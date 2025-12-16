На рынке комплектующих для ПК происходит самая настоящая катастрофа. Продолжающийся уже три месяца ажиотажный спрос на ОЗУ увеличил ее стоимость примерно в четыре-пять раз. И самый актуальный на конец 2025 года комплект оперативной памяти стандарта DDR5 объемом 32 ГБ и с частотой 6000 МГц сегодня стоит уже дороже видеокарты GeForce RTX 5060. Если в августе 2025 года такой комплект можно было купить дешевле, чем за 10000 рублей, то сегодня за него придется отдать от 40000 до 50000 рублей в зависимости от места покупки. А судя по тому, что количество предложений не особо меняется, можно сделать вывод, что желающих купить ОЗУ по такой цене находится немного.

Еще один неприятный сюрприз для тех, кто решил собрать новый ПК или проапгрейдить старый - рост стоимости SSD-накопителей. Их цена удвоилась всего за два месяца и все еще продолжает расти. Теперь M.2 NVMe SSD объемом 1 ТБ даже в самом дешевом исполнении стоит около 10000 рублей, а производительные и надежные модели такого же объема продаются за 16000-20000 рублей. А самое неприятное в этой ситуации то, что мы видим лишь начало роста цены любой электроники, использующей чипы памяти, а что будет на рынке ПК-комплектующих через полгода - даже страшно представить.

Уже заметно растут в цене видеокарты, а эксперты предрекают полную остановку выпуска моделей бюджетного и среднего уровня, ведь чипы памяти для них в дефиците. И производителю гораздо выгоднее продать одну GeForce RTX 5070 Ti, чем пару GeForce RTX 5050. Ажиотажный спрос на чипы памяти, вызванный тем, что ускорители искусственного интеллекта закупаются в огромных количествах, показал очень неприятную вещь. Рынок комплектующих для ПК-гейминга теперь для компаний AMD, Nvidia, Micron или Hynix находится далеко не на первом месте, а в приоритете у них производство ИИ-ускорителей и чипов для них, которые приносят на порядок больше прибыли.

Поэтому бойкоты, к которым призывают некоторые геймеры, не сыграют никакой роли, стоимость ОЗУ и SSD не будет снижаться, а скорее всего за 2026 год вырастет еще сильнее. Тем более, что столь высокие, можно сказать, заградительные цены уже сами по себе работают как бойкот, ведь покупать комплектующие по такой цене готовы далеко не все и многие геймеры заняли выжидательную позицию.

Но выжидательная позиция хороша только для тех, у кого уже имеется дома более-менее производительный ПК или ноутбук и вопрос апгрейда не стоит остро. Но для тех геймеров, что оказались в такое время совсем без игрового ПК, например, из-за его поломки, ситуация гораздо сложнее. Особенно если компьютер используется не только как игровой, но и как универсальный - для работы, серфинга интернета, общения и просмотра фильмов, а именно так большинство из нас эксплуатируют свои домашние ПК.

И в таком случае я бы порекомендовал купить ПК прямо сейчас, ведь на носу еще и традиционное повышение цен перед празднованием Нового года и те цены, что ждут нас в январе 2026 года, могут стать еще более шокирующими. Давайте посмотрим, во сколько обойдется сегодня актуальный игровой ПК, способный без проблем запускать все новые игры и имеющий запас прочности на два-три года. Попробуем сэкономить на не самых критичных комплектующих, а примеры цены возьмем на маркетплейсе Яндекс Маркет. Но начнем сегодня не с выбора процессора, как обычно, а с выбора ОЗУ.

Оперативная память

Ведь модули памяти теперь стали одним из самых дефицитных и дорогих компонентов ПК и именно с их выбора и следует начинать. И на чем мы точно не будем сегодня экономить, так это на объеме оперативной памяти. Ведь 16 ГБ ОЗУ не хватает уже во многих новых играх, а если дефицит чипов памяти продлится до 2028 года, а цены на ОЗУ вырастут еще сильнее, как уже предрекают некоторые эксперты, то вы обречете себя долго страдать от нехватки ОЗУ и жалеть о том, что не доплатили за нее несколько тысяч рублей в 2025 году.

