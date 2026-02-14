Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
Учёные из Китая предположили наличие огромного количества водорода в ядре Земли
Это открытие подтверждает теорию, согласно которой вода на нашей планете (в том числе, ее компоненты, включая водород) происходит из строительных блоков самой Земли, а не была доставлена из космоса.

О составе ядра Земли существуют лишь косвенные данные, полученные различными путями. Предположительно, его плотность примерно на 5—10% меньше, чем плотность сплавов железо-никель — значит, ядро Земли содержит больше легких элементов. То есть там должно быть что-то ещё, какой-то более лёгкий элемент, который как бы разбавляет плотную металлическую структуру.
Изображение: нейросеть freepikГруппа ученых во главе с Дунъяном Хуаном из Пекинского университета утверждает, что соответствующим элементом является водород. Это открытие не только объясняет более легкое ядро, но и отвечает на вопрос, откуда взялась вода на Земле.

Исследователи провели серию экспериментов, имитируя условия в ядре Земли во время её формирования миллиарды лет назад. Они использовали лазеры для нагрева железа до состояния полного расплавления (температура достигала 4800 °C). Команда искала следы водорода в наноструктурах, состоящих в основном из кремния и кислорода.

Может быть интересно

Анализ показал, что содержание водорода в ядре Земли колеблется от 0,07 до 0,36 процента. В планетарном масштабе это означает, что в ядре Земли содержится в 9–45 раз больше водорода, чем во всех океанах на поверхности Земли вместе взятых. Именно эти гигантские залежи водорода ответственны за значительную часть дефицита плотности. Ядро легче, потому что оно наполнено самым легким элементом во Вселенной.

Самый интересный аспект этого исследования — его значение для происхождения воды. До сих пор ученые часто придерживались теории о том, что Земля изначально была пустынной, а вода была доставлена из космоса — кометами и астероидами, которые бомбардировали молодую планету более четырех миллиардов лет назад. Однако новые исследования предполагают совершенно иной сценарий.

Оценки, представленные группой исследователей из Пекинского университета, подтверждают теорию о том, что вода (в частности, ее компоненты, включая водород) происходит из строительных блоков самой Земли. Как отмечают исследователи, хотя океаны покрывают 71% поверхности Земли, большая часть водорода могла храниться в ядре еще 4,5 миллиарда лет назад.

#наука #земля #водород #вода #геология #ядро земли
Источник: nature.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

На Урале завершили сварку кузовов первых вагонов поездов для ВСМ «Москва — Санкт-Петербург»
1
Xiaomi выпустила открытую модель робота с 4,7 миллиарда параметров, способную двигаться естественно
1
Пользователи Windows 11 столкнулись с циклической перезагрузкой и другими проблемами из-за KB5077181
12
В Польше сообщили о повреждении подводного кабеля в Балтийском море
+
Вслед за компьютерами и смартфонами дефицит памяти добрался до маршрутизаторов
1
Пользователь нечаянно повредил HDD на 14 ТБ и винит в этом модульный блок питания
3
В MxBenchmarkPC сравнили качество картинки и fps на RTX 5070 с DLSS 4.0 и DLSS 4.5 Ultra Performance
+
Asus представила игровую гарнитуру ROG Kithara с планарными драйверами HIFIMAN
1
Thermaltake представила 49-дюймовый изогнутый монитор TGM-V49CDQ с частотой обновления 240 Гц
1
Российская газета: Искусственный интеллект изменил механизм найма IT-специалистов
+
В России компании массово пересматривают условия вознаграждения для сотрудников
+
Энтузиаст проверил возможности ПК на Core i5-4690 с GTX 960 в популярных играх в 2026 году
2
Пользователи Рунета в пятницу столкнулись с недоступностью множества сервисов
+
TechRadar: 64 ГБ оперативной памяти DDR5 стали стоить дороже MacBook Air
2
В Швейцарии пройдёт референдум по введению ограничений на численность населения страны
5
Первый в мире серийный твердотельный накопитель Micron с PCIe 6.0 обеспечивает скорость до 28 ГБ/с
+
Разработчики Diablo 4 раскрыли ключевые аспекты апрельского дополнения Lord of Hatred
+
Aviation Week: AutoFlight провела полноценные испытания пятитонного eVTOL-аэротакси Matrix
+
MLID: Чипы Intel Nova Lake AX получат видеоядро с производительностью уровня GeForce RTX 5080M
1
Samsung запустила производство передовых чипов HBM4
+

Популярные статьи

Как я на старости лет засел играть в Minecraft и не могу остановиться уже 2 месяца
7
«Фэкхем-Холл», «Туман войны», «Поймать монстра» — краткий обзор фильмов (субъективно)
+
Женский вокал в метале (мои личные предпочтения)
7
Тестирование полуживой Geforce 6600 AGP
+

Сейчас обсуждают

rackshazz
20:04
Переустановил, полет нормальный
Microsoft возвращает возможность перемещать панель задач в Windows 11
link1pc_bl0g
19:57
Из всего перечисленного зашли только Lacuna Coil. Оперный вокал, да и пауэер-метал в целом, не мое. Evanescence вот ещё, правда "плачущий" вокал быстро надоел. А так, ещё зашли Guano Apes и In This ...
Женский вокал в метале (мои личные предпочтения)
zloyshkolnik 43
19:52
Они так высаделись на луну что забыли как это делать теперь и всё у них так
SpaceX и Blue Origin усиливают свои кампании по освоению Луны
Дима
19:43
Обращаюсь к сайту. Предлагаю не показывать дизы (как в Ютубе) или показывать при условии пояснения. Эта дизлайковая гопота уничтожает сайт. Неужели не видите ??? Хотя , видимо вы сами и ставите. ОК.
Женский вокал в метале (мои личные предпочтения)
Дима
19:37
Если ставишь диз, то поясни
Женский вокал в метале (мои личные предпочтения)
Papant
19:33
Не понял - форма вагонов разная? Второй вагон более квадратный в сечении.
На Урале завершили сварку кузовов первых вагонов поездов для ВСМ «Москва — Санкт-Петербург»
whitespirit
19:16
Тарья форева \.../
Женский вокал в метале (мои личные предпочтения)
Дима
19:16
Во всех жанрах лучшая - Лилия Месхи. Остальное - раскрученная гопота. Лилия может исполнить почти всё с одного прослушивания лучше оригинала
Женский вокал в метале (мои личные предпочтения)
Андрей Назаров
19:14
Warlock были огонь. Как насчет Sister Sin?
Женский вокал в метале (мои личные предпочтения)
Димасик
19:00
А был бы кошелек теплым, то ничего бы не пропало, а горячим - еще и прибавилось бы!)
У полиции Южной Кореи из холодного кошелька пропали 22 Bitcoin стоимостью почти $1,5 млн
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter