Практически каждому опытному пользователю ПК наверняка приходилось помогать друзьям и знакомым в поиске какой-либо старой игры, в которую они играли очень давно, а теперь совсем не помнят название. Или просто помогать советом в том, какие игры пойдут на их компьютерах и какие стоит обязательно пройти. Мне приходится делать это регулярно, но недавно меня очень удивил один старый знакомый, который попросил посоветовать сразу несколько десятков хитов прошлого, которые пойдут на его очень древнем компьютере. Но, обо всем по порядку.

Многие из нас, геймеров, думают, что будут играть на ПК всегда, даже в преклонном возрасте. Однако мне встречались люди, которые постепенно забросили ПК-гейминг из-за нехватки времени, отсутствия денег на покупку нового ПК или потери интереса к играм. Или даже из-за того, что окружающие, а особенно — вторые половины, считают увлечение "игрушками" детской забавой и, по их мнению, негоже человеку возрастом в 30 с лишним лет играть на ПК вечером после работы, ведь для него обязательно найдется масса полезных дел, которые нужно сделать именно сегодня.

Так и случилось с моим знакомым, который, будучи школьником, делил в начале нулевых компьютер со старшим братом и свой первый ПК купил уже в студенчестве, в 2008 году. Это был довольно неплохой для тех лет компьютер на базе видеокарты ATI Radeon HD 4850 с 1ГБ видеопамяти, двухъядерника Intel Core 2 Duo E7300, двух гигабайт ОЗУ и жесткого диска объемом 250 ГБ. На таком компьютере можно было с комфортом пройти большинство хитов тех лет, но мой знакомый пропустил практически все из них, так как увлекался в то время онлайн шутерами, в основном Counter-Strike: Source, да футбольными симуляторами.

Особо поиграть на новом ПК он не успел, так как вскоре женился, а потом устроился на работу, а возить с собой по съемным квартирам компьютер было не удобно, и он отправился к его родителям, где использовался только для серфинга интернета. А спустя еще какое-то время и вовсе был убран на антресоль, так как распространение дешевых и быстрых смартфонов заставило многих отказаться от стационарного ПК, ведь посмотреть видео, пообщаться в мессенджере или прочитать новости гораздо удобнее со смартфона, который всегда под рукой.

И вот, спустя долгие годы, мой знакомый вернулся в родной городок, так и не сумев закрепиться в Москве, разведясь, да еще и потеряв здоровье, проработав несколько лет на стройках. И вот тут-то он и вспомнил про старый ПК, достал его, почистил от пыли и подключил к ЖК-телевизору, решив наверстать упущенное и пройти те игровые хиты, которые тянет этот компьютер. На удивление, этот ПК все еще в рабочем состоянии, только блок питания находится на грани работоспособности и включается, только постояв минут десять включенным в сеть.

Но денег на апгрейд у знакомого нет, и в лучшем случае блок питания будет заменен на какой-нибудь древний FSP PNR за 300 рублей со вторичного рынка. Даже переустанавливать операционную систему на этом ПК нет смысла, так как в нем нет SSD и придется на свой страх и риск пользоваться древней Windows 7, установленной в незапамятные времена. Только эта ОС, да еще Windows 8.1 способны нормально работать на ПК с жестким диском в качестве накопителя.

Мой знакомый попросил подобрать такие игры, которые потянет Radeon HD 4850 и в которые интересно играть в 2025 году, и ему был интересен именно мой опыт, ведь есть масса перехваленных в свое время игровыми журналистами игр, в которые мало кто играл. А высокие оценки таких игр так и остались с тех времен, отражая совсем необъективную информацию об их интересности для обычного геймера. Этим особенно отличился в свое время журнал «Игромания», щедро раздавая оценки 8 из 10, а то и больше, всяким играм, совершенно не интересным обычным геймерам. Это, например, стратегия Darwinia, серия приключенческих игр Sam & Max или симулятор тенниса Top Spin 2, который долго висел в рубрике «Игромания рекомендует».