Но сэкономить на ОЗУ практически без ущерба для производительности все еще можно. И, как вы догадались, экономия будет заключаться в том, что мы выберем память стандарта DDR4, а не DDR5. Да, это ограничит процессор в скорости поступления данных и снизит FPS, но не настолько критично, чтобы не попытаться сэкономить около 20000 рублей. Да, именно такая сегодня разница в цене между комплектами ОЗУ объемом 32 ГБ стандарта DDR4 и DDR5 с адекватными по стоимости частотами. Для первой это 3200-3600 МГц, а для второй - 5600-6000 МГц.

Такой способ экономии становится все более популярным, и многие журналисты делают сравнения игровых ПК с ОЗУ DDR4 и DDR5, оснащенных идентичными процессорами. Это позволяет сделать платформа Intel LGA 1700, для которой можно найти материнские платы с поддержкой памяти как DDR4, так и DDR5. И недавнее тестирование на сайте Tom's Hardware показало, что разница между ними не такая уж и большая. Они взяли мощный процессор Core i9-12900K, видеокарту MSI GeForce RTX 2080 Ti Gaming X Trio и протестировали их в популярных играх с памятью DDR4 и DDR5 на разных частотах.

Усредненный результат можно видеть на скриншоте, и он показывает, что разница между DDR4 и DDR5 не так уж и критична. И добавив сэкономленные 20000 рублей, а то и более, на видеокарту, вы получите гораздо больший FPS практически во всех играх, исключая разве что онлайн-шутеры с киберспортивными настройками. Поэтому наш выбор сегодня - 32 ГБ DDR4 Kingston Fury Beast Black (KF436C18BBK2/32-SP) с частотой 3600 МГц.

Процессор

Про игровые сборки на популярном процессоре Ryzen 5 7500F теперь можно забыть. Сегодня это не самый лучший выбор в игровой ПК из-за чудовищного дисбаланса в стоимости процессора и оперативной памяти для него, ведь с ОЗУ стандарта DDR4 Ryzen 5 7500F работать не может. Поэтому сегодня я предлагаю взять платформу Intel LGA 1700 и процессор Core i5-12600KF, с шестью производительными и четырьмя экономичными ядрами. Да, он не самый новый, но, как говорится, «старый конь борозды не портит», и Core i5-12600KF не так уж сильно отличается по производительности от более новых Core i5-14400F, которые стоят дороже.

Тем более, что за Core i5-12600KF придется лишь немного доплатить по сравнению с бюджетным шестидерником Core i5-12400F. А еще этот процессор будет очень близок по производительности к Ryzen 5 7500F, даже работая с оперативной памятью DDR4. Хорош этот процессор и в плане энергоэффективности на фоне старших Core i5. Несмотря на то, что его максимальное тепловыделение (MTP) установлено в 150 Вт, в тяжелых задачах он потребляет меньше. Например, при рендеринге в Blender - всего около 117 ватт, и такое количество тепла можно отвести хорошим кулером, «водянка», как для Core i5-14600KF, ему не понадобится.

Кулер процессора

То, что нам придется переплатить за производительный кулер - мелочи по сравнению с той суммой, что мы сэкономили, собирая ПК с оперативной памятью DDR4. И чтобы получить тихую работу системы и температуры, не улетающие за 90 градусов, стоит искать кулер с пятью или даже шестью теплотрубками, например - Thermalright ASSASSIN KING 120 SE. Это главный показатель того, сколько данная модель способна отвести тепла от процессора. А от Core i5-12600KF с большим монолитным кристаллом отвести тепло гораздо проще, чем от Ryzen с чиплетной компоновкой и малыми по площади ядрами.

