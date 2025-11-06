Пару дней назад мне написал один знакомый и попросил подобрать конфигурацию игрового ПК всего за 56000 рублей. Как вы понимаете, для 2025 года это очень небольшая сумма, особенно учитывая то, что цены на комплектующие снова начали расти. Но расширить бюджет никак не получалось и придется пытаться вписаться в эту скромную сумму, экономя на каких-либо комплектующих. Но дело упрощалось тем, что список игр, которые будут запускаться на этом компьютере, весьма небольшой и это в основном популярные онлайн-проекты - Мир танков и Counter-Strike 2. А еще на этом ПК будет играть младший брат заказчика - в Fortnite, Minecraft и Roblox.

Самая требовательная игра из этого списка - Counter-Strike 2. В ее минимальных системных требованиях значится процессор Intel Core i5 7500 или AMD Ryzen 5 1600, 16 ГБ оперативной памяти и видеокарта уровня GeForce GTX 1060 в версии с 3 ГБ VRAM или Radeon RX 580 на 4 ГБ. Но мы то с вами знаем, что эта игра очень любит процессорную производительность и на старых «Райзенах» FPS будет совсем не киберспортивным. Но в рекомендуемых системных требованиях этой игры уже вполне современные видеокарты GeForce RTX 3060 и Radeon RX 6600 XT вместе с процессорами Intel Core i7-9700K и AMD Ryzen 7 3700X.

Такие комплектующие уже позволят играть с более, чем 100 FPS на высоких настройках в разрешении 1080p. И, хотя игроки в Counter-Strike 2 часто предпочитают понизить настройки графики до минимальных, получив 240 и более кадров в секунду, скилл моего знакомого не настолько высок, чтобы играть в таком режиме, да и процессор для этого понадобится очень мощный. Что касается других игр, то они способны работать практически на любом старом компьютере, у Fortnite в минимальных системных требованиях и вовсе значатся встроенные видеокарты Intel HD 4000 или AMD Radeon Vega 8 вместе с двухъядерным процессором Core i3-3225.

Казалось бы, собирать подобный компромиссный компьютер из новых комплектующих, пытаясь вписаться в столь скромный бюджет - задача не самая лучшая. Гораздо практичнее было бы сделать апгрейд старого ПК или поискать хотя бы часть комплектующих на «Авито». Но заказчик до сих пор пользовался компьютером на базе 1155 сокета и к покупке нового его подтолкнула вышедшая из строя видеокарта, поэтому ни о каком апгрейде речь не идет – «железо» в этом ПК настолько древнее, что его потом продать на «Авито» будет очень сложно.

А что касается поиска комплектующих на вторичном рынке, то здесь мой знакомый был категоричен - все комплектующие должны быть новыми, так как он уже пару раз «обжигался», пытаясь купить там видеокарту и SSD, которые проработали очень недолго. И я его прекрасно понимаю, после таких эпизодов многие пользователи ПК забывают про вторичный рынок навсегда. Что же, будет пытаться подобрать наиболее оптимальную игровую сборку только из новых комплектующих, и это будет очень непростой задачей. Товары, как обычно, выберем на маркетплейсе Яндекс Маркет, но вам стоит учесть, что цены сегодня быстро меняются, а некоторые наиболее привлекательные комплектующие могут быть быстро распроданы на момент выхода блога в печать.

Процессор

Это будет краеугольный камень нашей сборки, ведь для онлайн игр требуется довольно высокая процессорная мощность, а еще модель процессора будет определять, будет ли хоть какой-то потенциал апгрейда у этого ПК в будущем. А брать заведомо устаревший процессор - это значит обрекать себя на очень невыгодное вложение денег, так как он будет мало ликвидным на вторичном рынке уже в момент покупки. Причем вместе с процессором быстро подешевеют еще и материнская плата с оперативной памятью. Но популярная и перспективная платформа AM5 никак не вписывается в наш бюджет, особенно после того, как начала дорожать оперативная память стандарта DDR5.

Поэтому не остается ничего другого, как собирать ПК на базе процессора AM4 и в идеале это была бы одна из самых оптимальных моделей по сочетанию цены и производительности – шестиядерный Ryzen 5 5600. Но я был неприятно удивлен, что цены на эту модель тоже выросли за последние пару месяцев. К счастью удалось найти «X» версию этого процессора - Ryzen 5 5600X, по очень хорошей цене. Интересно то, что в Counter-Strike 2 этот процессор показывает лучшие результаты, чем бюджетный шестиядерник для платформы AM5 - Ryzen 5 8400F, за счет в два раза большего объема кэша третьего уровня, 32 МБ против 16-ти.

Процессорный кулер

Никакого разгона этого ПК не планируется, поэтому нам хватит недорогого кулера ID-Cooling SE-903-XT с тремя тепловыми трубками и вентилятором диаметром 92 мм. Те семьдесят с небольшим ватт, что выделяет Ryzen 5 5600X, этот кулер отведет без проблем, но в играх энергопотребление будет гораздо ниже. Самая тяжелая процессорная нагрузка в игровом ПК сегодня, это компиляция шейдеров, а она происходит нечасто.

Материнская плата

А вот цены на материнские платы AM4 не могут не радовать, например, GIGABYTE B550M K (rev. 1.0) стоит всего 5813 рублей. И это модель на базе чипсета AMD B550 с шиной PCI Express 4.0. Минус у этой модели только один - отсутствие радиаторов на системе питания, но с Ryzen 5 5600X она вполне справится. А если немного ограничить его аппетиты парой кликов в BIOS, например, до 55 ватт, то и игровая производительность не сильно пострадает, и температуры VRM станут намного ниже.