Интересны моему другу были именно те жанры игр, которые он пропустил в свое время — RPG и сюжетные шутеры без бешеной динамики, так как возраст уже дает о себе знать. А вот стратегии ему мало интересны. И я сел составлять такой список, вспоминая самые лучшие игры тех лет, заодно сверяясь с их системными требованиями. Хотя надо признать, старушка Radeon HD 4850, особенно в версии с 1 ГБ VRAM оказалась гораздо живучее своих конкурентов — GeForce 9800 GTX и GeForce GTS 250. Этот список пригодится вам в том случае, если вы ищете, во что поиграть на столь старой видеокарте, или, к примеру, на встроенной графике UHD Graphics 630, которая недалеко ушла по производительности от Radeon HD 4850.

RPG или ролевые игры

Начнем мы с ролевых игр и здесь мне пришлось учитывать особенности игрового опыта моего знакомого и того, сколько очков опыта он вложил в прокачку своего интеллекта в молодости. И зная это, советовать ему такие вечные хиты, как Fallout 2, Arcanum: Of Steamworks and Magick Obscura и даже The Elder Scrolls III: Morrowind нет никакого смысла, он забросит их уже через 10 минут прохождения. Поэтому идеально подойдут action/RPG, такие, как The Elder Scrolls V: Skyrim, тем более, что он так и не играл в эту великую игру. The Elder Scrolls V: Skyrim пойдет на Radeon HD 4850, но главное выбрать самую первую версию игры, Legendary Edition, а не Special Edition, в котором подтянули графику, но и FPS будет уже не таким высоким.

Отлично подойдет в таком случае и игра Enclave, где RPG-элементов минимум, а также знаменитая Diablo II: Lord of Destruction с наследниками: Nox, Sacred, обе части Dungeon Siege, Titan Quest и Grim Dawn, эти игры жанра hack and slash надолго увлекут любого геймера. Как выяснилось, мой знакомый почти прошел первую часть серии Gothic и ее специфическое управление его не пугает, поэтому к прохождению обязательна знаменитая Gothic II: Ночь Ворона. А также ее идейная наследница, игра Risen от разработчиков Готики — студии Piranha Bytes.

Обязательно стоит пройти и недооцененную в свое время RPG Vampire: The Masquerade — Bloodlines, вышедшую в 2004 году, а также Fable: The Lost Chapters и первого Ведьмака — The Witcher, из 2007 года. Radeon HD 4850 вполне справится с такими хитами 2008 года, как Mass Effect и Fallout 3. Из более новых стоит отметить Dragon Age: Origins с отличным сюжетом, но коридорные локации и довольно сложная система боя может заставить заскучать игроков, привыкших к экшену и открытым мирам. А вот в Fallout: New Vegas я уверен на 100%, это одна из лучших RPG в этой подборке, не считая Elder Scrolls V: Skyrim.

Mass Effect 2, несмотря на то, что вышла в 2010 году, тоже вполне посильна этому компьютеру, как и Deus Ex: Human Revolution, вышедшая годом позже. Dragon Age II, тоже вышедшая в 2011 году, вполне неплоха, а вот The Witcher 2: Assassins of Kings уже пойдет на Radeon HD 4850 со скрипом, хотя она подходит для минимальных системных требований. Но, мы, геймеры начала нулевых годов, могли играть и при 20 FPS в разрешении 640х480, именно так я пробовал проходить The Elder Scrolls IV: Oblivion на ATI Radeon 9600 Pro. Обливион, кстати, тоже попадает в этот список, хотя там можно запороть игру неудачной прокачкой персонажа из-за жесткого автолевелинга.

