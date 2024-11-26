Indiana Jones and the Great Circle станет самой большой игрой от MachineGames
MachineGames заявили, что Indiana Jones and the Great Circle станет их самым масштабным проектом. По словам творческого директора студии Акселя Торвениуса, игра значительно превзойдёт их предыдущий хит Wolfenstein II: The New Colossus как по продолжительности, так и по масштабам. Напомним, что на прохождение Wolfenstein II уходит от 15 до 20 часов, а значит, новинка обещает предложить игрокам еще больше контента.
Релиз игры запланирован на весну 2025 года, и она станет доступна на всех современных платформах. Учитывая масштаб проекта и успех MachineGames в создании динамичных и атмосферных игр, фанатов ждет эпическое приключение.
В центре сюжета Indiana Jones and the Great Circle вновь окажется культовый археолог, отправляющийся на поиски древних артефактов. Ожидается, что проект сохранит фирменный стиль студии с интересным сюжетом, насыщенным экшеном и уникальной подачей. В то же время, игра, вероятно, предложит новые механики и свежий взгляд на жанр приключений.
Успех MachineGames с серией Wolfenstein позволяет ожидать качественную проработку мира и персонажей. Многие геймеры надеются, что студия сумеет сохранить баланс между верностью оригинальному духу Indiana Jones и современными игровыми стандартами.
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