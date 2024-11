MachineGames заявили, что Indiana Jones and the Great Circle станет их самым масштабным проектом. По словам творческого директора студии Акселя Торвениуса, игра значительно превзойдёт их предыдущий хит Wolfenstein II: The New Colossus как по продолжительности, так и по масштабам. Напомним, что на прохождение Wolfenstein II уходит от 15 до 20 часов, а значит, новинка обещает предложить игрокам еще больше контента.

Релиз игры запланирован на весну 2025 года, и она станет доступна на всех современных платформах. Учитывая масштаб проекта и успех MachineGames в создании динамичных и атмосферных игр, фанатов ждет эпическое приключение.

В центре сюжета Indiana Jones and the Great Circle вновь окажется культовый археолог, отправляющийся на поиски древних артефактов. Ожидается, что проект сохранит фирменный стиль студии с интересным сюжетом, насыщенным экшеном и уникальной подачей. В то же время, игра, вероятно, предложит новые механики и свежий взгляд на жанр приключений.

Успех MachineGames с серией Wolfenstein позволяет ожидать качественную проработку мира и персонажей. Многие геймеры надеются, что студия сумеет сохранить баланс между верностью оригинальному духу Indiana Jones и современными игровыми стандартами.