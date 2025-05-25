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Почему GeForce RTX 5060 устарела, едва появившись на рынке и какую альтернативу выбрать в 2025 году

Выпуск GeForce RTX 5060 показал, что компания Nvidia теперь может не считаться с мнением геймеров, а за оптимальную видеокарту для игр в разрешении 1080p придется отдать очень много.
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Видеокарты линейки Nvidia GeForce хх60 всегда были наиболее популярны среди геймеров, предлагая отличное соотношение цены и производительности, достаточно вспомнить GeForce GTX 1060 или GeForce RTX 3060. Обычно видеокарты этой линейки лидировали в статистике сервиса Steam, например, сейчас в тройке лидеров там находятся ноутбучная GeForce RTX 4060, GeForce RTX 3060 и дискретная GeForce RTX 4060. Но вышедшая на днях видеокарта GeForce RTX 5060 вполне может стать исключением из этой традиции. Моделью, которая, скорее всего, провалится в продаже и не снискает популярности у геймеров.

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Проблемы у GeForce RTX 5060 начались еще до появления на полках магазинов. Выяснилось, что компания Nvidia выдала драйвер для предварительного тестирования видеокарты только тем блогерам, который согласились тестировать новую видеокарту по их методичке. GeForce RTX 5060 нужно было сравнивать только с GeForce RTX 2060, GeForce RTX 2060 SUPER и GeForce RTX 3060, в разрешении Full HD и только в определенном наборе игр с указанными настройками графики. Да еще и с включением фреймгенератора, чтобы показать заоблачный FPS по сравнению со старыми видеокартами.

Тем независимым блогерам, которые не были согласны тестировать GeForce RTX 5060 в таких тепличных условиях, например, с канала Gamers Nexus с 2,45 млн подписчиков, Nvidia попросту угрожала. В числе угроз было лишение доступа к продуктам компании и запрету общения с инженерами Nvidia, рассказывающим про "внутреннюю кухню" разработки и тестирования видеокарт и систем охлаждения для них. Канал Gamers Nexus, конечно же, не стал молчать, а еще к жесткой критике Nvidia подключились такие крупные каналы, как Hardware Unboxed и JayzTwoCents, не говоря уже о множестве более мелких каналов и блогеров.

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Так в чем же проблема с видеокартой GeForce RTX 5060? Причем проблема настолько серьезная, что Nvidia манипулирует данными, давит на топовых блогеров с миллионами подписчиков и несет огромные репутационные потери. Если посмотреть на характеристики GeForce RTX 5060 по сравнению с видеокартой предшественницей — GeForce RTX 4060, то новинка в целом неплоха. Цена осталась на прежнем уровне, количество CUDA ядер подросло, как пропускная способность видеопамяти, которая была слишком мала у GeForce RTX 4060. Видеопамять стандарта GDDR7 теперь позволяет передавать данные на скорости 448 ГБ/сек даже на 128-ми битной шине. Правда, немного выросло энергопотребление, все же оставшись в рамках умеренного — видеокарта ест теперь 145, а не совсем скромные 115 ватт, как GeForce RTX 4060. 

Но главная проблема новинки, из-за которой Nvidia и затеяла заранее проигранную войну с блогерами, это объем видеопамяти, составляющий всего 8 гигабайт. Даже GeForce RTX 4060, видеокарта, вышедшая почти два года назад, подвергалась жесткой критике за столь малый объем VRAM. Но выпускать в 2025 году видеокарту, способную потягаться на равных с GeForce RTX 3070 и GeForce RTX 4060 Ti и при этом имеющую столь мало видеопамяти — решение не просто спорное, а однозначно ошибочное.

