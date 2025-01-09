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7 видеокарт, которые не стоит покупать зимой 2025 года после анонса NVIDIA GeForce RTX 5000

После выхода новой линейки видеокарт старые превращаются в "тыквы", но что делать тем геймерам, которым нужна видеокарта прямо сейчас?
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Компания NVIDIA представила новую линейку видеокарт GeForce RTX 5000, которые быстрее и энергоэффективнее предшественников, а еще получат технологию масштабирования DLSS 4 с поддержкой многокадровой генерации. Технология Multi Frame Generation будет работать только на видеокартах GeForce RTX 5000 и обещает невиданный прирост FPS — вплоть до восьми раз. На этот раз были анонсированы сразу четыре видеокарты новой линейки: GeForce RTX 5090, GeForce RTX 5080, GeForce RTX 5070 Ti и GeForce RTX 5070.

Что интересно, по сравнению с анонсом прошлой линейки — GeForce RTX 4000, который произошел осенью 2022 года, NVIDIA представила не только самые топовые модели, но и гораздо более доступную геймерам GeForce RTX 5070. Напомню, что прошлая линейка стартовала только с видеокарт GeForce RTX 4090 и GeForce RTX 4080, причем GeForce RTX 4080 присутствовала в двух вариантах, с 16 и 12 ГБ видеопамяти и на фоне волны возмущения геймеров была потом переименована в GeForce RTX 4070 Ti.

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Глядя на новинки, сразу бросается в глаза объем видеопамяти, который увеличился только у флагмана GeForce RTX 5090 — до 32 ГБ, простив 24 ГБ у GeForce RTX 4090. А вот GeForce RTX 5080 и GeForce RTX 5070 получили всего по 16 и 12 ГБ VRAM соответственно. И на фоне выросшей производительности этот объем видеопамяти выглядит очень маленьким, ведь такие видеокарты как GeForce RTX 5070, будут покупаться для игры в разрешении QHD или 2560x1440 пикселей. А в этом разрешении многим геймерам не хватало 12 ГБ VRAM уже у предшественницы — GeForce RTX 4070.

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Такое решение компании NVIDIA выглядит явной попыткой ограничить жизненный цикл видеокарт, но в отсутствии конкуренции у геймеров нет выхода. Ведь компания AMD в сегменте видеокарт среднего уровня предлагает такой же скромный объем видеопамяти, а видеокарты от Intel пока не пользуются широким спросом из-за проблем с драйверами и нестабильной работой. На этом фоне геймеры встретили анонс видеокарт GeForce RTX 5000 без особого энтузиазма, даже несмотря на то, что цены GeForce RTX 5080, GeForce RTX 5070 Ti и GeForce RTX 5070 заявлены ниже, чем у моделей GeForce RTX 4000.

Судя по утечкам инсайдеров, NVIDIA готовит сразу две версии видеокарт среднего сегмента, GeForce RTX 5060 и GeForce RTX 5060 Ti, которые будут представлены в марте 2025 года, с 8 и 16 ГБ видеопамяти соответственно, на шине шириной всего в 128-бит. А восьми гигабайт видеопамяти некоторым играм не хватает уже в разрешении Full HD, что наглядно проявилось в тестах, например, от i2HARD, где GeForce RTX 4060 и даже GeForce RTX 4060 Ti уступали старенькой GeForce RTX 3060, у которой было на треть больше VRAM.

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Одним словом, ничего особо привлекательного в линейке GeForce RTX 5000 многие геймеры не увидели, ведь к генерации кадров у части из них весьма скептическое отношение. Эти кадры называют "дутыми", "нарисованными" или "фейковыми", ведь плавность игрового процесса от них не увеличивается. А в некоторых играх активация Frame Generation и вовсе вызывает заметные артефакты. Вот такая реакция пользователя нашей конференции описывает отношение к генерации кадров многих опытных геймеров.

