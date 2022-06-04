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10 одиночных стратегий, в которые можно играть бесконечно

Игры, которые очень долго не надоедают, особо ценятся геймерам. Сегодня я расскажу о стратегиях, в которые играю уже много лет, не теряя интереса.
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Думаю, у каждого геймера есть любимые стратегии, в которые он снова и снова играет год за годом, не теряя интереса. На первый взгляд нам кажется, что такие игры затягивают нас случайно, попавшись в нужное время и произведя хорошее первое впечатление, однако если копнуть это явление глубже, вы поймете, что случайностей здесь очень мало. Стратегия, а особенно одиночная, в которую не надоедает играть годами, обычно имеет несколько ярких особенностей, за счет которых и удерживает внимание игрока так долго.

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Во-первых, стратегия должна иметь много разнообразных карт или режим генерации случайных карт, что позволяет получать ощущение новизны даже спустя сотни наигранных часов. Еще лучше, если дополнительные карты и сценарии для прохождения легко могут создавать сами игроки с помощью удобного редактора карт, в этом случае количество карт уже может перевалить за сотни и даже тысячи.

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Во-вторых, стратегия должна иметь разнообразные фракции противников с заметно отличающимся геймплеем. Иногда игра за другую, непривычную фракцию, так меняет игровой процесс, что вы смотрите на стратегию совершенно с другой стороны. В-третьих, игра должна иметь широкий диапазон настройки сложности, который позволит вам не терять интереса с ростом ваших навыков, выставляя против себя все более и более мощного ИИ-противника.

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Что касается экономических и градостроительных стратегий, в них должен присутствовать режим песочницы, практически не имеющий ограничений, что позволит строить огромные города и империи, представляющие собой сложнейший и отлаженный до мелочей механизм. В-четвертых, игровой процесс не должен быть слишком монотонным и простым, простое "закликивание" врага быстро надоест, и игроку нужно иметь различные, заметно отличающиеся тактики битвы с противником.

Я отобрал десяток своих любимых стратегий, в которые играю уже много лет, не теряя интереса и сегодня поделюсь им с вами.

Heroes of Might and Magic III

Третьи герои отвечают всем требованиям нашего списка и эта одна из самых популярных и долгоиграющих стратегий в мире. Выпущена она была в 1999 году, 23 года назад, но игроки не теряют к ней интереса. В 2022 году популярен глобальный мод Heroes of Might and Magic III: Horn of the Abyss, добавляющий огромное количество изменений, новую фракцию и исправляющий много багов и ошибок. В чем секрет долгожительства Heroes of Might and Magic III? Разные фракции с кардинально отличающимися юнитами, множество тактик игры, огромное количество заклинаний и тысячи интересных карт.

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Heroes of Might and Magic V

Пятые герои не смогли достигнуть популярности третьей части, но, тем не менее, это отличная и глубокая игра, способная увлечь игрока на месяцы и годы. Heroes of Might and Magic V удалось сохранить большинство плюсов третьей части, а графика неплохо смотрится даже в 2022 году. Секрет долгожительства Heroes of Might and Magic III и Heroes of Might and Magic V еще и в том, что они довольно сложны и у новичка может уйти несколько месяцев на то, чтобы узнать все секреты и особенности этих игр.


Sid Meier's Civilization V

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Пятая цивилизация или "Цива" - это еще одна глубокая и умная пошаговая стратегия, которая не надоедает игрокам годами. Игра сделана на очень высоком уровне и довольно сложна, множество фракций со своими уникальными особенностями дают ключ к успеху, если их грамотно использовать. Я добавил в этот список именно пятую часть, как наиболее любимую игроками и считающуюся лучшей в серии.


StarCraft II: Wings of Liberty

Вторая часть знаменитой серии стратегий представляет собой идеально сделанную RTS с классическими механиками, пришедшими из середины 90-х готов. Мы строим стандартные "казармы", где клепаем войска и "кузни", где улучшаем их броню и атаку, а затем бросаем их в битву, пытаясь выиграть у с помощью разнообразных тактик и умений, которые работают как "камень, ножницы и бумага". Но несмотря на классический геймплей StarCraft II затягивает надолго. Этому способствует отличное качество игры и двух дополнений, Heart of the Swarm и Legacy of the Void, где все сделано на высшем уровне: баланс сил, графика, дизайн, интерфейс и звуковое сопровождение.