Шутеры и экшен-игры

Уже только этого набора игр хватит, чтобы играть, как минимум, год, а теперь мы переходим к шутерам. И в них должна быть довольно приличная графика, ведь играть на большом телевизоре в растянутую картинку с низким разрешением и соотношением сторон 4:3 не пожелаешь и врагу. И первым будет идти знаменитый шутер Return to Castle Wolfenstein, вышедший в 2001 году, графика у него вполне неплохо выглядит и сегодня, а мод RealRTCW дает поддержку широкоформатных разрешений и HD-текстуры.

Никак нельзя пропустить и первую Мафию — Mafia: The City of Lost Heaven, а вот вторая, Mafia II, вышедшая в 2010 году, будет сильно подтормаживать на Radeon HD 4850. Две легендарные игры про Вторую мировую войну, давшие начало целым сериям — Medal of Honor: Allied Assault и Call of Duty, тоже обязательны к прохождению, а еще эта видеокарта справится с Medal of Honor: Pacific Assault, Call of Duty: United Offensive, Call of Duty 2 и Call of Duty 4: Modern Warfare.

Есть и пара неплохих слешеров BloodRayne и BloodRayne 2, в которых можно крошить нацистов на кусочки. А если захочется тихо устранять врагов, то стоит поиграть в Thief: Deadly Shadows, Hitman: Contracts и Manhunt. 2004-й год дал целую порцию мегахитов: Half-Life 2, Far Cry, Painkiller, The Chronicles of Riddick: Escape, они просто обязательны к прохождению. А еще в этот год вышло пара хороших хорроров — Silent Hill 4: The Room и The Suffering.

Я не стал включать в этот список первые части серии Grand Theft Auto, они уже довольно сильно устарели, а вот Grand Theft Auto: San Andreas — это хит на все времена, в котором можно зависнуть на месяц. А вот Grand Theft Auto 4, хоть и подходит по системным требованиям, идти будет на этом ПК очень плохо, в 25-30 FPS на "минималках".

Еще мне вспомнился неплохой тактический шутер SWAT 4, который я с удовольствием перепрошел пару раз, Quake 4, F.E.A.R. и Fahrenheit: Indigo Prophecy — все эти игры вышли в 2005 году. А следующий год отметился отличной игрой Dark Messiah of Might and Magic и продолжением знаменитой серии — Hitman: Blood Money, а еще играми Saints Row и Alien Shooter 2.

Ну а в 2007-и году все играли в S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl и эта игра отлично идет даже на более слабых видеокартах. А еще в этом году вышли головоломка Portal, очень технологичные шутеры BioShock, Gears of War и Crysis, продолжение хита — Half-Life: Episode 2. А еще стоит отметить игры Lost Planet: Extreme Condition, Clive Barker’s Jericho и Overlord.

Radeon HD 4850 вполне справится и со S.T.A.L.K.E.R.: Чистое небо из 2008 года, но в начальной локации будут просадки FPS, хоррор Dead Space и недооцененный в свое время шутер Far Cry 2, который по реалистичности физической модели не был превзойден ни Far Cry 3, ни Far Cry 4. А еще вместе с этими хитами в 2008 году вышел Assassin's Creed, который в то время воспринимался революцией в геймдизайне. Чем дальше, тем тяжелее становится этой видеокарте тянуть новинки, ведь тогда прогресс шел гораздо быстрее, но S.T.A.L.K.E.R.: Зов Припяти, Left 4 Dead 2, Batman: Arkham Asylum, Mirror's Edge, Borderlands, Wolfenstein и Red Faction: Guerrilla из 2009 года ей вполне по плечу.

Итоги

У меня получилась отличная подборка нетребовательных игр, и я и сам буду иногда заглядывать в нее, ища старую игру для прохождения. Для многих из них сегодня даже не нужен большой стационарный ПК, а вполне хватит очень небольшого, легкого и экономичного мини ПК, который можно купить на Яндекс Маркете дешевле 20000 рублей. Например, ACEMAGIC S1, GK3V Plus, Beelink MINI S или BMAX B4 Turbo.

