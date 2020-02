Начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Вдохновившись хвалебными отзывами об игре The Legend of Zelda Breath of the Wild для консолей Nintendo: Switch и Wii U, я решил приобщиться к прекрасному и самолично поиграть в эту замечательную игру. Покупка вышеупомянутых игровых приставок в мои планы не входила, ПК наше всё, поэтому играть в игру я предпочту через эмулятор CEMU. Ну, а раз так, значит нужно настроить геймпад для игры с активацией всех возможностей управления, включая гироскоп.

Эмулятор CEMU полноценно поддерживает практически любые контроллеры, для этого достаточно просто сконфигурировать управление в настройках приложения:

В нашем случае, мы не хотим ограничиваться полумерами, мы хотим полноценную поддержку не только основных элементов управления геймпада, но и вышеупомянутого motion сенсора, который есть в контроллерах DUALSHOCK 4. Для этих целей в эмуляторе CEMU существует дополнительный пункт настроек:

Как видите, сейчас он не активен. Что же делать? Всё просто. Любители геймпада DUALSHOCK 4, в связке с персональным компьютером, отлично осведомлены о такой замечательной утилите, как DS4Windows. Вот она-то нам и понадобится. Актуальную версию можно скачать тут . Как ставить и настраивать DS4Windows я не стану расписывать. Перейдём сразу к необходимой для нас функции, она находится на вкладке Settings и называется UDP Server:

Ставим галку и сворачиваем DS4Windows в трей. Для проверки можно скачать небольшую утилиту , с помощью которой мы убедимся, что сенсор подцепился:

Всё. Заходим в CEMU и активируем гироскоп:

Запускаем Зельду и наслаждаемся игрой. Вот небольшой пример настройки gyro и кусочек игрового процесса (движение платформы осуществляется с помощью motion сенсора):