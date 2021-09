Начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Хорошие стратегии увлекают нас надолго, и иногда игроки могут месяцами играть в Sid Meier’s Civilization VI, StarCraft II или серию Total War, забывая о существовании других игр этого жанра. Так очень легко пропустить отличную игру, которая могла бы подарить вам немало приятно проведенных часов. Давайте в этом блоге вспомним десять стратегических игр прошлого десятилетия, которые получили хорошие оценки игроков и игровых изданий, но остались в тени стратегий-хитов, которые оттянули на себя все внимание и время геймеров.

Kingdom Rush

реклама





анонсы и реклама RTX 3060 Ti - цена упада на порядок 3060 MSI Gaming дешево в Регарде RTX 3070 в Ситилинке намного дешевле чем везде -12000р на RTX 3080 Gigabyte Ноутбук на IPS дешевле 10 000р в Ситилинке В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде 3080 Ti 20Gb в XPERT.RU недорого 3070 и 3070 Ti почти даром в XPERT.RU

Kingdom Rush - стратегия жанра «Tower Defense», которая вышла в 2011 году из-под пера студии Ironhide Game Studio. Игра считается лучшей в жанре и однозначно стоит вашего внимания. В Kingdom Rush нужно обороняться от врага в средневековой фэнтезийной стране, строя на его пути разнообразные укрепления и ловушки. Цель игры - уничтожить врага, прежде чем он дойдет до конца уровня. Игра проста в освоении и отлично подойдет тем игрокам, у которых нет много времени на серьезные «большие» стратегии.

This War of Mine

реклама





Стратегия This War of Mine, вышедшая в 2014 году от разработчика 11 bit studios - полная противоположность мультяшной Kingdom Rush. В этой мрачной и суровой игре вам предстоит выживать в осажденном городе с группой местных жителей, прячущихся от боевых действий. Ваши подопечные могут испытывать голод, холод, а так же могут болеть и истекать кровью при ранениях.

Изменчивое моральное состояние героев сильно влияет на игровой процесс и в состоянии сильного стресса житель может уйти из вашей группы, похитив часть припасов. Вам предстоит искать пищу, медикаменты и полезные предметы, заниматься изготовлением инструментов, а главная цель - пережить войну.

Rise of Nations: Extended Edition

реклама





Популярная стратегия Rise of Nations, вышедшая в далеком 2004 году, в 2014 году получила расширенное переиздание от разработчиков SkyBox Labs и Big Huge Games. В игре вам предстоит выбрать одну из 18 наций с различными особенностями и развить ее от древних технологий до танков, самолетов и ядерного оружия. Если вам нравятся стратегии Age of Empires 2 и Sid Meier’s Civilization V, то Rise of Nations: Extended Edition придется по душе, ведь она является удачным сочетанием идей этих игр.

Wargame: AirLand Battle





реклама

В игре Wargame: AirLand Battle, сиквеле игры Wargame: European Escalation, разработанной студией Eugen Systems в 2013 году, вам предстоит принять участие в боевых действиях между странами НАТО и Варшавского договора, в 1970-х и 1980-х годах, используя многочисленную наземную и воздушную военную технику. В игре представлены 300 уникальных юнитов восьми национальностей, а на поле боя они не строятся, а вызываются как поддержка за очки, получаемые за контроль местности.

Sins of a Solar Empire: Rebellion





Стратегия Sins of a Solar Empire: Rebellion от разработчиков Ironclad Games и Stardock Entertainment вышла в 2012 году и является продолжением игры Sins of a Solar Empire. В ней вам предстоит побороться за доминирование в далеком космосе, используя военную силу, различные способы развития, дипломатию, фарм ресурсов и технологии. Как и во многих других космических стратегиях, главной вашей силой станет флотилия кораблей, которые вам предстоит построить, и колонизация ими далеких планет.

Стратегии - такой жанр игр, который не требует мощного железа. А вот хороший монитор для долгой комфортабельной игры очень важен, тем более что в наше время дефицита комплектующих можно вложиться в качественную периферию, которая будет служить вам много лет. Самым популярным в Ситилинке монитором в последнее время стал SAMSUNG C24RG50FQI с диагональю 23.5", матрицей VA с разрешением 1920х1080 и временем отклика 4 мс. А кадровая частота монитора составляет внушительные 144 Гц.

На втором месте по популярности расположился монитор AOC Value Line 27B2H/EU с диагональю 27" и матрицей IPS с разрешением 1920х1080, откликом 4 мс и кадровой частотой 75 Гц.





Ну а если вам нужна не только большая диагональ, но и большое разрешение, отличным выбором станет монитор ACER Nitro VG270Ubmiipx, с диагональю 27", матрицей IPS с временем отклика 1 мс и разрешением 2560x1440. Кадровая частота монитора составляет 75 Гц.





Wargame: Red Dragon





Wargame: Red Dragon - игра сиквел упомянутой выше Wargame: AirLand Battle, вышедшая в 2014 году и переносящая действие в Азию периода 1970-1990-х годов. В игре добавлены пять новых государств и уникальные юниты, а мелкие изменения делают геймплей более удобным.

Besiege





Besiege - стратегия жанра песочница и головоломка, вышедшая в 2020 году у разработчика Spiderling Studios. Besiege - уникальная игра, в которой вам придется мастерить и разрабатывать различные устройства которые потом пройдут испытание на прочность в боях с различными врагами.

Into the Breach





Into the Breach - пошаговая стратегия, разработанная студией Subset Games в 2018 году. В игре вам придется путешествовать в альтернативные временные линии, отвоевывая планету у агрессивной расы насекомых под названием Vek. Вам предстоит взять под управление отряд огромных роботов-мехов, а битвы в Into the Breach проходят на квадратных островах, поделенных на клетки и очень напоминающих шахматные доски. Игру отличает высокая реиграбельность и тактическая глубина, за что она получила самые высокие оценки игроков и игровых изданий.

Homeworld Remastered Collection





Homeworld Remastered Collection - переиздание двух частей популярной стратегии Homeworld, вышедших в 1999 и 2003 годах, разработанное студией Gearbox Software в 2015 году. Действие этой стратегии в реальном времени происходит в космосе, где вам предстоит собирать ресурсы и строить войска для борьбы с врагами. Главное в ремастере - отличная переработка графики с помощью новейших технологий, которая позволяет забыть о возрасте игры. Подвергся изменению и интерфейс, став намного удобнее.

Expeditions: Viking





В стратегии Expeditions: Viking, вышедшей в 2017 году у разработчика Logic Artists, вам предстоит взять под управление несколько викингов, высадившихся на побережье Англии 790-ом году. Игра является смесью стратегии и RPG и вам станет доступна как прокачка персонажей, так и постройка деревни и кораблей. А завоевать свое место в недружелюбной Англии можно не только мечом, но и добычей различных ресурсов и торговлей ими.





Надеюсь, вы найдете в этой десятке игру, пропущенную в свое время, но достойную стать жемчужиной в вашей стратегической коллекции. Пишите в комментарии, какие еще игры стоит добавить в этот список?