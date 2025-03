Вроде бы совсем недавно я написал свой первый блог на Overclockers.ru, посвященный операционной системе Windows 7, а на календаре уже март 2025 года и количество моих блогов на этом ресурсе уже почти достигло внушительной отметки в 900 штук. А если учитывать статьи с других ресурсов, то их общее количество уже давно перевалило за тысячу. Все это время я старался сделать написание текстов более быстрым, комфортным и удобным и сегодня поделюсь с вами полезными советами о том, какие программы лучше использовать, как обустроить свое рабочее место и какую периферию подобрать для рабочего ПК или ноутбука.

реклама





Да, советов обладателям планшетов и смартфонов в этом блоге не будет, так как именно ПК остается наиболее удобным и эффективным средством для работы с текстом и изображениями, которые используются в блогах. Конечно, небольшую статью можно набрать и на планшете, но на ПК это можно будет сделать гораздо быстрее и затратив намного меньше времени.

Утилиты для работы с текстом

И начнем мы самого доступного аспекта работы — программного, который потребует от вас минимальных вложений и при этом даст максимальную отдачу. И самый главный вопрос — в какой программе набирать текст? Если вы собираетесь писать блоги на Overclockers.ru, то это можно делать прямо в браузере, не забывая периодически сохранять текст, что я и делаю прямо сейчас.

реклама





Но если ваш интернет не очень стабилен, то лучше делать это в текстовом редакторе, и для этого у меня есть быстрый и простой Notepad++, который гораздо удобнее неповоротливого и тяжелого Microsoft Word. Текстовому редактору Notepad++ можно посвятить отдельную статью, ведь на сегодня он остается одним из самых продвинутых заменителей блокнота Windows, поддерживая работу с несколькими документами одновременно, давая продвинутые возможности по обработке блоков теста и имея множество других полезных фишек. Мне нравится в нем возможность гибко настроить цвета, чтобы глаза меньше уставали, и выглядит мой Notepad++ вот так.

Но и без Microsoft Word обойтись не удастся при написании сложных текстов с таблицами, изображениями и форматированием, а еще в нем удобно проверять текст на ошибки и по окончании работы с этим блогом Word наверняка найдет в нем несколько пропущенных запятых и пару опечаток. Полезнейшим открытием стала для меня утилита Punto Switcher, и если подсчитать, сколько времени она мне сэкономила в работе, то счет уже идет на дни и недели.

И дело тут не только в автоматическом переключении раскладки клавиатуры с русского на английский — как раз в этом Punto Switcher иногда ошибается и заставляет полностью стирать слово и начинать писать его заново. А в полезнейшей возможности автозамены слов и целых фраз. Например, я пишу слово "геф", и оно автоматически заменяется на "GeForce RTX", "руз" на "Ryzen", а "пси" на "PCI Express 4.0". И когда приходится писать сотни таких узкоспециализированных слов, да еще на английском и используя цифры, то полезность Punto Switcher трудно переоценить.

реклама





Программы для работы с изображениями

Начинающий автор вполне может обойтись стандартным редактором Paint, он позволяет обрезать изображение и менять его размер, но есть гораздо более удобные программы, которые имеют на порядок больший функционал. Но изображения сначала нужно получить и чаще всего мы скачиваем их из интернета, только вот за последнее время они все чаще встречаются там в формате WebP, который удобен для создателей сайтов, но очень неудобен для блогеров. Его приходится перекодировать в старый добрый JPEG и наиболее удобной утилитой для этого для меня стала File Converter, которая делает это прямо из контекстного меню и понимает все форматы изображений. Пара кликов мышью и изображения WebP или тяжелые PNG превращаются в привычные JPEG.

Но иногда проще сразу скачать изображение WebP с сайта в формате JPEG, для чего существует расширение для браузера Mozilla Firefox — "Save webP as PNG or JPEG" или "Сохранить изображение как" для Chrome.

реклама





Кстати, я использую браузер Mozilla Firefox, так как он более удобен, чем гораздо более распространенный Chrome, при работе с большим количеством вкладок и закладок. А при написании блога часто встречается ситуация, что число открытых вкладок превышает 50 и даже больше. Второй из самых популярных способов получения изображений у авторов блогов — это создание скриншотов.

Несмотря на то, что средства создания скриншотов сегодня весьма удобны и в Windows, и в браузерах, я несколько расширил их возможности и сделал более удобными с помощью утилиты Microsoft PowerToys. Это целый набор полезностей, но одним из самых ценных в нем является переназначение клавиш и нажимая клавишу Scroll Lock я получаю имитацию нажатия Win+Print Screen, которое сохраняет скриншот в папку.

Клавиша Print Screen, как можно видеть, запускает средство сохранения фрагментов экрана. Клавиша Home — запускает Text Extractor, еще одну возможность Microsoft PowerToys, которая извлекает текст прямо с экрана или изображения. Ну а клавиша Insert запускает расширенный буфер обмена. На этом полезные фишки утилиты Microsoft PowerToys не заканчиваются, и меня очень выручает средство изменения размера изображений, которое запускается из контекстного меню и в два клика может уменьшить тяжелые фото со смартфона до разумного размера, который не перегружает сайт, например, 2560х1440 пикселей.

Учитывая то, что пакет утилит PowerToys разрабатывает Microsoft, непонятно, почему столь полезные функции до сих пор не внедрили в саму Windows. Но если требуется более продвинутые действия с изображениями, например, настроить яркость и контраст, исправить искажения перспективы на фото или наложить простые эффекты, то я использую ACDSee Pro, так как Adobe Photoshop для этих целей слишком тяжел и избыточен.

