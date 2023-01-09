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10 лучших SSD для игровых ПК в 2023 году — от бюджетных до топовых

Выбираем самые популярные, надежные и качественные SSD-накопители на любой вкус — от бюджетных, объемом 250 ГБ, до самых быстрых ультимативных решений.
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Грамотно выбрать SSD-накопитель в 2023 году еще сложнее, чем процессор или видеокарту. Моделей на рынке множество, с разными объемами, скоростями, ресурсом, надежностью и сроком гарантии. Добавьте еще и цены, которые могут отличаться в два раза у моделей одного объема, нагрев, с которым придется бороться на M.2 SSD, и разные интерфейсы, и вы поймете, почему именно темы выбора SSD наиболее популярны на компьютерных форумах и в соцсетях.

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Не вносит ясности в этот сложный выбор и то, что у всех геймеров сценарии использования накопителя будут отличаться. Кому-то вполне хватает объема 250 ГБ, на который установлена Windows и пара игр, а кому-то мало и накопителя на 1000 ГБ, который заполнен всеми новинками игр. А новые игры занимают уже какие-то чудовищные объемы, которые не укладываются в голове. 

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Например, Call of Duty: Modern Warfare 2 (2022) – 159 ГБ, Microsoft Flight Simulator 2020 – 150 ГБ,
Red Dead Redemption 2 – 150 ГБ, Middle-earth: Shadow of War – около 100 ГБ, Horizon Zero Dawn Complete Edition – 100 ГБ, Call of Duty: Black Ops 3 – 100 ГБ. А некоторые игры постепенно распухают от патчей до совершенно фантастических объемов, например, Ark: survival evolved, которая у некоторых игроков весит 250 ГБ. Это тоже нужно учитывать и не выбирать SSD-накопитель с объемом, которого уже впритык хватает для ваших игр, ведь завтра может потребоваться установить новинку весом 150-200 ГБ.

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Но главный критерий выбора, конечно, цена и сегодня мы выберем 10 самых популярных и качественных SSD разного объема и на любой бюджет с высокими оценками покупателей, взяв их из ассортимента магазина Ситилинк. А начнем с минимума, который можно можно поставить в игровой ПК в 2023 году – накопителей объемом 250 ГБ. Если не забивать его файлами и пользоваться онлайн сервисами для просмотра фильмов, такого объема хватит для нескольких нетребовательных игр или одной-двух больших.

KINGSPEC P3-256

Первый накопитель в нашей подборке – KINGSPEC P3-256, один из самых дешевых SSD объемом 250 ГБ формата 2.5" с интерфейсом SATA III, который показывает неплохие и стабильные скорости записи и чтения. Максимальная скорость чтения достигает 550 МБ/с, а максимальная скорость записи - 520 МБ/с. Ресурс TBW равен 174 ТБ, а гарантия - три года. Интерфейс SATA III позволит установить эту модель даже в старые ПК и ноутбуки, заметно их ускорив.

Kingston NV1 SNVS/250G

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А если у вас есть слот M.2 на материнской плате, то присмотритесь к популярному SSD Kingston NV1 SNVS/250G. Это недорогая модель с оптимальными характеристиками, на базе контроллера Silicon Motion SM2263XT и памяти 3D TLC Micron. Скорость чтения достигает 2100 МБ/сек, а записи - 1100 МБ/сек. Гарантия составляет 3 года, а ресурс записи - 60 ТБ.

Samsung 970 EVO Plus MZ-V7S250BW

И наконец, третий вариант накопителя на 250 ГБ, очень быстрый, но и стоящий дороже, отлично впишется в систему, где уже есть вместительный накопитель формата 2.5" с SATA III интерфейсом и теперь нужен второй, более быстрый, под систему и пару самых требовательных игр. Это Samsung 970 EVO Plus MZ-V7S250BW, на базе контроллера Samsung Phoenix, с DRAM буфером объемом 512 Мбайт, и 9x-слойной памяти 256-Гбит 3D TLC V-NAND. Скорость чтения достигает 3500 МБ/сек, записи - 2300 МБ/сек, а ресурс записи равен 150 ТБ. А вот гарантия всего 12 месяцев, но зная надежность накопителей Samsung, она вряд ли понадобится.