Видеобуфер с таким объемом стал стандартом еще в 2016 году, после выхода видеокарт даже не топового, а среднего уровня. Это были GeForce GTX 1070 и Radeon RX 480, а затем с подобным объемом видеопамяти в среднем сегменте производительности были выпущены Radeon RX Vega 56, GeForce RTX 2060 SUPER, GeForce RTX 3050, Radeon RX 5700 XT, Radeon RX 6600, Radeon RX 6600 XT и Radeon RX 7600. И если в 2016 и даже в 2020 году 8 ГБ видеопамяти казались хорошим запасом на будущее и возможностью играть в некоторые игры в разрешении QHD или 2560x1440 пикселей, то сегодня такого объема не хватает даже для игр в разрешении Full HD.

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Список подобных игр довольно обширный — практически каждая требовательная AAA-новинка не укладывается в столь скромный объем видеопамяти на максимальных настройках графики в самом популярном разрешении. Судя по тестам с того же канала Hardware Unboxed, который уделяет потреблению видеопамяти особое внимание, и других опытных блогеров, это вот такие игры:

  • The Last of Us Part I
  • The Last of Us Part II 
  • Avatar: Frontiers of Pandora
  • Alan Wake 2
  • Cyberpunk 2077: Phantom Liberty
  • Forza Motorsport 7
  • Senua’s Saga: Hellblade II
  • Horizon Forbidden West
  • Hogwarts Legacy
  • Homeworld 
  • Ratchet & Clank: Rift Apart
  • Indiana Jones and the Great Circle
  • S.T.A.L.K.E.R. 2. 

Особенно заметно потребление видеопамяти подскакивает при включении трассировки лучей, а еще при задействовании Nvidia Frame Generation, который она преподносит как главную фишку всей серии видеокарт GeForce RTX 5000. Нехватка видеопамяти проявляется по-разному. В части игр просаживается FPS, особенно показатели редких и очень редких событий, что сильно влияет на плавность геймплея. Могут не прорисовываться текстуры, не успевшие загрузиться в видеопамять, как в S.T.A.L.K.E.R. 2, а игра Indiana Jones and the Great Circle и вовсе вылетает при попытке запуска на максимальных настройках при объеме видеопамяти в 8 ГБ. Генератор кадров в таких условиях не только не поможет, а наоборот, усугубит ситуацию, вызвав более высокую загрузку видеопамяти, да и включать его при изначально низком FPS — это означает получить огромную задержку в управлении и артефакты.

Что интересно, на презентации GeForce RTX 5060, показывая работу генератора кадров, Nvidia выбрала не динамичные сцены в играх, а простую ходьбу без резких поворотов камеры, видимо, даже в самой компании не смогли найти динамичных сцен, где генератор работает без проблем с картинкой.

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И если раньше, как в случае с GeForce RTX 3060 и GeForce RTX 3060 Ti, влияние разницы в объеме видеопамяти на количество FPS в игре и плавность геймплея было сложно подсчитать точно из-за разных чипов и пропускной способности VRAM, то сегодня ситуация изменилась. Видеокарта GeForce RTX 5060 Ti в вариантах с 8 и 16 ГБ видеопамяти и идентичным видеочипом позволяет увидеть это наглядно, и картина получается очень неутешительная. В тестах с канала Hardware Unboxed в разрешении всего 1080p получилась вот такая картина.

Horizon Forbidden West

The Last of Us Part II 

Spider Man 2

То, что 8 ГБ видеопамяти на видеокарте такого уровня мало уже сегодня, понятно всем, и в первую очередь — компании Nvidia, ставшей монополистом на рынке видеокарт, которая намеренно выпустила на рынок видеокарту в самом массовом и продаваемом сегменте, которая морально устарела еще в момент разработки. Это не только попытка заставить геймеров, купивших GeForce RTX 5060 и GeForce RTX 5060 Ti 8 ГБ пойти через пару лет, а то и раньше, в магазин за новой видеокартой. 

Но и переделом всей парадигмы цены игровых видеокарт, ведь теперь "нормальная" видеокарта для игр в разрешении Full HD, с хоть каким-то запасом видеопамяти на будущее, стартует с рекомендованной цены в 429 долларов. Это, как вы правильно поняли, GeForce RTX 5060 Ti в версии с 16 ГБ видеопамяти, и в наших магазинах эту цену можно смело увеличивать на 20-30%, а то и более. А ведь, казалось бы, совсем недавно за середнячков линейки Nvidia GeForce xx60 просили эквивалент 250-300 долларов.

