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Легендарные игровые шедевры прошлых лет, которым фанаты дали вторую жизнь. Часть 2

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Первая часть блога про шедевры игр, которым фанаты дали вторую жизнь патчами, дающими возможность работать под новыми ОС и добавляющими широкоформатные разрешения понравилась читателям. Поэтому я, не откладывая дело в долгий ящик, сразу решил писать вторую часть.

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В этом блоге будет несколько хитов, которые получили больше всего симпатий игроков и даже сейчас, спустя более чем 20 лет после выхода, они имеют активную группу фанатов.

Heroes of Might and Magic III: Horn of the Abyss


Великие и непревзойденные "третьи герои" получили еще один настолько обширный неофициальный патч, который заслуживает отдельного блога. Horn of the Abyss или Рог Бездны улучшает геймплей, игровой баланс и дает "героям" поддержку практически любых широкоформатных разрешений.

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Но не только в Horn of the Abyss можно поиграть сейчас любителям Heroes of Might and Magic III в большом разрешении. Я периодически играю в Heroes of Might and Magic 3.5: in the Wake of Gods с HD модом.


Но, как правильно заметили читатели, в плане баланса и геймплея сейчас все-таки предпочтительнее Heroes of Might and Magic III: Horn of the Abyss.


HD+ мод в Horn of the Abyss дает огромные возможности настройки качества вывода на экран.



Я предпочитаю ставить низкие широкоформатные разрешения, чтобы текст и графика были не слишком мелкими. Это полезно для глаз при многочасовых битвах в "героях". Особенно сейчас, в самоизоляции, когда от компьютера практически не отходишь.

Если вы давно не играли в Heroes of Might and Magic III - устанавливайте Horn of the Abyss, я гарантирую, вы не будете разочарованы. И самое главное - фанатский HD мод заметно красивее того официального HD мода, что выпустила Ubisoft. Игроки так и не приняли его.

Fallout 2 Restoration Project

Этот мод для легендарной игры Fallout 2 начинался просто как фанатский патч, исправляющий ошибки, но постепенно превратился в нечто более важное. 

Разработчик, Killap, начал добавлять в игру локации, которые были вырезаны перед отправкой игры "в печать" разработчиками. Например, "Агентство защиты окружающей среды" или "Аббатство".

А потом добавил и несколько совершенно новых локаций, которые отлично вписались в мир Fallout 2.

И конечно, мод имеет поддержку широкоформатных разрешений. Так что, если вы давно хотели перепройти Fallout 2 - попробуйте Restoration Project.





Но, само собой разумеется, что для этой великолепной RPG существуют и другие моды. Например - Fallout of Nevada. Этот мод тоже добавляет новые локации и квесты и фанатам классических Fallout  стоит пройти и его.

Если же вы не сторонник каких-либо вмешательств и геймплей игры, то и первый Fallout и Fallout 2 вы можете пройти сейчас с HD модом, в широкоэкранном разрешении.


Fallout Tactics: Brotherhood of Steel


Есть еще одна старая игра в мире Fallout, которая вызывает жаркие споры до сих пор. Это Fallout Tactics: Brotherhood of Steel или Братство стали. Игра не соответствует каноническому миру Fallout, но очень много взяла из него.

Кто-то ругает ее, а кто-то проходит с удовольствием. Я отношусь ко второму лагерю. В свое время, я прошел ее сразу после первой и второй части Fallout и она "зашла мне на ура". 

Я не ждал от нее много, но получил отличную и интересную в прохождении тактическую игру. Раз в пару-тройку лет я обязательно перепрохожу ее и получаю море удовольствия. 

Сейчас она тоже доступна в широкоформатных разрешениях благодаря High Resolution Patch, а за счет обновленного спрайтового движка, выглядит просто отлично! А ведь прошло уже почти 20 лет с момента ее выхода.



Все игры-хиты в одном блоге описать невозможно, поэтому для третьего блога я оставлю Diablo II: Lord of Destruction и еще несколько интересных игр.

 Пишите, какие игры еще можно добавить в этот список и какие больше всего вам нравятся.

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Теги

ностальгия fallout 2 heroes of might and magic iii старые игры homm 3 old games fallout tactics: brotherhood of steel horn of the abyss oldschool restoration project
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