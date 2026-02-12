Это связано как с переходом на более совершенный и дорогой техпроцесс, так и с большими размерами самих чипов.

Intel готовит к выходу новое поколение процессоров Core Ultra 400, известное под кодовым именем Nova Lake. В компании рассчитывают, что именно эти чипы наконец-то позволят обойти AMD и вернуть лидерство на рынке настольных ПК и ноутбуков. Но за производительность придётся платить — производство Nova Lake будет удовольствием не из дешёвых.

В Сеть утекли предполагаемые характеристики вычислительных блоков. Инсайдер @9550pro утверждает, что версия Nova Lake с восемью мощными ядрами Coyote Cove и 32 энергоэффективными Arctic Wolf займёт на пластине больше 110 квадратных миллиметров. А если добавить к этому 144 мегабайта кэша — площадь перевалит за 150 квадратных мм. Для сравнения: текущий Arrow Lake с восемью ядрами Lion Cove и 16 Skymont занимает около 117 мм.

Nova Lake будут выпускать по техпроцессу N2 от TSMC. Он не просто новее N3B, на котором делают Arrow Lake, он дороже. В основном это связано с многослойной EUV-литографии на критических слоях. Даже базовая версия вычислительного блока без кэша обойдётся Intel дороже, чем предыдущее поколение. А чипы с дополнительными мегабайтами кэш-памяти явно окажется дороже всех представленных ранее потребительских чипов компании. Они пойдут в премиум-сегмент для геймеров и энтузиастов.

У Nova Lake будет гибридная архитектура: вычислительные блоки, SoC, графика, ввод-вывод и базовый кристалл. Часть процессоров планируют выпускать на мощностях TSMC на Тайване, часть — на собственном заводе Intel 18A в Аризоне. Официально компания не раскрывает, какие модификации для чего предназначены, но логика подсказывает, что ноутбучные версии, скорее всего, будут делать в США. А мобильных процессоров продаётся в семь раз больше, чем настольных. Значит, основной объём Intel сможет производить сама, не переплачивая TSMC за услуги.

Конечно, итоговая стоимость процессора складывается не только из техпроцесса. Важен размер кристалла, процент брака, выход годных чипов. Тем не менее топовые десктопные версии с большим кэшем, скорее всего, останутся на тайваньских мощностях. И вот тут Intel придётся либо ужимать маржу, либо задирать цены для покупателей.