Надеюсь, читатели простят мне небольшой оффтоп в начале блога, касающийся того, в какие игры и на каких видеокартах мы в них играем. Недавно в залежах старых файлов мне попался скриншот моего "Рабочего стола", сделанный в декабре 2019 года, почти два года назад. Скриншот в первую очередь интересен не только тем, что в 2019 году я еще использовал ОС Windows 8.1, а тем, какой список игр был у меня установлен в то время.

В первую очередь в глаза бросаются старые добрые стратегии: Heroes of Might and Magic III: Horn of the Abyss, Disciples II: Dark Prophecy (ярлыки в папке Disciples), Heroes of Might and Magic V, Warhammer 40,000: Dawn of War – Soulstorm, Age of Empires II HD и Company of Heroes: Eastern Front.

Из относительно новых стратегий установлены Age of Empires II: Definitive Edition, Anno 2070, Warhammer 40,000: Dawn of War II, Sid Meier’s Civilization VI, Northgard, They Are Billions, Factorio и Age of Wonders: Planetfall.

Список стратегий довольно обширный, а главное - совсем нетребовательный к видеокарте и процессору. В то время я пользовался старой доброй GeForce GTX 1060, которая с легкостью тянула все новинки 2019 года, но играл я в основном в один и тот же набор игр, который мне не надоедал и изредка перепроходил новинки. Из новинок на скриншоте видно только игру The Outer Worlds.

Так и не прошел, кстати.

Все изменилось после того, как я продал GeForce GTX 1060 и пересел на GeForce GT 1030 в ожидании апгрейда на более мощную видеокарту, уровня GeForce RTX 3060. Как только я лишился возможности запускать новинки, сразу же остро захотелось играть именно в них, несмотря на то, что набор старых игр был, как всегда, под рукой. Теперь хотелось играть в Red Dead Redemption 2, Horizon Zero Dawn, Metro Exodus и прочие новые хиты, которые даже смысла нет запускать на GeForce GT 1030.

Мое "ждунство" продолжается уже восемь месяцев, а тем временем видеокарты уровня GeForce GTX 1060, например, GeForce GTX 1660, все еще стоят дороже 40000 рублей, или GeForce GTX 1650 с памятью GDDR6, предлагающая немного меньшую производительность, стоит почти 30000 рублей. Надежду на снижение цен на видеокарты дает падение курса криптовалют, которое идет уже более двух месяцев, но даже при идеальном развитии событий подождать нормальных цен придется еще несколько месяцев.

Ну а любителям старых игр, типа меня, стоит учесть еще и то, что после покупки новой видеокарты и перепрохождения новых хитов мы обычно возвращаемся к своему списку старых игр, и я уверен на 100%, что на скриншоте "Рабочего стола" в декабре 2022 года у меня опять будет набор старых добрых стратегий, даже несмотря на новенькую GeForce RTX 3060 в ПК. Я уже проходил это в прошлых апгрейдах и знаю, что это повториться еще не раз.

Думаю, у вас тоже есть свой набор старых стратегий, которые годами установлены на ПК, и в этом блоге я предложу вам еще несколько отличных кандидатов в этот список. Игры в этой подборке - однозначные хиты, но быстро забытые игроками из-за малой реиграбельности или выхода более продвинутой части серии, с доведенной до идеала механикой и исправленными недостатками.

Демиурги и Демиурги II

Сейчас мало кого удивишь коллекционными карточными играми на ПК, в последние годы их вышло множество: Hearthstone, ГВИНТ: Ведьмак, Eternal, The Elder Scrolls: Legends. Но 20 лет назад подобные механики практически не встречались в компьютерных играх и про них знали в основном только любители игры Magic: The Gathering.

На этом фоне выход в 2001 году игры Демиурги от студии Nival Interactive был воспринят игроками на ура. В игре была отличная на то время графика, а игровой процесс состоял из обычного для стратегий перемещения по карте, сбора ресурсов, выполнения квестов и прокачке героя. Но вот бои в Демиургах были не похожи ни на одну стратегию на ПК - вы попадали на арену, где должны были биться с врагом с помощью заранее собранной колоды карт, которая давала вам существ, заклинания и многочисленные эффекты.

В 2003 году выходит вторая часть игры - Демиурги II, где стало больше заклинаний, существ, а компании стали более продолжительными. Игры серии Демиурги отлично сочетали элементы стратегии, RPG, тактики и карточной игры, а любой игрок, знакомый со стратегией Heroes of Might and Magic V, запустив Демиурги, сразу заметит схожесть между играми в дизайне, ведь обе они были разработаны студией Nival Interactive.

The Guild 2: Pirates of the European Seas

The Guild 2: Pirates of the European Seas - стратегия на стыке жанров, объединившая в себе элементы RPG и экономического симулятора, вышла в 2007 году из-под пера разработчика 4HEAD Studios. Игра представляет собой симулятор средневековой жизни, в котором вам придется не только строить дома и зарабатывать капиталы, но осваивать разные профессии, сражаться с неприятелями, заниматься политикой в своем поселении и создавать собственную династию.

Pirates of the European Seas является дополнением игры The Guild 2, в котором были исправлены многие ошибки оригинальной игры, добавлены новые профессии:рыбак, лекарь, торговец, пират и дана возможность плавать на кораблях нескольких типов. Поэтому знакомство с игрой стоит начать именно с Pirates of the European Seas, пропустив оригинальную The Guild 2.

Supreme Commander

Supreme Commander - стратегия от создателя Total Annihilation, Криса Тейлора и Gas Powered Games, вышедшая в 2007 году, игра очень противоречивая. С одной стороны, у нее очень именитый разработчик, а саундтрек к игре писал знаменитый композитор Джереми Соул, известный по играм серии The Elder Scrolls, и имеется отличная для 2007 года графика. С другой стороны, игру довольно быстро позабыли игроки, а ее рейтинг противоречив: на Metacritic всего 56 из 100 баллов, а вот в Steam рейтинг положительных обзоров составляет внушительные 88%.

Действие Supreme Commander происходит в далеком будущем, где вам предстоит сражаться за одну из трех фракций, используя огромное количество разнообразной техники и всего два ресурса: материю и энергию. Бои отличает зрелищность, динамичность и возможность охватить взглядом простор битвы с огромной высоты, недоступной в большинстве стратегий.

Crusader Kings 2

Crusader Kings 2 - глобальная стратегия от знаменитой компании Paradox Interactive, подарившей нам множество умных стратегий. В игре вам предстоит погрузиться в систему феодальных отношений в средневековой Европе и на Ближнем Востоке во временных рамках с 769 до 1453 года, учитывая сложные отношения между более, чем 1000 персонажами. Причем играть придется не за какую-либо страну, как в других стратегиях, а за свою династию. Crusader Kings 2 - очень глубокая и интересная стратегия, в которой можно провести сотни часов, но она потеряла значительную часть игроков после входа не менее увлекательной Crusader Kings 3.

Dungeon Keeper 2

Dungeon Keeper 2 - самая старая стратегия в этой подборке, вышедшая аж в прошлом веке, в 1999 году, но, несмотря на возраст, она стоит вашего внимания. В игре вам предстоит примерить на себя роль злодея колдуна и хранителя подземелья. Помогать в ваших злодействах вам будут приспешники, а противостоять - благородные лорды или другие хранители подземелий. Игра получилась намного интереснее и юморнее первой части, играется с азартом, но злую шутку с ней сыграло наличие полного 3D, которое стало быстро выглядеть устаревшим, в отличие от ламповой изометрии.

