19 сентября 2024 года на ПК вышла игра God of War: Ragnarök, бывший эксклюзив с консолей PlayStation 4 и PlayStation 5, и уже вторая часть серии God of War, повествующей о приключениях Кратоса и его сына Атрея. Серия игр God of War довольно обширна и God of War: Ragnarök — уже пятая большая игра серии, если не считать нескольких спин-оффов, но только вторая часть, которая добралась до ПК, хотя и с приличным опозданием. То, что консольные эксклюзивы становятся доступны на ПК-платформе, очень радует ПК-геймеров, а вот сказать, что геймеры на консолях довольны этим — нельзя. Особенно учитывая то, что ПК-геймерам в России и Белоруссии из-за отсутствия сервиса PlayStation Network придется играть в God of War: Ragnarök совершенно бесплатно, ведь игра лишена защиты Denuvo и сразу после релиза появилась на торрентах.

Игры серии God of War привлекают геймеров не только отличным сюжетом, шикарной картинкой и тщательно проработанным игровым миром, но и сеттингом эпохи викингов, который не часто используется в видеоиграх. Сеттинг, говоря простыми словами, это место действия игры и на ПК лидируют научно-фантастический сеттинг и классический фэнтезийный, хорошо знакомые нам по книгам и фильмах, и которые идеально подходят к любому жанру игр, особенно ролевых — RPG. Немало игр, особенно шутеров и стратегий, выходит в сеттинге Второй мировой войны, альтернативной реальности "холодной войны" или локальных конфликтов на Ближнем Востоке.

А вот погрузится в эпоху викингов в тщательно проработанных играх от известных разработчиков ПК-геймерам удается довольно редко, и сегодня мы вспомним лучшие из них, в которые играть не менее интересно, чем в God of War: Ragnarök. И если игра "Рагнарек" выполнена в жанре action-adventure с элементами hack and slash, то есть это приключение, в котором вы будете разгадывать загадки и махать топором, то сегодня мы посмотрим на игры самых разных жанров и начнем с тех, которые вышли так давно, что некоторые геймеры даже не слышали про них.

И если вам нравится подобный сеттинг игр, то поищите небольшие инди-проекты, в которых он используется очень часто и, если вам понравится этот блог, я постараюсь выпустить отдельный блог, посвященный "маленьким" играм про викингов, которые не известны основной массе геймеров. И не стоит забывать, что с миром холодного севера и суровых воинов мы часто сталкиваемся в играх, где не используется слово "викинги" и их божества, которые есть очень много — Один, Тор, Фрейр и другие. Например, Норды из The Elder Scrolls V: Skyrim — вылитые викинги.

The Lost Vikings

Одна из первых игр про викингов, где они были похожи именно на викингов, а не на комки пикселей, стал платформер-головоломка The Lost Vikings, вышедший более 30-ти лет назад, в 1993 году. Что интересно — издатель игры, это компания Interplay Entertainment, знакомая всем любителям культовой серии игр Fallout. В The Lost Vikings под вашим управлением окажутся три викинга с уникальными способностями, способные выбраться на следующий уровень только сообща, вовремя применяя свои умения. Единственный минус игры сегодня — для того чтобы поиграть в нее, придется разобраться с эмулятором DOS — DOSBox, но ретрографика придает игре особый шарм, что важно в наше время, когда каждый второй инди-проект "косит" под восьми и 16-ти битные игры с пиксельной графикой.

Rune

Игра Rune, вышедшая в 2000 году, идеально подходит для мема, где мама говорит — "у нас есть свой God of War: Ragnarök дома" с картинкой игры Rune на мониторе. Но поймут его только олдфаги, так как игре исполнилось уже 24 года, а ведь на момент выхода это была наиболее аутентичная игра в сеттинге древней Скандинавии и культуры викингов в жанрах action-adventure и hack and slash. Проходить ее было очень интересно, графика на момент выхода игры было очень хороша, враги были разнообразны, как и игровой мир, воспринимаемый как живой, за счет использования отличного на то время игрового движка Unreal Engine. Чем еще цепляла Rune — так это суровой и мрачной атмосферой и никакого юмора и ярких цветов ждать от этой игры не стоит, только жестокие бои, особенно на высоком уровне сложности. Учитывайте, что есть две версии игры, и в Rune Classic, вышедшей в 2012 году, некоторые уровни изменены и добавлены новые враги, а геймеры до сих пор спорят, какая из версий лучше, оригинальная или обновленная. Но, если вы играли в Rune в момент выхода игры, начинайте перепроходить именно оригинальную версию, чтобы не получить неприятных "сюрпризов".

Titan Quest: Ragnarok

А вот найти геймера, которые не играл в RPG Titan Quest, очень трудно, так как подобных достойных игр, похожих на знаменитую Diablo II, на ПК очень немного. Дополнение Ragnarok добавляет в игру новый класс персонажа — Runemasters, новые предметы, обширные местности, похожие на древнюю Норвегию и соответствующую мифологию. Дополнение Ragnarok вполне претендует на звание отдельной игры, ведь на него может уйти пара десятков часов, а если учесть, что обычные враги в нем часто гораздо сильнее, чем в обычной Titan Quest, вам придется уделить особое внимание прокачке и экипировке своего героя. И конечно, главная фишка игры — комбинации различных умений, никуда не делась и вы сможете попробовать десятки разнообразных "билдов" в борьбе с врагами.