Что интересно, компания AMD тоже выпускает новую видеокарту Radeon RX 9060 XT еще и в версии с 8 ГБ видеопамяти. Причем с таким же названием, как и Radeon RX 9060 XT с 16 ГБ VRAM. И это после яростной критики в сторону компании конкурента, которая выпустила GeForce RTX 5060 Ti с 8 и 16 ГБ видеопамяти с одной целью, продать побольше "восьмигиговых" видеокарт слабо разбирающимся в железе геймерам, которые увидят хвалебные обзоры GeForce RTX 5060 Ti на 16 ГБ. А еще будет продано большое количество готовых ПК с Radeon RX 9060 XT и GeForce RTX 5060 Ti, и одинаковые названия выбраны явно для того, чтобы ввести пользователей в заблуждение и побольше заработать.

Одним словом, обе компании, и Nvidia и AMD, затеяли с геймерами грязную игру и если дать им понять, что такие фокусы сойдут с рук, то нас ждут тяжелые времена, когда за видеокарту с адекватными характеристиками придется отдавать сумму, за которую недавно можно было купить игровой ПК целиком.

Что делать и какую видеокарту купить в 2025 году?

В итоге в сторону GeForce RTX 5060 имеет смысл смотреть тем геймерам, кто играет только в онлайн игры с небольшой загрузкой видеопамяти, да и то это трудно назвать хорошим выбором. Ведь рано или поздно видеокарту придется продавать, а через пару-тройку лет модели с 8 ГБ сильно упадут в цене на вторичном рынке из-за низкого спроса и неспособности справляться с новыми играми. Ведь сегодня мало кому нужны видеокарты с 4 и даже 6 ГБ видеопамяти, если в режиме сильной экономии и только для игры на минимальных и средних настройках графики. Кстати, на Яндекс Маркете GeForce RTX 5060 стоит сегодня 36000-39000 рублей.

Если же вы собираетесь играть в разрешении Full HD в ближайшие годы, не испытывая проблем от нехватки видеопамяти, то, как минимум, стоит смотреть в сторону моделей с 12 ГБ VRAM. Если вас не пугают "красные" карты, то сегодня неплохо смотрится Radeon RX 7700 XT, которая показывает в нетрассированных играх производительность, не сильно уступающую GeForce RTX 5060 Ti на 16 ГБ и при этом стоит гораздо дешевле.

Немного подешевели и Radeon RX 7600 XT, которые точно не будут испытывать проблем с видеопамятью на всем своем жизненном цикле. Эти видеокарты конкурируют с GeForce RTX 4060, но только в играх без трассировки лучей.

Что касается популярных ранее GeForce RTX 4060, как видеокарт для сборок в недорогие игровые ПК, то сегодня, после выхода GeForce RTX 5060, смысла в их покупке мало — новинка не сильно дороже. А вот если подождать и найти эту модель после того, как она подешевеет до 25000-27000 рублей, то этот вариант уже можно рассматривать. 

На фоне высоких цен на GeForce RTX 5060 Ti 16 ГБ неплохо смотрится GeForce RTX 5070 с 12 ГБ видеопамяти, которой хватит для бескомпромиссного Full HD-гейминга еще очень надолго. Доплата получается не такая уж и большая, а вот прирост производительности будет очень солидным.

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Вот такая, весьма непростая ситуация сложилась на рынке видеокарт среднего уровня производительности сегодня, и геймерам, собирающим ПК или делающим апгрейд видеокарты, не позавидуешь. Пишите в комментарии, а что вы думаете по поводу появления на рынке новых видеокарт со всего 8 ГБ видеопамяти? А еще я порекомендую вам ознакомиться с моими новыми блогам: 

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