Материнская плата

Для Core i5-12600KF нужна будет довольно качественная материнская плата с хорошей системой питания, но и здесь переплата будет не слишком большой, выбери бы мы менее прожорливый процессор - Core i5-12400F. Я предлагаю взять Asus TUF GAMING B760M-E D4 на чипсете Intel B760, у которой есть все, что нужно добротному игровому ПК.

Видеокарта

Стоимость большинства предложений видеокарты GeForce RTX 5060 на Яндекс Маркете уже приближается к 40000 рублей, и эта цифра выглядит каким-то психологическим порогом. Отдавать такую сумму за модель со всего восемью гигабайтами видеопамяти, которых уже остро не хватает в новых играх, решение очень сложное. Но пока еще можно найти некоторые модели почти по старым ценам и одна из них - GIGABYTE GeForce RTX 5060 EAGLE OC. Ее мы и возьмем в эту сборку, иначе, если выбрать видеокарту с 16 ГБ VRAM стоимость нашего ПК перевалит аж за 125000 рублей.

Но я бы рекомендовал в конце 2025 года выбрать модель именно с 16 ГБ VRAM, так как некоторым играм уже мало даже 12 ГБ в разрешении 1080p. Которые можно получить, купив GeForce RTX 5070, например, в новой игре Battlefield 6. И стоит добавить до GeForce RTX 5060 Ti или Radeon RX 9060 XT, чтобы не жалеть о том, что видеокарта совсем не тянет новинки игр уже в 2028 году. Поэтому в финале мы подсчитаем сборку как с видеокартой GeForce RTX 5060, так и с GeForce RTX 5060 Ti 16 ГБ.

SSD-накопитель

Практически удвоившиеся цены на SSD-накопители вынуждают геймеров экономить и покупать модели в два раза меньшего объема. Если раньше в наш бюджет без проблем бы влез SSD объемом 2 ТБ, то теперь придется брать модель на 1 ТБ и с не самыми крутыми скоростными характеристиками. Но, если ужаться, то многим геймерам пока хватит накопителя объемом 1 ТБ и поэтому мы возьмем в эту сборку быстрый и надежный SSD Netac NV5000 с предустановленным радиатором.

Блок питания

Конечно, можно сэкономить еще и на блоке питания, но я бы не советовал это делать, учитывая то, сколько будет стоить наш ПК. А ведь именно БП плохого качества может вывести из строя многие комплектующие в компьютере при поломке. Это бюджетные сборки с малым энергопотреблением можно без проблем запитывать блоками питания DeepCool PF, нам же лучше взять более продвинутую и качественную модель, например - MSI MAG A650BN, мощностью 650 ватт, с сертификатом 80+ Bronze.

Корпус

А вот на корпусе сэкономить вполне возможно, ведь в продаже есть масса недорогих моделей с отличной вместимостью, приятным внешним видом и хорошей продуваемостью, не уступающей топовым моделям. Да, металл у них будет тонковат, но в наше время найти корпуса из толстого металла уже практически невозможно, а стоить они будут столько, что собирать в них игровую сборку среднего уровня попросту не имеет смысла. Поэтому наш выбор сегодня - Powercase Mistral X4 Mesh LED с тремя предустановленными вертушками.

Итоги

Итак, с картой Пэй и видеокартой GeForce RTX 5060 наша сборка обойдется вам в 109517 рублей. Без нее стоимость составит уже 113515 рублей. Если вы решите купить более дорогую и перспективную видеокарту GeForce RTX 5060 Ti, то цена составит соответственно 133883 и 141244 рубля, в зависимости от наличия у вас карты Пэй.

Пишите в комментарии, а вы успели купить ОЗУ и SSD до подорожания? Обращу ваше внимание, что стоимость товаров на Яндекс Маркете на момент выхода блога может измениться, причем как в сторону повышения, так и наоборот. А еще я порекомендую вам три моих новых блога, вышедшие совсем недавно: про мою очередную попытку перейти с Windows 10 на Windows 11, о том, как играется и работается на четырехъядерном бюджетном процессоре Ryzen 3 2200G в 2025 году и про то, как вам поможет запасной компьютер дома.

