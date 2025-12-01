Сайт Конференция
1000 публикаций автора Zystax на Overclockers.ru – вспоминаем 135 самых полезных в 2025 году

Несмотря на то, что в IT-сфере все очень быстро меняется и устаревает, даже среди публикаций, написанных шесть лет назад, можно найти немало полезных.
Время летит незаметно и вот я уже написал тысячную статью в своём блоге на сайте Overclockers.ru, хотя вроде бы совсем недавно их число перевалило только за 500 штук. Первая из моих публикаций, посвященная окончанию поддержки Windows 7, вышла 2 марта 2019 года, а это значит, что на такое количество материалов у меня ушло почти семь лет.

Из всего этого количества у меня написана всего лишь одна новость, а все остальные – это статьи и еще парочка записей остались в черновиках. Почему я не люблю заниматься новостями? Это довольно сложное занятие, требующее от автора не только постоянно быть в курсе всех актуальных событий и трендов в сфере потребительской электроники, ПК-гейминга и технологий.

А еще – умения писать быстро, чтобы опередить авторов с других сайтов – конкурентов у нас немало. Но новостников на нашем сайте много и новости выходят регулярно и буквально на любые темы – открыв ленту новостей, вы будете в курсе всех значимых событий.

Написание статей – более неторопливое и медитативное занятие, которое подходит мне гораздо больше. Но, как и новости, многие технические публикации быстро теряют актуальность и, найдя в интернете статьи 2015 или даже 2020 года, вы поймете, что практической ценности почерпнуть в них зачастую невозможно. Слишком много всего сменилось и в "железе", и в "софте" наших с вами ПК, ноутбуков и смартфонов.

Но, перелистывая список своих старых материалов, я периодически перечитываю некоторые из них, которые не потеряли актуальности за эти годы. И сегодня я поделюсь с вами списком самых, на мой взгляд, полезных из них, которые могут пригодиться вам даже в конце 2025 года. Хотя даже самые быстро устаревающие публикации – про виртуальные сборки ПК и выбор наиболее актуальных комплектующих для них – тоже могут быть вам полезны. Теперь это огромный архив цен, в котором вы без труда можете узнать, сколько стоили различные процессоры, видеокарты или оперативная память в прошлые годы.

А остальные материалы я разделил на несколько категорий и дам вам их названия и ссылки на них. Списки я спрячу под спойлеры для компактности, а если какой-либо материал выходил в нескольких частях, то дам ссылку только на последнюю часть, так как в тексте обязательно будут ссылки на предыдущие части.

Подборки игр разных жанров

"Во что бы поиграть?" – главный вопрос, который задает себе каждый ПК-геймер с завидной регулярностью. И лучше всего на него ответят публикации с подборками игр разных жанров, которых я написал немало. А все потому, что я и сам постоянно ищу игры для прохождения – у меня в браузере есть уже сотни вкладок с лучшими играми разных жанров и сайтами-агрегаторами, на которых можно найти практически любую игру. Подобные публикации практически не устаревают, поскольку в хорошие игры мы будем играть и через десять, и даже через двадцать лет. 


Заголовок спойлера


Отдельно стоит упомянуть два больших цикла публикаций. Один из них – про старые игры жанров шутеры и экшены, вышедший в 11 частях, в которых можно найти практически все популярные игры этих жанров, конца 1990-х – начала 2000-х годов. И этот список будет особенно полезен геймерам, ищущим отличные ретро-игры с низким порогом вхождения. Еще более впечатляющая подборка публикаций посвящена старым стратегиям – оных вышло аж 25 частей и я до сих пор периодически перечитываю их, выбирая ту или иную игру для прохождения. И все их я тоже приплюсовал к числу полезных.

Обзоры отдельных игр

Периодически я пишу обзоры отдельных игр, которые мне очень понравились, но таковых вышло не очень много. Однако все равно очень приятно, когда иногда видишь ссылку на свою старую статью про моды для экономической стратегии Anno 1800 в комментариях в соцсетях, так как более подробного гайда про них пока так никто и не написал.


Заголовок спойлера

Полезные программы

Еще один тип статей, которые практически не устаревают – подборки полезных программ на все случаи жизни. Многие программы способны существовать на наших ПК десятилетиями, даже не обновляясь. Как, к примеру, Total Commander, ICE Book Reader Professional, Camel Disc Catalog или HideVolume OSD на моем ПК.


Заголовок спойлера

Лайфхаки и полезные советы

Чем хороша платформа ПК, так это тем, что постоянно дает пищу для ума и работу для умелых рук. Улучшать в наших компьютерах можно как материальную часть, так и программную, а некоторые лайфхаки периодически обретают вторую и даже третью жизнь после выхода нового "железа".

Периодически я пробую их на своем ПК и делюсь результатом с вами. И эта группа статей будет самой полезной и самой объемной в подборке. Немалая часть этой подборки будет посвящена практической работе с операционными системами: многие из тех приемов, что прекрасно работали на Windows 10, подойдут и для Windows 11.


Заголовок спойлера

Ретро гейминг и старое ПК-железо

Тема ретро-гейминга на ПК становится все более интересной и массовой. Это связано с тем, что геймеры, бывшие детьми в 1990-х годах, испытывают чувство ностальгии по тем временам и начинают искать информацию про старое "железо" и игры. Я тоже с удовольствием вспоминаю старые добрые времена и написал немало статей на эту тему.


Заголовок спойлера

Мои покупки электроники — удачные или не очень

Чужой пользовательский опыт всегда интересен и полезен – он позволяет нам учиться на чужих ошибках или успевать сделать удачные покупки. А многие комплектующие или периферия для ПК продаются в магазинах годами и потом еще более долгое время – на "Авито". Так что почитать про старые SSD или процессоры может быть интересно даже спустя пять и более лет.


Заголовок спойлера


В 2020 году я отдал за оперативную память DDR4 объемом 32 ГБ 13000 рублей и считал это одной из самых неудачных покупок в свой ПК и даже написал об этом отдельную статью, которая тоже попала в этот список. Но вот прошло шесть лет и никто и не мог подумать, что спустя такое огромное, по меркам индустрии ПК-комплектующих, аналогичный комплект будет стоить уже дороже новенького шестиядерного процессора или материнской платы, как к примеру, ОЗУ от Kingston

А если посмотреть на самую актуальную оперативную память для современных ПК – стандарта DDR5, объемом 32 ГБ и с частотой 6000 МГц, то стоимость таких комплектов и вовсе бьет рекорды. Например, на Яндекс Маркете за такой комплект TEAM GROUP T-Create Expert просят более 36000 рублей.

ADATA XPG Lancer Blade обойдется чуть дешевле, а G.Skill RIPJAWS S5 шокирует ценой, которая уже выше 40000 рублей. И что самое страшное, даже такие чудовищные цены – не предел, так как дефицит на рынке ОЗУ только начался. И о том, чем это может обернуться для ПК-гейминга, я вскоре напишу отдельную статью, а пока, на этой грустной ноте, завершаю свою статью и надеюсь, что вы найдете, что почитать из тех моих публикаций, что я вспомнил сегодня.

Все блоги автора Zystax о компьютерах, играх и Windows. 


