РИА Новости изучило данные Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) и выяснило, сколько картофеля вырастили в мире в 2024 году.

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН обнародовала цифры по урожаю картофеля за позапрошлый год. РИА Новости посмотрело статистику и выяснило, кто сколько собрал.

Изображение - ChatGPT

Может быть интересно

В прошлом году человечество вырастило 390,4 миллиона тонн картошки. Больше всех отличился Китай — 94,8 миллиона тонн. Это примерно 24% от общемировых объемов. Индия отстает, ее показатель — 57,1 миллиона тонн, то есть 15%.

Дальше цифры такие. Украина — 21,1 миллиона тонн. США — 19,1 миллиона. Россия немного не дотянула до американцев, остановившись на 18,4 миллиона тонн. В глобальном рейтинге это пятое место и доля в 4,7%. Белоруссия, кстати, только двадцать третья с 3,1 миллиона тонн.

С экспортом другая картина. Главные поставщики на мировой рынок — Франция, Нидерланды и Германия. Они продали за границу от 2,7 до 3,3 миллиона тонн каждая. Россия в число крупнейших экспортеров не вошла. Урожай у нас приличный, но поставляется он преимущественно на внутренний рынок.