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Разбираемся, что не так с процессорами Intel Core i9 и почему они стали сбоить

Восстанавливаю хронологию событий, рассказывая о скандальной проблеме с флагманскими CPU Intel и о том, как компания подошла к ее решению.
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Всем привет! С вами Zero, и сегодня я расскажу о неприятной ситуации с флагманскими процессорами Intel 13-го и 14-го поколений – прежде всего, речь идет о Core i9-13900K/KF и Core i9-14900K/KF. За последние недели в тематических СМИ и на технических ресурсах появилось множество публикаций, в которых описывается нестабильная работа рассматриваемых CPU. И это не какие-то домыслы – реакция последовала как со стороны самой компании Intel, так и ее партнеров — производителей материнских плат, таких, как ASUS и MSI. Но обо всем по порядку. Поехали!  

С чего все начиналось

Примерно с февраля 2024 года владельцы флагманских процессоров Intel 13-го и 14-го поколения (Raptor Lake и Raptor Lake Refresh) начали жаловаться на возникновение проблем в играх — например, вылетов, BSOD, сообщений о проблемах с графическим драйвером или о нехватке видеопамяти. Такие жалобы появлялись и раньше, но в первом квартале нынешнего года проблема стала действительно массовой, а в Южной Корее покупатели начали возвращать в магазины такие процессоры, как Intel Core i9-13900K/KF/KS и Core i9-14900K/KF.

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Данные о проблеме были противоречивыми, но, согласно большинству отчетов, чаще всего процессоры сбоили в таких играх как Battlefield 2042, Remnant 2, Lords of the Fallen, Hogwarts Legacy, Farworld, Overwatch 2, Lies of P, Tekken 8 и Path of Exile. Технические эксперты и блогеры начали строить предположения — большинство из них сошлись на том, что флагманские CPU Intel, вероятно, выходят за допустимые пределы энергопотребления, напряжения и температур, причем это не всегда корректно показывается датчиками. Гипотеза подтверждалась тем фактом, что проблема исчезала при ручном понижении напряжения и рабочих частот с ограничением TDP.

Первые реакции со стороны Intel, и, внезапно, NVIDIA

Компания Intel отреагировала на огласку и сообщила, что изучает проблему. Тем временем, официальное заявление поспешила выпустить NVIDIA — в компании подчеркнули, что сообщения о нехватке видеопамяти, наблюдающиеся в ряде игр, связаны не с видеокартами, а с процессорами Intel 13-го или 14-го поколения с индексами K/KF/KS. В NVIDIA порекомендовали в таких случаях обращаться к производителю CPU или к продавцу в рамках гарантийного обслуживания.

После этого в Intel заявили, что в проблеме виноваты производители материнских плат, не следующие рекомендациям компании и устанавливающие некорректные настройки по-умолчанию для процессоров. В первую очередь речь идет о завышении напряжений и отключении лимита энергопотребления. Компания потребовала от своих партнеров-вендоров, таких, как ASRock, ASUS, GIGABYTE и MSI изменить настройки по-умолчанию и предоставить пользователям BIOS с «базовым профилем» Intel.

Дальнейшие события 

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Производители материнских плат последовали рекомендациям Intel и выпустили для своих устройств сокета LGA 1700 обновленные прошивки. При этом, например, в GIGABYTE даже перестраховались, ограничив PL2 на некоторых платах не на уровне 253 Вт, а на уровне 188 Вт. Разумеется, сообщество компьютерщиков и геймеров интересовал вопрос – как использование базовых профилей скажется на производительности процессоров.

Собственные тесты провели многочисленные лаборатории технических интернет-ресурсов и техноблогеры, например, команда YouTube-канала Hardware Unboxed. Как показали результаты исследований, снижение производительности в играх составляет от 2-3% до 15%, в многопоточных же приложениях — от 7% до катастрофических 30%. Проще говоря, по вычислительной мощности Core i9 превращаются в Core i7, а иногда и в Core i5. При этом эксперты считают, что некоторые процессоры, ранее использующиеся в режиме «без ограничений», уже слишком сильно деградировали. К счастью, подобных случаев, когда запуск любой современной игры или ресурсоёмкого приложения вызывает BSOD, описано всего несколько. И, вероятно, пострадавшим заменят процессоры, хотя, возможно, кому-то придется обращаться в суд.

