Прежде чем начинать разбирать по косточкам Horizon: Zero Dawn и критиковать современные игры, я должен напомнить читателю, что любой обзор и критика игр всегда будут субъективными, ведь у всех нас разный игровой опыт и стаж. На восприятие игр накладывает огромное значение и множество других факторов - от возраста, до характера, пола и темперамента. И взгляд на одну и ту же игру будет совершенно различаться у геймера, начинавшего в 90-х годах с Sega Megadrive, PlayStation и DOS игр на ПК, и у геймера, начавшего свой путь совсем недавно и для которого старые игры - это уже не только Gothic II и The Elder Scrolls III: Morrowind, но и Half-Life 2 и даже Fallout 3.

Но любой критический взгляд полезен, ведь обычно он бывает написан искренне и позволяет увидеть проблемы и недочеты игры, в отличие от вала хвалебных обзоров, которые получает в наше время любой продукт, в который вложены большие деньги. Это совсем как с отзывами в магазинах компьютерных комплектующих, рано или поздно понимаешь, что лучше смотреть на количество негативных отзывов, чем на количество восторженных, оценивающих продукт на 10 из 10.

Выбрать игру Horizon: Zero Dawn для сегодняшнего критического блога меня заставили несколько обстоятельств. Я очень ждал эту игру, ведь первый раз поиграл в нее еще в 2018 году на PlayStation 4 у друга, и за пару часов игра меня настолько очаровала, что я даже подумывал купить PlayStation 4 себе. Потом, когда Horizon: Zero Dawn наконец-то вышла на ПК, я все откладывал прохождение, а потом и вовсе почти на год остался без видеокарты. И составляя список игр, которые буду проходить на GeForce RTX 3060, именно Horizon: Zero Dawn я поставил на первое место.

В итоге я засел играть в нее в конце февраля, на нормальном уровне сложности, и закончил спустя почти месяц, тратя по паре часов за вечер и пройдя игру за 53 часа. И вот сегодня, испытывая смешанные чувства я буду хвалить и ругать Horizon: Zero Dawn, а заодно пытаться объяснить, что же стало не так с современными играми и почему они не дотягивают до игр конца 1990-х и начала 2000-х годов.

Установив Horizon: Zero Dawn и выкрутив все настройки графики на максимум, я первым делом поразился тем, что несмотря на то, что игре уже пять лет, выглядит она замечательно и красивейшая природа с вкраплениями остатков старой цивилизации вызывает восторг. Иногда я ловил себя на мысли, что просто бегу куда-то без цели, только любуясь пейзажем, собирая травки и открывая новые костры. На GeForce RTX 3060, которые за последнее время сильно подешевели, игра спокойно идет на ультра настройках в Full HD, и ей вполне хватит и более недорогих видеокарт, например, GeForce RTX 3050 или Radeon RX 6600.

Но мы любим игры не только за графику, но и за сюжет, и с сюжетом у Horizon: Zero Dawn тоже все хорошо, несколько наивная история взросления Элой делает главное для того, чтобы увлечь игрока - лишь немного приподнимает завесу, показывая что за ней лежит огромный, интересный и таинственный мир, переживший страшную катастрофу.

Поначалу в игре все отлично и с боевой составляющей - вы учитесь сражаться дальнобойным оружием и копьем, ставить ловушки и делать скрытные атаки. Первые бои с роботами безумно увлекают, и каждый новый вид роботов заставляет искать к нему особый подход. Целую неделю я не столько делал квесты, сколько сражался с роботами и разбирал их на части, забивая весь инвентарь компонентами. Рост сложности врагов компенсировался прокачкой Элой и покупкой более крутых луков, но все равно некоторые бои, особенно в замкнутых "Котлах", заставляли попотеть.

Но, чем дальше по сюжету игры и уровню прокачки персонажа я продвигался, тем больше неприятных фактов открывал для себя. Первым разочарованием стала езда на роботах, ведь у каждой уважающей себя игры жанра Action/RPG есть быстрое и удобное средство передвижения, как лошадки в The Elder Scrolls V: Skyrim, позволяющие залезать на самые высокие горы, или Плотва в Ведьмак 3: Дикая охота, ставшая героиней мемов. Так вот, управление ездовыми роботами настолько мне не понравилось, что после нескольких попыток я полностью отказался от него. Слишком инерционное и неудобное, оно больше всего напоминает управление машиной, едущей задним ходом.

Второе разочарование - ролевые элементы в прокачке Элой или навыки. Вкачав сразу несколько нужных, ты понимаешь, что среди них как минимум четверть почти бесполезных или вовсе бессмысленных, типа стрельбы с веревок. Веревки в игре встречаются не часто, а уж чтобы с них стрелять...