Age of Empires II: Definitive Edition

Еще одной стратегией с классическим геймплеем, которая не надоедает игрокам, стала Age of Empires II, которая доступна нам в 2022 году уже в своей третьей реинкарнации. А оригинальная игра Age of Empires II: The Age of Kings была выпущена 23 года назад, в 1999 году, получив затем переиздание Age of Empires II HD в 2013 году, и, наконец, выполненное с нуля переиздание Age of Empires II: Definitive Edition , в котором полностью перерисована графика и перезаписаны звуки. Но, тем не менее, это та же самая "Емпайрес 2", в которую все также интересно играть как и во времена Pentium II и RIVA TNT2. Подумать только, я купил первый ПК почти 20 лет назад, сменил их уже с десяток штук, но Age of Empires II всегда была установлена на моем ПК и доступна для игры все эти годы.


Anno 1404: Venice или Dawn of Discovery: Venice

На этом мы закончим с обычными стратегиями и перейдем к экономическим. И первой я упомяну Anno 1404: Venice, известную еще под названием Dawn of Discovery: Venice, в которой вам предстоит заселять острова жителями и снабжать их десятками товаров. Игре исполнилось уже почти 13 лет, но любители экономических стратегий и градостроительных симуляторов не спешат ставить ее на полку с играми, которые были хороши в свое время, но уже устарели. Я наиграл в Anno 1404: Venice несколько тысяч часов, но возвращаюсь к ней снова и снова. Секрет ее реиграбельности в высоком качестве исполнения и отлично проработанном режиме песочницы, и игра полностью раскрывается тогда, когда ваше население переваливает за 50000 и прокормить такую ораву становится все сложнее и сложнее.


Anno 2070

Ну а тем игрокам, кто предпочитает не средневековый, а научно-фантастический сеттинг, отлично подойдет стратегия Anno 2070, вышедшая в 2011 году. Anno 2070 удачно использует механики Anno 1404: Venice и дополняет их совершенно новыми, такими как отдельные игровые зоны или загрязнение окружающей среды, влияющее на население. Как и игра предшественница, Anno 2070 полностью раскрывается в режиме песочницы и больших количествах жителей, настроить снабжение которых все сложнее с ростом их числа и это бросает вызов любителям серии.


Anno 1800

Для любителей серии Anno игра Anno 1800, вышедшая в 2019 году, стала шикарным подарком, ведь после провальной Anno 2205 мы уже не ждали от этой серии и разработчика - Ubisoft Blue Byte, ничего хорошего. Однако Anno 1800 стала игрой такого уровня, что кроме как шедевром ее назвать нельзя. Действие игры охватывает весь 19-й век с уклоном в стимпанк, а количество товаров и производственных цепочек для их получения просто зашкаливает. 

Все эти три года разработчики продолжали наполнять игру контентом и игра уже четвертый сезон продолжает получать масштабные DLC и меняться к лучшему. Как охарактеризовать эту стратегию вкратце? Если бы Илон Маск был любителем серии Anno и попросил Ubisoft Blue Byte сделать идеальную игру серии, не ограничиваясь в бюджете, вряд ли игра получилась бы лучше, чем Anno 1800. Если вы еще не играли в Anno 1800, то вас ждет море удовольствия.


Cities: Skylines

Но одной серией Anno качественные градостроительные симуляторы не исчерпываются и есть еще один хит, популярность которого не спадает уже семь лет. Это стратегия Cities: Skylines. В ней вам предстоит отстраивать огромные города, обеспечивая жителей инфраструктурой, развлечениями и рабочими местами. Стратегия использует классические механики старой доброй серии SimCity, корни которой уходят в 1980-е годы, но механики эти в Cities: Skylines доведены до совершенства и могут увлечь на месяцы и годы.


Factorio

А вот в игре Factorio вам тоже придется много строить и налаживать производственные цепочки, но совсем в другом ключе. Игрок оказывается один-одинешенек на враждебной планете и помочь ему смогут только механизмы, сложные автоматы и даже автоматизированные заводы, отстройка которых неимоверно увлекает. Примечательно, что стратегию Factorio сделала совсем небольшая команда разработчиков, которая начиналась с одного человека.


Чтобы наиграть тысячи часов в любимые стратегии, нужен инструмент, который позволит сделать это с комфортом. Вашим инструментом станет качественная мышь, имеющая дополнительные программируемые кнопки, очень помогающие в стратегиях, например, на своей мышке Logitech G102 на одну из боковых кнопок в Anno 1800 я назначил режим пипетки, а на другую - режим вращения здания.

Logitech G102 LIGHTSYNC стала в Ситилинке одной из самых популярных игровых мышей.

Конкуренцию ей составляют мыши от фирмы A4Tech - например, недорогая A4Tech Bloody V7.

И гораздо более продвинутая мышь A4Tech Bloody J95s.

Пишите в комментарии, а в какие стратегии вы наиграли больше всего часов?

Более 450 блогов автора Zystax обо всем, что связано с компьютерами и играми.

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