Оперативная память

Выбирая комплектующие для этого ПК, я, как обычно, выбрал объем ОЗУ в 32 ГБ, но потом понял, что мы никак не вписываемся в бюджет, так как цены выросли и на память DDR4, а экономить уже не на чем. Уже давно я ставлю в игровые сборки 32 ГБ, но набор игр, в которые будут играть заказчики этого ПК, позволит обойтись объемом в 16 ГБ, поэтому смысла переплачивать нет.

Тем более, что при желании можно без проблем купить и поставить в ПК 32 ГБ ОЗУ в будущем, когда они понадобятся - это один из самых простых вариантов апгрейда, проще только замена или добавление нового SSD. Мы возьмем модули Patriot Memory Viper Steel с частотой 3200 МГц и таймингом CL 16 за 4120 рублей - это одно из самых недорогих предложений на рынке.

Видеокарта

Выбор видеокарты в этот ПК тоже оказался очень непростым. Как оказалось, мой знакомый просто не переносит модели от AMD, посидев в прошлом несколько лет на Radeon R7 250X, а затем сменив ее на Radeon RX 570. И хотя последняя видеокарта оставила неприятные впечатления еще и потому, что вышла из строя через пару месяцев после покупки на «Авито», заказчику многое не нравилось в «красных» видеокартах. Это и драйверы, и периодические «черные экраны», с которыми я тоже, кстати, сталкивался, например, так ведет себя даже «встройка» Vega 8 на процессоре Ryzen 3 2200G в моем втором ПК.

Да и после шокирующего заявления компании AMD о завершении поддержки игровых оптимизаций в драйверах для видеокарт на базе микроархитектур RDNA и RDNA 2, советовать кому-то «красные» видеокарты пропадает всякое желание. После поднявшегося шума в сети пресс-служба AMD выпустила уже два уточнения по поводу поддержки видеокарт, но ясности это не добавило. Графические драйвера AMD так и будут теперь разделены на две ветки, для видеокарт RDNA 3 - а это Radeon RX 7000 и более новые, и для «старых» Radeon RX 6000 и более ранних. Про это, кстати, я недавно написал отдельный блог.

Поэтому в этой сборке не будет ставшей частой гостьей в бюджетных ПК видеокарты Radeon RX 6600. Но не только по причине завершения поддержки, личных пристрастий или потенциальных проблем, но и потому, что цены на GeForce RTX 5050 уже совсем близки к этой модели, тем более, что недорогих Radeon RX 6600 на Яндекс Маркете продается очень немного. GeForce RTX 5050 можно найти уже дешевле 25000 рублей и за переплату всего в 5000-6000 рублей мы получаем гораздо более мощную, экономную и перспективную видеокарту.

Конечно, GeForce RTX 5060 по соотношению цены и FPS будет гораздо привлекательнее, но на нее в нашем бюджете уже никак не хватит денег. Мы возьмем одно из самых недорогих исполнений GeForce RTX 5050 от Palit с двумя вентиляторами. А учитывая то, что в ее системе охлаждения используются две тепловые трубки, с 130-ю ваттами выделяемого этой моделью тепла она вполне справится.

SSD-накопитель

Еще одна возможность сэкономить — выбрать SSD объемом поменьше и не гнаться за высокими скоростями записи. Тем более, что список игр у нас небольшой, в нем отсутствуют огромные одиночные игры с весом по 150 ГБ и SSD объемом 512 ГБ для этой сборки хватит с лихвой. Например - KINGSPEC (NE-512 2280), очень недорогой SSD с неплохими скоростями чтения и записи и приличной выносливостью. Суммарное число записываемых байтов (TBW) у него равно 349 ГБ, что для модели такого объема очень неплохо.

Блок питания

Общее энергопотребление компонентов этого ПК составит чуть более 220 ватт в максимальной загрузке, а это значит, что нам хватит блока питания с небольшой мощностью. Главное, выбрать достаточно надежную модель, например - Deepcool PF400 мощностью 400 ватт. Стоит он всего 2620 рублей и по такой цене для бюджетных сборок у этого блока питания просто нет конкурентов.

Корпус

Процессор Ryzen 5 5600X и видеокарта GeForce RTX 5050 очень экономичны по современным меркам, в играх они будут выделять около 200 ватт тепла вместе с остальными компонентами ПК и отвести их из корпуса не составит проблемы. И можно было бы сэкономить еще немного, взяв корпус от старого ПК, с верхним расположением блока питания. Но в ходе переписки выяснилось, что хоть это и вместительный InWin из толстой стали, на выдув у него есть только 92-мм вентилятор и такой же - на вдув.

А вот это уже будет критичным для продуваемости и нам, как минимум, нужны вентиляторы диаметром 120 мм на вдув и выдув. Поэтому корпус в этой сборке тоже будет новым, тем более, что на рынке появилось много очень дешевых моделей с отличной вентиляцией и современным внешним видом. Например, Warrior Z7M + с тремя предустановленными вентиляторами и боковой крышкой из закаленного стекла.

Итоги

Что же получилось в итоге? Нам удалось вписаться в бюджет, особенно учитывая, что у знакомого есть карта Пэй - с ней стоимость этого ПК будет составлять 52506 рублей. Без такой карты он бы обошелся в 56063 рубля. Учитывая производительность этого ПК - результат просто отличный, ведь он и с большинством новых одиночных игр справится без проблем.

