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Как запускать старые игры на современных ПК с Windows 10 или Windows 11

Привожу ряд универсальных рекомендаций по запуску и настройке старых игр конца девяностых-начала двухтысячных годов, актуальных для современных систем.
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Всем привет. С вами Zero, и сегодня я расскажу о том, как запускать старые игры на современных операционных системах, таких, как Windows 10 или Windows 11. Точнее, не о том, как их запускать, а о том, как найти необходимую для запуска информацию, а также различные моды, фиксы или дополнительные файлы. Разберу я это на примере пары старых RPG — The Elder Scrolls 3: Morrowind и Gothic 2: Night of Raven.

Проблемы старых игр на современных ОС

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Для начала стоит рассказать о том, какие проблемы могут возникать при запуске старых игр на современных операционных системах. Под старыми играми в первую очередь в рамках данного материала подразумеваются проекты девяностых и начала двухтысячных, ранее без проблем функционировавшие на тех или иных версиях Windows, например, на Windows XP. Если же вас интересуют DOS-игры, для начала попробуйте использовать DOSBox. Вот если не поможет – тогда уже придется гуглить. Но я отвлекся. Итак, распространенные проблемы:

  1. Игра не запускается и не выдает никаких видимых ошибок. Может как висеть в процессах, так и нет.
  2. Игра не запускается, выскакивают те или иные сообщения об ошибках
  3. Игра запускается, но играть нельзя. Не пускает дальше главного меню, выдает вечный черный экран и т.д.
  4. Игра запускается, играть можно, но крайне некомфортно. Например, из-за отсутствия поддержки широкоэкранных разрешений, из-за слишком высокого или слишком низкого FPS, микрофризов, и так далее.

Алгоритм действий во всех случаях будет примерно одинаковым.

Как запустить старую игру на Windows 10 или Windows 11

Иногда решение лежит на поверхности – достаточно зайти на страничку игры в Steam, и посмотреть там закрепленные сообщения. Или заглянуть на условный Рутрекер – там может быть искомая игра уже с необходимыми исправлениями. Но в обоих случаях стоит быть внимательным и осторожным. Вместо оригинальной игры вы можете скачать «васянскую» версию, в которую, помимо фикса для обеспечения работы на современных системах, вшиты различные неофициальные патчи и/или моды, которые противоречат изначальным задумкам разработчиков.

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Если ни Steam, ни торрент-трекеры не помогают, это не повод отчаиваться. Скорее это повод хорошенько погуглить. Сначала на русском, а потом и на английском языке, если на русском ничего найти не удастся. Также стоит заглянуть на Reddit и на профильные форумы, посвященные игре, если таковые имеются. Но обычно достаточно нескольких запросов в Google, среди которых найдется один правильный. Например, «How to run Game N on Windows 11» или «Game N Widescreen Mod», если вам нужен мод, обеспечивающий поддержку широкоэкранных разрешений.

Кстати, иногда разработчики игр или сторонние компании сами выпускают ремастеры старых игр под современные системы. Здесь можно вспомнить, например, Planescape: Torment и первые две части Baldur’s Gate в версиях Enhanced Edition. Хотя в BG 1-2 тоже добавили немного отсебятины в виде новых компаньонов, но при желании их можно просто не брать.

Ах, да, еще один способ – виртуальная машина с условной Windows XP. Но настолько заморачиваться мне пока ни разу не приходилось. Хотя я знаю геймеров, у которых физически есть второй и даже третий ПК – своеобразные «конфигурации мечты» начала или середины двухтысячных. Как раз для запуска старых игр и просто с целью ностальгии и исследования возможностей старого железа и софта.

Запуск Gothic 2: Night of Raven и The Elder Scrolls 3: Morrowind

Недавно я решил перепройти шедевральную RPG под названием Gothic 2: Night of Raven, вышедшую в начале двухтысячных. Первый раз я в нее играл году в 2004. У меня была эта игра в Steam – купил за копейки на распродаже. Но запускаться она отказывалась, выдавая различные ошибки «Access violation». Запуск от имени администратора, режим совместимости, отключение сглаживания и другие советы из гугла проблему не решили. Проще говоря, сначала пришлось пройтись по ложным путям и перепробовать разные способы. Но в итоге я наткнулся на Steam Fix, который решил все проблемы. Важно, что неофициальный патч, идущий в комплекте, использовать было необязательно. По мне, так в почти любых неофициальных патчах слишком много васянства. General Fix Mod для Morrowind это тоже касается, причем даже версия 5.x, не только 6+.

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Кстати, о Morrowind. В свое время, хорошо погуглив, я наткнулся на Morrowind Code Patch – настраиваемый лаунчер, исправляющий многие ошибки оригинального движка и игры в целом. Важно: настраиваемый. Некоторые фиксы оттуда весьма полезны, исправляют явные баги и не противоречат задумке разработчиков. Другие содержат в себе элементы васянства и отсебятины, поэтому я их не включал. Для изменения разрешения и настройки графики я использовал Morrowind Graphics Extender XE.

А вот как загружать сразу много ячеек локаций, чтобы не было подгрузок при переходах между ними, я не нашел. Хотя Core i7-13700KF, RTX 4090, 32 гигабайт ОЗУ и SSD Samsung 980 Pro явно позволили бы обходиться без раздражающих загрузок, если бы был соответствующий мод. Кстати, про Morrowind Fullrest Repack я знаю и для первого прохождения крайне его не рекомендую – это просто апогей васянства. Как и Готика 2 «Новый/Альтернативный баланс». Такие моды – скорее для опытных игроков, желающих попробовать что-то новое. В общем, будьте внимательны и не скачайте случайно «сборку», в которой непонятно чего и непонятно кем намешано.

Заключение

В сегодняшней статье я рассказал о том, как запускать старые игры на современных операционных системах вроде Windows 10 и Windows 11. Как показывает практика, если игра хоть сколько-нибудь известна, запустить ее удастся. Пока я ни разу не сталкивался с полной невозможностью запуска старых игр на современных ПК. А вы сталкивались? И часто ли у вас возникали проблемы с запуском старых игр? Пишите в комментариях!

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