Kingston A400 SA400S37/480G

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Следующую тройку накопителей объемом 480-512 ГБ открывает Kingston A400 SA400S37/480G с интерфейсом SATA III. Это универсальный SSD для любого ПК, середнячок по цене и характеристикам, что сделало его одним из самых популярных SSD такого объема в Ситилинке. Он построен на базе контроллера Phison PS3111-S11 и памяти TLC (QLC), ресурс записи равен 160 ТБ, а гарантия – три года.

KINGSPEC NX-512

А вот KINGSPEC NX-512 объемом 512 ГБ – это SSD универсал, достаточно быстрый, вместительный и с демократичной ценой. Скорость чтения достигает 3100 МБ/с, записи - 3400 МБ/с, контроллер может меняться от партии к партии, а вот память – 3D NAND TLC. Ресурс записи указан как количество перезаписей всего объема накопителя в день (DWPD) и равен 0.9, а гарантия – три года.

Samsung 970 EVO Plus MZ-V7S500BW

И замыкает эту тройку очень быстрый SSD Samsung 970 EVO Plus MZ-V7S500BW объемом 512 ГБ. "Почему не новая 980-я серия?" - спросите вы. Все просто, 970-я серия с DRAM буфером так и осталась самой шустрой и пока она есть в продаже, лучше выбирать ее. Накопитель похож по характеристикам на модель Samsung объемом 250 ГБ, про которую писали выше, увеличилась только скорость записи, которая равна 3200 Мбайт/с, и ресурс записи, равный 300 ТБ. Накопитель отлично подойдет под систему и игры в топовый ПК, если ваши игры уложатся в этот объем.

Digma Run S9 DGSR2001TS93T

Следующую тройку накопителей объемом уже в 1 ТБ открывает бюджетный SSD Digma Run S9 DGSR2001TS93T. Контроллер в этой модели - Silicon Motion SM2259XT, скорости типичны для бюджетных SATA III моделей, а главное его предназначение - хранить запасы ваших игр, работая вторым номером с быстрым M.2 SSD. Ресурс записи равен 480 ТБ, а гарантия - три года.

Kingston NV1 SNVS/1000G

А вот следующий накопитель Kingston NV1 SNVS/1000G - универсал по скорости, объему и цене, предназначен для того, чтобы установить в игровой ПК только один SSD и не испытывать проблем с тем, что место на нем быстро закончилось. В модели используется контроллер Phison PS5013-E13, память 3D QLC Intel 64-layer, скорость чтения достигает 2100 МБ/с, записи - 1700 МБ/с. Ресурс записи равен 240 ТБ, а гарантия - 3 года. 

Samsung 970 EVO Plus MZ-V7S1T0BW

А если вы готовы доплатить за более совершенные характеристики, то присмотритесь к Samsung 970 EVO Plus MZ-V7S1T0BW. В отличие от модели Samsung на 500 ГБ этот накопитель использует DRAM буфер объемом 1 ТБ, скорость записи достигает 3300 Мбайт/с, а ресурс записи равен внушительной цифре в 600 ТБ. Гарантия, как и на другие накопители Samsung в подборке, составляет 12 месяцев.

Kingston Fury Renegade SFYRD/2000G

А последней моделью в подборке станет SSD объемом 2 ТБ - Kingston Fury Renegade SFYRD/2000G. Этот SSD на базе контроллера Phison E18 и 176-слойной памяти 3D TLC Micron шокирует не только ценой, но и скоростными характеристиками: скорость чтения достигает 7300 МБ/с, а записи - 7000 МБ/с. Ресурс записи составляет целых 2000 ТБ, а гарантия самая длительная в нашей подборке, равна пяти годам. На модель установлен графеновый радиатор, который, судя по обзорам, удерживает температуры до 76 градусов.

Итоги

Вот такая подборка разношерстных SSD у нас получилась, и в ней найдет подходящую модель геймер с любым кошельком и любым ПК, топовым или бюджетным и устаревшим. Пишите в комментарии, а какой SSD стоит у вас в ПК? 

Более 500 блогов автора Zystax обо всем, что связано с компьютерами и играми. 

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