Скепсис существует и в профессиональной среде, ведь если учесть работу апскейлера DLSS вместе с генератором кадров, вставляющим три своих кадра всего на один по-честному отренедеренный видеокартой, в таком случае мы получаем на экране уже менее 15-20% пикселей, созданных традиционным рендерингом. Но, нужно ждать реальных тестов, хотя чуда, скорее всего не случится, и вот это исследование от Gamers Nexus показывает, что в плане отзывчивости управления лучше иметь 90 реальных FPS, чем 142 сгенерированных.

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Но, деваться нам, геймерам, некуда и если вы, как и автор этой статьи, не собираетесь сидеть на старой видеокарте еще пять лет, то придется крепко призадуматься, какую видеокарту выбрать в 2025 году. Если вы счастливый обладатель GeForce RTX 4070, GeForce RTX 4070 SUPER или GeForce RTX 4070 Ti, то можно спокойно пропустить поколение видеокарт GeForce RTX 5000. 

Ведь производительность у этих моделей вполне приличная, а игр, ради которых стоит менять видеокарту, пока нет. Если посмотреть на самые требовательные новинки 2024 года — Indiana Jones and the Great Circle, S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl или Senua's Saga: Hellblade II, это совсем не те игры, ради которых бегут в магазин за новой видеокартой. Да и все "новшества" в линейке GeForce RTX 5000 не особо впечатляют и очень напоминают выход линейки видеокарт GeForce GTX 700, которая была скорее "рефрешем" старых моделей GeForce GTX 600.

Гораздо сложнее тем, кто собирает новый игровой компьютер сейчас или по каким-то причинам остался без видеокарты. GeForce RTX 5000 на прилавках магазинов еще нет, до выхода народных GeForce RTX 5060 и GeForce RTX 5060 Ti ждать еще целых три месяца, а если приплюсовать к этому период, когда цены устаканятся, то целых полгода, а то и больше. Да еще и стоимость видеокарт может подскочить из-за падения курса рубля, который сейчас держится на уровне 102 рублей за доллар. Никому не хочется покупать видеокарту, которая вот-вот превратится в тыкву, как это всегда случается при выходе нового поколения. Но жизнь на этот период не останавливается, и я вас уверяю, что GeForce RTX 4000 будут раскуплены с полок магазинов, ведь быть "ждуном" во времена такой сильной инфляции слишком рискованно.

Раньше я любил приводить в пример геймеров, которые не дождались GeForce GTX 1060 и купили примерно за такую же сумму GeForce GTX 970 в начале 2016 года, получив гораздо более прожорливую видеокарту с заметно меньшим объемом видеопамяти. Но в реалиях 2025 года купить морально устаревшую видеокарту GeForce RTX 4000 уже не так страшно — видеопамяти по сравнению с прошлыми поколениями не прибавилось, а самые продаваемые модели с индексом "6" в названии — GeForce RTX 5060 Ti с 16 ГБ VRAM и GeForce RTX 5060 с 8 ГБ выглядят одними из самых непривлекательных в линейке. 

Восьми гигабайт мало современным играм уже сейчас, а 128-ми битная шина не дает реализовать возможности видеокарты в высоких разрешениях даже с 16 ГБ видеопамяти, как у GeForce RTX 4060 Ti сегодня, которая слишком дорога для игр в разрешении Full HD, но слаба для игр в QHD. Энергопотребление же у GeForce RTX 5070 и вовсе на 50 ватт больше, чем у GeForce RTX 4070 и составляет 250 ватт, а это значит, что прирост энергоэффективности на ватт может получиться очень мизерным. А если не учитывать сгенерированные кадры, то и вовсе может стать отрицательным. 

Поэтому сегодня мы посмотрим на несколько видеокарт, которые уже не стоит покупать в начале 2025 года. И на те, которые наоборот, еще вполне можно взять, если вы собираете игровой ПК или делаете апгрейд видеокарты. А поскольку цена является такой же важной характеристикой любой модели, как и производительность, примеры стоимости видеокарт возьмем на маркетплейсе Яндекс Маркет и начнем с самых дорогих моделей.

