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Мое мнение: самые неудачные видеокарты Nvidia

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Прошлая статья про самые неудачные видеокарты от AMD вызвала острую реакцию пользователей в комментариях. Возникает ощущение, что статья "обидела" не только пользователей самых неудачных видеокарт, но и всех пользователей видеокарт от AMD.

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Хочу ответить на самые часто звучащие в комментариях вопросы.

Первое - высокое энергопотребление как признак неудачной видеокарты. Не знаю как вам, а мне и большинству пользователей не нравится иметь в ПК почти 300-ваттный калорифер, греющий все комплектующие и нагревающий все окружающее пространство в комнате. 

Неизменным спутником высокого энергопотребления является шум, потому, что эти сотни ватт тепла нужно быстро отвести от небольшого чипа.

Добавьте в минусы таких видеокарт сопутствующие расходы в виде необходимости мощного блока питания, хорошего корпуса с эффективной вентиляцией и счета за электроэнергию.

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А для прогуливающих в школе физику напомню, что КПД системы питания видеокарт, как и материнских плат, имеет не 100% эффективность и падает с ростом температуры. 

В результате лишние 80 ватт потребления "лучшей видеокарты всех времен и народов" превращаются в 100 и больше. И если вы много играете, эти ватты превращаются в 1500-2500 рублей в год, которые лучше бы потратить сразу на более мощную и энергоэффективную видеокарту.

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Второе - потенциал. Потенциал - это, конечно же, хорошо. Но еще лучше видеокарта, которая быстрее именно здесь и сейчас, в актуальных играх, а не через пять лет. Но если вы готовы терпеть ради потенциала недостатки более дешевой, но прожорливой видеокарты, то надеюсь, через пять лет вас утешит то, что она выдает в новой игре целых 23 кадра. А ее поверженный конкурент - всего 20.

Третье - эмоции. Я прекрасно понимаю эмоции человека, которого много лет радовала AMD Radeon R9 290X, например, а теперь он читает, что некий блогер занес ее в "самые неудачные видеокарты AMD". Но помимо эмоций есть беспристрастная статистика, на которую я и ориентируюсь в подобных блогах, а также, на отечественные и англоязычные обзоры комплектующих. И конечно же, не забываю отзывы пользователей нашей конференции.

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А статистика неутешительна и говорит, что пользователи голосуют своим кошельком за беспроблемные видеокарты.

Статистика Steam. Начало 2016 года.


Статистика Steam. Конец 2016 года.


Ну а теперь давайте закончим с эмоциональным вступлением и перейдем к пяти самым худшим видеокартам Nvidia.


Nvidia GeForce FX 5800 Ultra


Эта видеокарта была выпущена в 2003 году как конкурент отличнейшей ATI Radeon 9700 PRO, но с треском провалила свою миссию. GeForce FX 5800 Ultra получилась прожорливой, горячей, шумной и медленной.

ATI Radeon 9700 PRO осталась непобежденной, а GeForce FX 5800 Ultra исчезла с полок магазинов так быстро, что даже преданные фанаты не успели обзавестись новым топом.


Nvidia GeForce FX 5200




Если GeForce FX 5800 Ultra не успел нанести морального ущерба почти никому, кроме фанатов, прочитавших его обзоры, то GeForce FX 5200 заставила страдать многих. 

Причина была в том, что GeForce FX 5200 позиционировалась как игровая видеокарта с поддержкой DirectX 9 и ее покупали, чтобы "поиграть с шейдерами". 

Но на деле новинка оказалась ненамного быстрее GeForce4 MX440, с которой на нее часто апгрейдились. Особенно обидно это было в 2004 году потому, что вышли сразу четыре мегахита под DirectX 9: Half-Life 2, Far Cry, Doom 3 и The Chronicles of Riddick: Escape from Butcher Bay. Как вы понимаете, нормально поиграть в них на GeForce FX 5200 было нельзя, не хватало производительности.

В целом всю серию GeForce FX можно признать неудачной, в первую очередь из-за медленной работы с шейдерной моделью 2.0 DirectX 9. Даже GeForce FX 5950 Ultra уступала в этом ATI Radeon 9800 PRO и XT.


Nvidia GeForce GTX 260


GeForce GTX 260 вышла как конкурент Radeon HD 4870 в 2008 году, но проиграла ей по всем параметрам, особенно модели Radeon HD 4870 с 1 ГБ памяти. GeForce GTX 260 была медленнее, прожорливее, горячее и дороже. Памяти было всего 896 Мб, что в 2008 уже считалось мало для видеокарты среднего сегмента.
Особой популярностью видеокарта не пользовалась, в тот год пользователи расхватывали Radeon HD 4850 и Radeon HD 4870 как горячие пирожки.


Nvidia GeForce GTX 480


GeForce GTX 480 вышла в 2010 году как конкурент для великолепной Radeon HD 5870. В играх был примерный паритет, памяти у GeForce GTX 480 было больше в 1.5 раза, так что же пошло не так?


Пользователи не простили GeForce GTX 480 горячий нрав, шум и огромное для тех лет энергопотребление в 250 ватт. Но главный минус - это то, что GeForce GTX 480 была намного дороже, чем Radeon HD 5870.

Пользователи издевались над горячей новинкой как могли и особую популярность приобрели ролики с попытками пожарить на GeForce GTX 480 яичницу, которые пытаются повторить даже спустя годы.




Nvidia GeForce GTX 660


GeForce GTX 660 позиционировалась как противник для Radeon HD 7850/7870, но сказать, что она победила в этом состязании - нельзя. Сказалась урезанная до 192 бита шина памяти и ее особое строение, в котором, по обзорам, 512 МБ видеопамяти имели доступ по медленной 64-битной шине.

Да и разница в цене с полноценной GeForce GTX 670 была не такой уж и большой. В результате часть пользователей предпочла более шуструю и дешевую Radeon HD 7870, а часть - GeForce GTX 670

Те же пользователи, которые предпочли GeForce GTX 660 (а их было немало, как вы можете видеть из статистики Steam за 2016 год выше), довольно быстро разочаровались в ней, особенно когда всплыли детали устройства ее памяти. 

Да и запаса по производительности в AAA-проектах у этой видеокарты практически не было и с "дистанции" она сошла довольно быстро, уступив место более популярной GeForce GTX 760.


Ну вот, цикл про самые неудачные видеокарты подошел к концу. Пишите в комментарии, с чем вы несогласны и какую видеокарту бы выдвинули в самую неудачную?

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