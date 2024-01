Купив свой первый компьютер более 20 лет назад и играя в игры тех лет, я и подумать не мог, что даже в 2024 году я буду проходить их снова и снова. Особенно учитывая тот факт, что количество игровых хитов последних лет, которые я собираюсь пройти, но все никак не найду на это время, перевалило уже за несколько десятков. Так уж устроен наш мозг — получив порцию гормонов удовольствия от какой-либо игры в юном возрасте, когда впечатления еще ярки и свежи, он снова и снова пытается повторить тот опыт. И тот факт, что мы перепроходим старые игры снова и снова, доказывает то, что это ему удается.

Причем это не обязательно должны быть хиты с оценкой на Metacritic или в Steam выше 85%, иногда довольно средненькая игра, которая хорошо "зашла" в свое время, становится одной из самых любимых и перепроходится по многу раз. Не отпугивает от таких игр даже устаревшая графика, которая уже не имеет значения, если игра вас захватывает. Я, к примеру, совсем недавно в очередной раз проходил стратегию Disciples II, причем по-серьезному, тратя на нее пару часов практически каждый день. И это в то время, когда на ПК установлены игры God of War, Cyberpunk 2077 и Assassins Creed - Valhalla, прохождение которых я забросил на половине процесса. И в 2024 году моя папка с играми на ПК выглядит вот так, причем некоторые из них установлены уже несколько лет назад и просто переносятся в новую Windows.

Скажу вам больше, вспоминая и отбирая игры для этого блога на сайтах агрегаторах, типа Metacritic, я был удивлен тому, сколько хитов я прошел только один раз или вовсе не прошел до конца. А в моем случае это особо важно, так как пройти игру целиком, от начала и до конца за одно прохождение мне очень тяжело. Обычно ближе к концу игры я начинаю терять интерес и чем дольше времени требуется на ее прохождение, тем выше шанс, что я переключусь на другую игру.

И сегодня я хочу рассказать вам об играх, которые я прохожу снова и снова, причем не только старых, но и довольно свежих, вышедших недавно. А начну с тех, в которые больше всего играл в последние годы.

Anno 1800

Экономическая стратегия Anno 1800 вышла в 2019 году и уже почти пять лет является главным пылесосом моего времени за ПК. Вот отыграл в режиме "песочница" пару месяцев, отстроил огромный город, надоело, забросил игру на полгода, но разработчики выкатывают обновление, в котором добавляют новый регион и совершенно новые механики, типа тракторов или дирижаблей, и я начинаю игру заново. А ведь еще есть куча интересных модов, которые теперь встроили прямо в игру. Они могут как усложнить геймплей, добавив тяжелых ИИ-ботов, так и упростить, дав доступ почти ко всем специалистам и отключив пожары, болезни и бунты. Стоит учесть, что Anno 1800 раскрывается совсем с другой стороны, когда ваше население переваливает за миллион и мне пока удалось достичь только числа в 1300000 человек.

FlatOut: Ultimate Carnage

Гонка FlatOut 2, вышедшая в 2006 году, стала прорывом в плане геймплея, добавив на трассы разрушаемость и сложную физику. Уже тогда я наиграл в нее много часов, и чтобы поиграть в портированную с консоли Xbox 360 расширенную версию FlatOut: Ultimate Carnage, мне пришлось даже сделать апгрейд, ведь на ATI Radeon 9600 Pro без поддержки шейдеров 3.0 игра не запускалась. В FlatOut: Ultimate Carnage заметно подтянули графику, добавили новые режимы и игра отлично выглядит даже в 2024 году, а ведь прошло уже 17 лет после ее выхода. И раз в пару лет я обязательно прохожу эту гонку заново.

Portal

Portal можно назвать идеальной головоломкой, где отличный сюжет дополняет игровые механики, которые раньше почти не использовались в играх. Порталы до этого встречались, к примеру, в шутере Prey в 2006 году, но именно в Portal впервые они стали фундаментом геймплея игры. А учитывая, что пройти игру можно часов за пять — она просто идеальна для повторных прохождений.

Darkest Dungeon

Darkest Dungeon — сложнейшая пошаговая roguelike и RPG игра, которую я уже несколько лет начинаю проходить и, поиграв с месяц, забрасываю из-за высокой сложности. Это не удивительно, ведь в ней приходится постоянно терять героев, в прокачку которых вы вложили кучу времени, и именно из-за этой особенности Darkest Dungeon смогли пройти только 7% игроков в Steam. Но атмосфера в игре особенная, мрачная и готичная, а еще очень интересно комбинировать разные классы персонажей, чтобы получить наиболее живучую партию.

Gothic 2: Night of the Raven

Думаю, мало кто удивится, увидев в этой подборке вторую Готику — у этой игры особая магия, которая заставляет снова и снова возвращаться в нее. Казалось бы, мир игры небольшой, сюжет простенький, управление и вовсе ужасное, но стоит только начать бежать по дорожке от башни Ксардаса в Хоринис, как я перестаю замечать недостатки игры и полностью растворяюсь в ней, и так происходит уже более 20 лет.

Half-Life

Мое первое прохождение Half-Life было шоком в приятном смысле. Компьютер у меня тогда был был очень слабый, видеокарта с трудом тянула 3D-игры и после простых шутеров типа Quake II или Hexen 2 игра, в которой был полноценный сюжет и катсцены воспринималась как что-то потрясающее. Уже и не сосчитать, сколько раз я ее после этого прошел, а последний раз проходил уже ремастер с новой графикой — Black Mesa. Но тогда, в 2002 году, на минимальных настройках, разрешении 800х600 и софтверном режиме графики Half-Life для меня выглядела гораздо красивее.

They Are Billions

Последние годы стало модным использовать в стратегиях новые элементы геймплея и одной из таких игр стала They Are Billions, в которой вам придется выживать в мире, полном зомби. Фишка игры не только в довольно сложной экономике и упоре в строительство укреплений, но и в том, что если уж вы проиграли, то это все, настоящий финал. Сохраниться и загрузиться в игре нельзя, можно только продолжить ранее начатую игру. Это заставляет играть, тщательно продумывая каждый шаг, а за отличную атмосферу стимпанка и зомби апокалипсиса They Are Billions можно простить небольшие огрехи и недоработки.

The Elder Scrolls V: Skyrim

Думаю, у большинства геймеров в этом списке будет RPG The Elder Scrolls V: Skyrim и я в этом не исключение, но есть один нюанс. Я так и не прошел Skyrim до конца еще ни разу, хотя за 12 с лишним лет, которые прошли с его выхода, начинал играть в него раз 15 разными персонажами и наиграл много месяцев. Но, спустя месяц игры интерес падает, прохождение откладывается до лучших времен и главный квест так и остается не пройденным до сих пор. А большинство игр проще начать заново, чем начинать потом с середины.

Итоги

Начав писать этот блог, я сначала назвал его "30 отличных игр...", потом, по мере набора текста, исправил на "10 отличных игр...", и, под конец, чтобы не перегружать его, я оставил только восемь игр, ведь читать огромный блог на 20000 символов мало кто осилит в 2024 году. Лучше продолжу в следующем блоге, ведь отличных игр для него точно хватит. Пишите в комментарии, а какие игры вы проходите снова и снова?