GeForce RTX 4090

GeForce RTX 5090 выглядит настолько более привлекательной по характеристикам, что про GeForce RTX 4090 стоит забыть, даже если новинка будет дороже в наших магазинах.

GeForce RTX 4080 Super

Тоже самое можно сказать и про GeForce RTX 4080 Super, отдавать такие деньги за видеокарту, которая уже стала морально устаревшей, не очень хорошее решение. Тоже можно сказать и про обычную GeForce RTX 4080.

GeForce RTX 4070 Ti Super

GeForce RTX 4070 Ti Super была очень хороша за счет большого объема видеопамяти, но теперь лучше подождать GeForce RTX 5070 Ti.

GeForce RTX 4070 Super

Ну а тем геймерам, что отложили деньги на GeForce RTX 4070 Super и GeForce RTX 4070, стоит подумать о покупке GeForce RTX 5070, даже несмотря на то, что у новинки тоже будет всего 12 ГБ видеопамяти.

GeForce RTX 4060 Ti

Глядя на цену GeForce RTX 4060 Ti в версии с 16 ГБ VRAM, даже не возникает мысли покупать ее, уж лучше добавить до гораздо более быстрой GeForce RTX 4070. И если вы нацеливались именно на эту модель — ведь в работе с нейросетями, например, может быть выгоднее иметь 16 ГБ не самой быстрой видеопамяти, чем 12 ГБ гораздо более шустрой, стоит подождать обзоров GeForce RTX 5060 Ti.

Видеокарты, которые все еще выгодно покупать

А какие видеокарты покупать, если они нужны прямо сейчас? Проще всего тем геймерам, кому все еще хватает разрешения Full HD и 60 стабильных кадров в секунду в играх. Им сегодня можно смело брать недорогие версии GeForce RTX 4060, так как GeForce RTX 5060 появится не скоро и наверняка будет дороже в наших магазинах. А брать по высокой цене видеокарту со всего 8 ГБ видеопамяти в 2025 году не решится не каждый, запаса на будущее у них практически нет.

Если же нужно больше FPS и больше видеопамяти, а производительность в играх с "лучами" не так важна, то на фоне диких цен на мощные модели от NVIDIA даже в 2025 году  неплохо смотрится Radeon RX 7700 XT. Но только в том случае, если вы найдете эту модель дешевле 57000-58000 рублей.

Судя по отсутствию утечек насчет бюджетных видеокарт GeForce RTX 5050, до их выхода еще очень и очень много времени, если они выйдут вообще, ведь в линейке GeForce RTX 4000 так и не появилось недорогих дискретных моделей. Поэтому даже в 2025 году неплохим выбором в недорогой игровой ПК смотрится видеокарта Radeon RX 6600, которая обеспечивает одно из лучших сочетаний цены и производительности.

Если же вы боитесь видеокарт AMD как огня, то для вас остается GeForce RTX 3050 8 ГБ, которую можно найти примерно по такой же цене, как и Radeon RX 6600, но чаще они стоят даже дороже. А производительность у них ниже процентов на 20%.

Ну а в ультрабюджетном секторе остается GeForce RTX 3050 6 ГБ, которая вряд ли получит замену в новой линейке и останется отличным выбором в недорогие мультимедийные ПК, на которых иногда играют. А все, что ниже по производительности, слишком дорого и слишком медленно в новых играх.

Итоги

Как видите, вывод из вышенаписанного напрашивается очевидный — если вы хотите собрать мощный игровой ПК, то стоит подождать, пока на полках магазинов появятся GeForce RTX 5000. А вот для экономных геймеров ситуация гораздо проще и недорогие видеокарты прошлых поколений можно смело покупать. Обращу ваше внимание, что цены на момент выхода блога могут измениться, причем как в сторону повышения, так и в обратную.

Пишите в комментарии, а вы ждете видеокарты GeForce RTX 5000 на полках магазинов или останетесь на стареньких GeForce RTX 4000 и GeForce RTX 3000? А еще я порекомендую вам прочитать несколько моих последних блогов: 

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Все блоги автора Zystax о компьютерах, играх и Windows.

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