The Banner Saga

Запустив игры серии The Banner Saga, первая из которых вышла в 2014 году, а третья — в 2018 году, вы попадаете в вымышленный мир, основанный на скандинавской мифологии. Это тактическая RPG, первая часть которой получила особо высокие оценки игроков и игровых изданий, на прохождение которой со всеми побочными заданиями уйдет не менее 14 часов. Изометрическая графика в игре очень приятная, бои захватывают, а системные требования — очень скромные.

Mount & Blade: Warband — Viking Conquest

Mount & Blade: Warband — игра особая, многие геймеры даже не слышали про нее, но те, что подсели на ее необычный геймплей, играют в нее годами. После выхода DLC Viking Conquest игра позволит почувствовать себя в шкуре настоящего викинга, сколотившего отряд преданных единомышленников для борьбы с англичанами. И учтите, в Mount & Blade: Warband — Viking Conquest нет никакой магии, только суровый реализм, заставляющий полагаться только на холодное оружие той суровой эпохи.

Hellblade: Senua’s Sacrifice

Hellblade: Senua’s Sacrifice — игра особая, с небольшим временем прохождения, всего в семь-восемь часов, но если уж она вас затянет, то останется в памяти надолго. Сенуя, героиня с помраченным сознанием, идет спасать своего возлюбленного викинга, и махать мечом в этой игре придется немного, а вот наслаждаться пейзажами и погружаться во внутренний мир героини будет гораздо интереснее, ведь атмосфера в игре потрясающая.

Senua’s Saga: Hellblade II

Первая часть игры про похождения Сенуи вышла в 2017 году, и вот, спустя семь лет, в 2024 году вышла вторая часть. Графика в игре стала заметно лучше, небольшое время прохождения все так же не отнимет у вас много сил, а вот акцент на психическом состоянии героини заострен. Игр, где нам дают возможность управлять подобными яркими персонажами, совсем немного и если вам нравится эпоха древней Скандинавии и вы хотите с интересом провести пару вечеров — обязательно попробуйте Senua’s Saga: Hellblade II.

Northgard

Northgard — единственная стратегия в этой подборке, но не думайте, что это очередной клон Age of Empires II или Warcraft 3: The Frozen Throne в новой обертке. Несмотря на то, что это стратегия в реальном времени, а геймплей в ней нетороплив, вы все время будете балансировать на грани, как в играх жанра rogue-like. Ведь ваши подопечные могут умирать от голода, болеть и грустить, а жизнь все время подкидывает всякие напасти в виде непогоды, нашествий врагов или полчищ крыс. Несмотря на то, что население у вас будет не очень большим, как и количество воинов, путь к победе будет лежать через развитую экономику, исследования или уникальные особенности кланов — которых есть в игре очень много. Одним словом, Northgard — это наиболее пропитанная духом суровой жизни викингов стратегия, и, несмотря на внешнюю простоту и неторопливый геймплей, играть в нее сложно.

Assassin’s Creed Valhalla

Assassin’s Creed Valhalla — одна из лучших игр в этой подборке, не уступающая по интересности геймплея серии God of War, но обладающая огромным открытым миром, множеством квестов и способов прокачки персонажа. Несмотря на то, что игры с открытым миром от Ubisoft принято ругать, Assassin’s Creed Valhalla наравне с Assassin’s Creed Odyssey стали самыми качественными и интересными играми серии за последние годы. Да и в плане графики Assassin’s Creed Valhalla все еще весьма хороша, даже несмотря на то, что с момента ее выхода прошло уже четыре года.

Итоги

Игра God of War: Ragnarök хороша всем, кроме системных требований, которые подросли со времен выхода на ПК God of War в 2022 году. Даже чтобы получить стабильные 60 кадров в секунду в разрешении 1920х1080 точек и средних настройках графики, вам потребуется видеокарта GeForce RTX 2060 SUPER или Radeon RX 5700. Этих видеокарт давно нет в продаже, а значит, разумным минимумом для игры в God of War: Ragnarök станет Radeon RX 6600, найти которую на Яндекс Маркете иногда можно по очень низкой цене.

Но многие геймеры готовы доплатить, но взять более свежую модель и здесь хорошим выбором станет Radeon RX 7600, которая стоит немного дешевле, чем более популярной конкурент от Nvidia — GeForce RTX 4060. Эти видеокарты дорожают, поэтому, чтобы купить GeForce RTX 4060 по хорошей цене, стоит поторопиться.

Но, если вы не хотите идти на полумеры и будете играть God of War: Ragnarök на высоких и максимальных настройках графики, то в этом случае хорошим выбором станут Radeon RX 7700 XT от AMD и GeForce RTX 4070 Super от Nvidia, обладающие 12 ГБ быстрой видеопамяти.