Что делать владельцам «проблемных» CPU

Теперь поговорим о том, что делать владельцам процессоров Core i9-13900K/KF/KS и 14900K/KF/KS. В первую очередь рекомендую обновить BIOS. Использовать ли базовые профили Intel — решайте сами. Они гарантируют стабильную работу, но сильно снижают производительность, поэтому продвинутые пользователи, вероятно, предпочтут сконфигурировать параметры работы CPU самостоятельно, выставив некоторые ограничения, но не столь жесткие, как предлагают Intel и производители материнских плат. Пускать ситуацию на самотёк не рекомендуется — даже если сейчас процессор работает без проблем, со временем из-за превышения напряжений, TDP и температур он может начать деградировать.

Мнение автора о ситуации — кто виноват?

Так кто же виноват? На мой взгляд, в первую очередь, Intel. Да, производители материнских плат по-умолчанию убирали лимиты PL1 и PL2 и задирали рабочие напряжения, но Intel до поры до времени это полностью устраивало, поскольку в таких условиях ее процессоры выдавали более высокую производительность, чем с ограничениями. А вот когда начались проблемы – компания поспешила от них откреститься и свалить все на партнеров-вендоров. Впрочем, репутация бренда пострадала в любом случае.

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И это скорее хорошо, чем плохо, поскольку даст компании дополнительную мотивацию к переменам. Хватит уже сидеть на старом техпроцессе, выезжая за счет все большего увеличения реального TDP. Давно пора заключать контракты с TSMC как AMD и NVIDIA, и начинать предлагать потребителям продукцию, произведенную по самым передовым на планете технологическим нормам. Тогда не придется задирать напряжение и энергопотребление с тепловыделением – процессоры и без того будут выдавать впечатляющий уровень производительности. А еще стоит скопировать удачный опыт AMD и добавить CPU побольше кэша или вообще распаять рядом чипы памяти. Да, скоро выйдут Lunar Lake, но это процессоры не для игр.

FAQ (Вопросы и ответы)

Касается ли проблема разгоняемых процессоров Core i7, или только Core i9?

Судя по изученным мной источникам — или только Core i9, или, как минимум, почти всегда только Core i9. Сам я являюсь обладателем Core i7-13700KF и за полтора года BSOD видел всего несколько раз, а сообщения об ошибках в играх — не больше нескольких десятков раз, при том, что играю я много. Вряд ли это связано с описанной в статье проблемой. Хотя в Path of Exile были вылеты из-за переразгона, но когда вернул частоты к 5.3 ГГц для производительных ядер и 4.2 ГГц для энергоэффективных, они исчезли.

Если мой процессор Core i9 работает нормально – можно забить и использовать его в режиме «без ограничений», не снижая напряжение и не устанавливая лимит TDP?

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Не стоит так делать — процессор может со временем деградировать и даже полностью выйти из строя.

Какие CPU можно покупать, не боясь столкнуться с BSOD и подобными неполадками?

Вероятно, любые, кроме разгоняемых Core i9 13-го и 14-го поколений.

Все ли производители материнских плат выпустили обновленные BIOS с базовыми профилями Intel?

На момент написания статьи – все представители «большой четверки» (ASRock, ASUS, GIGABYTE, MSI), хотя для некоторых моделей прошивки могут бы еще в бета-версии. Бета-версию лучше не использовать – дождитесь появления стабильной.

Как повлияет нынешний скандал на Intel и ее будущие процессоры?

Сложно сказать, время покажет. Но, вероятно, производители материнских плат не будут для следующих сокетов по-умолчанию выставлять завышенное напряжение и отключать лимиты энергопотребления. Так что геймерам придется снова вручную заниматься разгоном своих CPU, или, как минимум, их тонкой настройкой. Хотя высока вероятность, что вендоры включат по-умолчанию базовый профиль Intel, но экстремальный тоже никуда не денется, и запустить его можно будет одним кликом. Разгон, конечно, формально лишает гарантии, но факт осуществления этого разгона еще нужно доказать.

Заключение

В сегодняшней статье я рассказал о том, как развивалась ситуация с проблемной работой флагманских процессоров Intel Core i9 13-го и 14-го поколений, а также какое решение предложили производитель и его партнеры, выпускающие материнские платы. А что вы думаете по поводу сложившейся ситуации — кто, по вашему мнению, виноват, и что делать? Пишите в комментариях!

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