Только-только разобравшись с крафтом боеприпасов и зелий вы обнаруживаете, что проще все это покупать у торговцев, ведь гонять по лесам высокоуровневого персонажа, охотясь, чтобы получить куски жирного мяса, довольно быстро надоедает. А, к примеру, кабан, даже из прокаченного скорострельного охотничьего лука Карха Тьмы, не убивается одной стрелой и нужно стрелять повторно.

Инвентарь в игре выглядит сухо и скупо, выполненный в стиле наскальной живописи древних людей. Он постоянно забит абсолютно похожими вещами, а места катастрофически не хватает и ты снова и снова роешься в нем, читая описания иконок и разбирая или продавая ненужное. Здесь и в помине нет той графической проработки крутых вещей в инвентаре, часто применяемой в старых RPG, когда на них было просто приятно смотреть.

Следующий сбой дает тот огромный и таинственный мир которым игра манит вначале. Через несколько часов продвижения по сюжетной ветке вы понимаете, что мир не такой уж и большой, но главное - он пуст и почти безжизненнен. Если в The Elder Scrolls V: Skyrim или Ведьмак 3: Дикая охота вы могли сунуться в любой домишко и найти там книги, вещи и просто послушать разговоры NPC, что отлично работало для лора (фоновой информации о мире игры игры), то Horizon: Zero Dawn перед вами закрыты 99% дверей, а NPC бормочут одни и те же бессмысленные фразы.

А именно эти мелочи и дают ощутить то, что вы находитесь в огромном мире, который простирается далеко за те пределы, которые вам ограничивает картинка на мониторе. И это отлично работало даже в играх, сделанных небольшими коллективами, вспомните легендарные Fallout 1 и 2. Да, визор в Horizon: Zero Dawn обнаруживает записи, но их слишком мало, а отыскивать их с его помощью вскоре утомляет.

Потом резко сдают квесты, абсолютно линейные, когда тайна главной ветки становится понятна задолго до ее завершения. Вдобавок квесты становятся слишком пафосными, по-подростковому деля все на черное и белое и не оставляя никаких интриг. А интересные второстепенные квесты заканчиваются еще быстрее. Игрок быстро понимает и то, что выбор ответа в диалогах не влияет ни на что.

Под конец дает сбой и боевая система, когда ваше топовое оружие и броня часто перестают давать вам возможность выигрывать по-честному. Урон слишком низок, а враги бьют все сильнее. Это легко решается большой дистанцией, но азарт уходит. Спасает и абсолютно тупой искусственный интеллект противников, особенно у "кожаных мешков", по другому назвать тупых болванчиков, дающих вырезать себя по очереди, как кроликов, их не назовешь.

В итоге все очарование Horizon: Zero Dawn перестает действовать уже после первых 20-30 часов игры, оставляя ощущение, что вам продали очень красивую конфету, где шоколад из пальмового масла оставляет ужасное послевкусие. Вы наверное уже думаете, что мой вердикт будет - "Horizon: Zero Dawn - ужасная игра"? Нет, Horizon: Zero Dawn это ужасная RPG, но отличная Action-игра, которую разработчики излишне затянули и напихали множество ненужных в боевике RPG-элементов, как и во многие современные игры, например, последние Assassin's Creed.

Вдобавок, никто не стал тратить бюджет и время на такие мелочи, как глубокий лор, много интересных квестов или нормальные механики скрытности. То, что Элой может прятаться только в траве определенного сорта - выглядит коряво и ужасно. Но это проблемы не только Horizon: Zero Dawn, а всего игростроя последних лет. Нам снова и снова продают наспех сделанную конфету в красивой упаковке, не тратя время на проработку рецепта. Главное - продать побольше по предзаказам.

А еще - как можно дольше удержать игрока в мире игры, продав ему несколько дополнений. Для чего каждый боевик сегодня пытается превратиться в Ведьмак 3: Дикая охота и повторить его успех, но увы, это не получается. И если уж даже сами CD Projekt RED, создатели третьего Ведьмака, который стал лучшей игрой всех времен, выдали нам Cyberpunk 2077, апофеоз красивой обертки и посредственного содержимого, то можно констатировать, что дела в игростроении совсем плохи.

Что же делать обычному игроку в такой ситуации, чтобы получить положительные эмоции, а не разочарование? Главное - читать поменьше обзоров не пройденных игр, не создавая у себя завышенных ожиданий. Пусть лучше игра приятно удивит, чем разочарует. А еще - трезво оценивать то, сколько часов игра в среднем может вас удержать. Если вы обычно начинаете скучать после 10-20 часов прохождения даже в самые лучшие игры, то не пытайтесь обыскать в игре все локации и выполнить все квесты, скорее всего, заканчивать игру тогда придется через силу. Лучше с азартом выполнить только сюжетную ветку квестов, чем заскучать и забросить игру посередине.

Пишите в комментарии, что вы думаете по поводу современных Action/RPG игр?