ПК и периферия

Теперь можно перейти к делам "железным" и сразу стоит сказать, что мощный ПК или ноутбук для подобной работы вам не потребуется, одной из самых тяжелых задач станет работа браузера с несколькими открытыми вкладками и офисного пакета. Вполне хватит процессора уровня Core i3-10100 или Ryzen 5 3400G со встроенной графикой, тем более что стоят они сегодня копейки. А вот с SSD-накопителем все несколько сложнее. Если вы просто пишите тексты, используя набор офисных программ, то вполне хватит недорогой модели формфактора 2.5" объемом 250 ГБ.

Если же вам приходится иногда тестировать игры на своем ПК, как это делаю я, то даже SSD объемом 1 ТБ будет маловато, так как многие новые игры весят более 100 ГБ. Одних только популярных игр со встроенными бенчмарками, без которых не обходится ни одна статья с тестированием "железа" наберется почти десяток: Assassins Creed - Valhalla, Cyberpunk 2077, Horizon - Zero Dawn Remastered, Dying Light 2, Shadow of the Tomb Raider, Forza Horizon 5, Watch Dogs: Legion и Red Dead Redemption 2. А еще нужно место под мультиплеерные игры и свежие новинки.

Поэтому я купил себе еще один SSD объемом 1 ТБ, вдобавок к имеющемуся, но лучше сразу взять хорошую модель на 2 ТБ, например, ADATA Legend 960. Этого объема хватит для требовательных к объему игр еще очень надолго.

Из периферии главным для вас станет монитор, за которым придется проводить по несколько часов в день, и это должна быть качественная модель с технологией Flicker-free или отсутствием ШИМ управлением уровнем яркости. Такие мониторы очень комфортны для зрения, а при работе с текстом это очень важно, ведь уровень нагрузки на глаза при этом очень высок. Когда приходится внимательно вчитываться в текст, глаза устают гораздо сильнее, чем при обычном серфинге интернета. Покрытие экрана должно быть матовым — блики от яркого освещения при работе очень нежелательны. Еще один важный нюанс — диагональ и разрешение экрана, от которых будет зависеть плотность пикселей.

И здесь стоит сделать выбор в пользу больших мониторов, которые позволят сделать крупнее текст, и сесть от экрана подальше. Я пользуюсь монитором с диагональю 27" и разрешением Full HD, но сегодня стоит выбирать модели такого размера с разрешением QHD или 2560x1440 пикселей, а подходящего размера текста добиться с помощью масштабирования Windows. Подобные мониторы сегодня можно найти примерно за 25000 рублей, например Xiaomi Redmi Display G Pro (P27QBA-RGP).

Конечно, зрительный комфорт и настройка монитора и рабочего места — это тема для отдельного блога, но нужно, как минимум, стремиться к низкой яркости экрана вместе с достаточным освещением пространства за монитором, но избегая ярких ламп или подсветки, светящих прямо в глаза. Клавиатура и мышь тоже важны при работе с текстами и здесь не стоит экономить — бюджетные модели быстро выйдут из строя или будут раздражать заеданием клавиш, "даблкликом" или проблемами со скроллом.

Последние годы я использую беспроводную клавиатуру Logitech K270, которую купил уже второй раз, после того, как первый экземпляр вышел из строя после неудачной чистки. Это компактная и простая slim модель, которая очень долго способна проработать на паре мизинчиковых батареек. За последние годы она сильно подорожала, но на Яндекс Маркете все еще можно найти Logitech K270 по разумной цене.

Мышка еще более важна и здесь важно выбрать ухватистую модель, которой вам будет комфортно пользоваться весь день, а еще очень важно наличие программируемых клавиш, хотя бы пары штук. Дело в том, что при работе вам понадобится огромное количество раз нажимать сочетания клавиш Ctrl+C и Ctrl+V, и повесив их на боковые кнопки мыши, вы сэкономите массу времени и сил. Я использую мышку Logitech G102, которая оказалась очень живучей, пережив десятки падений со стола и годы работы и игр. На верхнюю программируемую кнопку этой мыши можно повесить еще одно полезное действие, например, выключение звука или сочетание клавиш Alt + Tab.

Итоги

На этом все, надеюсь, этот блог поможет вам в работе, но нужно учитывать, что многие аспекты будут индивидуальны для каждого из нас, особенно — выбор монитора и мышки с клавиатурой. И под конец еще немного коротких советов:

Не экономьте на кресле — спина скажет вам спасибо. Освойте слепую печать — потраченное на обучение время сэкономит вам несоизмеримо больше времени и сил. Заведите для работы отдельный браузер, так не будет путаницы с вкладками и закладками. Установите программу для бэкапа, например, Acronis True Image, которая будет каждый вечер сохранять ваши рабочие файлы и папки. Потерять статью, на которую вы потратили много часов, или результаты тестов игр, которые записывали целый день из-за сбоя SSD будет чрезвычайно обидно и лучше подстелить соломку заранее. Пишите в комментарии, а какие приемы по работе с текстом используете вы? А еще я порекомендую вам несколько моих новых блогов:

5 самых оптимальных и выгодных видеокарт в марте 2025 года и еще семь, которые покупать не стоит

Как я собрал бюджетный игровой ПК на железе от AMD и пожалел об этом уже через пару часов

Составил список игр на ПК, которые обязательно пройду еще раз — многие хиты в него не попали

Все блоги автора Zystax о компьютерах, играх и Windows.