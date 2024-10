В сентябре этого года, второй части "Свитков" исполнилось 28 лет! Казалось бы зачем вообще обращать внимание на этот устаревший проект? Однако есть как минимум три причины.

Во-первых, Daggerfall отличается от остальных игр серии, поскольку контент в игре генерируется случайным образом, включая квесты, расположение домов в городах, лут и подземелья с различными механизмами, головоломками, ловушками и секретами (это не относится к сюжетным локациям - они сделаны вручную). Такая особенность делает TESII уникальной песочницей.

Во-вторых недавно появилась качественная и стабильная версия Daggerfall Unity 1.1.1 - это порт игры на, как не трудно догадаться, движок Unity, что позволяет без проблем запускать древний TESII на современных системах и добавлять в игру различные модификации.

И на конец, в этом году вышла релизная версия модификации DREAM. Мод является полноценным ремастером, который затрагивает все графические аспекты игры, а также улучшает качество оригинального звука и музыкального сопровождения. DREAM 2024 послужит, своего рода, фундаментом сборки.

Установка игры

The Elder Scrolls II: Daggerfall распространяется бесплатно, игру можно скачать в Steam и GOG. Но не нужно. Модмейкеры терпеть не могут "стимовскую" и "гоговскую" версии игры, причина этой ненависти объясняется тем, что эти сервисы распространяют сильно (на несколько лет) устаревшую версию Daggerfall Unity, которая содержит кучу багов и к тому же плохо оптимизирована.

На официальной странице проекта Daggerfall Unity в разделе форума, есть ссылка на игровые файлы (Google Drive). В целом на всю сборку понадобиться не более 14 ГБ (около 5ГБ займут скаченные моды и сама сборка будет весить около 8ГБ), поэтому скаченный архив с игрой распаковываем в то место где соответственно и будет располагаться сборка, к примеру Е:\Games\Daggerfall Unity.

Далее следует скачать сам Unity со страницы проекта на GitHub. Это официальная страница и там всегда можно найти самую актуальную версию порта. Архив распаковываем в папку Daggerfall Unity, где уже должны находится игровые файлы.

В директории Daggerfall Unity должны быть папки: arena2, DaggerfallUnity_Data, MonoBleedingEdge, шесть папок SAVE 0 - 5 и файлы DaggerfallUnity.exe, UnityCrashHandler64.exe и UnityPlayer.dll.

Теперь, когда игра установлена нужно ее русифицировать. Архив со свежей версией русификатора распаковывается в Е:\Games\Daggerfall Unity\DaggerfallUnity_Data\StreamingAssets.

Если вам не нужен ремастер, то уже можно приступать к прохождению.

Установка ремастера

Стоит отметить, что все без исключения моды устанавливаются вручную, однако путаницы с файлами и папками возникнуть не должно, поскольку все архивы с модификациями просто распаковываются в папку StreamingAssets. А файлы с расширением dfmod можно напрямую кидать в StreamingAssets\Mods, таким образом можно в любой момент добавлять или удалять модификации из сборки.

Все папки из архива DREAM 2024 v1.0 распаковать в StreamingAssets, в папке = DREAM Reshade = лежит пресет для игры - устанавливать по желанию. Я этого делать не стал, поскольку в игре есть настройки фильтров схожих с "решейдовскими" (они доступны благодаря движку Unity, меню с этими настройками можно вызвать находясь непосредственно в игре, его иконка находится в верхнем левом углу).

Далее нужно поставить патч совместимости русификатора с DREAM, архив DREAM UI compatibility распаковать в StreamingAssets.

Система освещения

Следующие аспекты графики, которые подвергнутся улучшению - это освещение и тени. В этом поможет мод Improved Interior Lighting. Файл improved interior lighting.dfmod из папки StandaloneWindows поместить в Е:\Games\Daggerfall Unity\DaggerfallUnity_Data\StreamingAssets\Mods.

Теперь приступим к самой сложной, но не занимающей много времени части сборки. Не удивлюсь, если этот этап можно пропустить, не заметив больших изменений, но следует принять во внимание, что именно эти параметры рекомендует автор DREAM.

Проследуем по пути C:\Users\Name\AppData\LocalLow\Daggerfall Workshop\Daggerfall Unity, далее открываем блокнотом (я пользуюсь Notepad++) файл settings.ini (рекомендую сделать его резервную копию), и меняем следующие параметры:

ExteriorShadowDistance = 150

MobileNPCShadows = True

GeneralBillboardShadows = True

NatureBillboardShadows = True

TerrainHeightmapPixelError = 1

Важно не забыть сохранить изменения.

Далее в настройках игры, заходим во вкладку Моды (в левом нижнем углу), выбираем строку Dream-Backgrounds, заходим в настройки мода и отмечаем параметр Dynamic Skies Twighlight, сохраняем и выходим из игры.

На этом самый неудобный этап сборки закончен.

Модели и Текстуры

Для того, чтобы обеспечить работоспособность большинства модификаций, нужно установить несколько сборников различных ресурсов. Эти файлы не меняют ничего в самой игре.

Daggerfall Expanded Textures - архив DET - Standard release распаковать в Е:\Games\Daggerfall Unity\DaggerfallUnity_Data\StreamingAssets.

Daggerfall Expanded Textures-DREAM patch - архив DET-DREAM - Windows and Linux распаковать в Е:\Games\Daggerfall Unity\DaggerfallUnity_Data\StreamingAssets.

RMB Resource Pack - также распаковать в Е:\Games\Daggerfall Unity\DaggerfallUnity_Data\StreamingAssets.

DREAM - RMB Resource Pack TEXTURES - распаковываем во все тот же Е:\Games\Daggerfall Unity\DaggerfallUnity_Data\StreamingAssets.

Мод Alternative NPC HQ Sprites улучшает качество спрайтов четырех персонажей, а именно одних из нескольких владельцев магазинов, барменов, благородных леди и официанток в баре. Архив, как и в большинстве случаев распаковывается в папку StreamingAssets.

Далее идет замена спрайтов тел и лиц на более качественные. Папку Img из архива HD Body нужно распаковать по пути Е:\Games\Daggerfall Unity\DaggerfallUnity_Data\StreamingAssets\Textures. Туда же нужно поместить папку CifRci из архива HD Face.

Замена спрайтов врагов и животных на 3D модели смотрится в TESII неуместно, однако замена спрайтовых объектов окружения 3D моделями, на мой взгляд, очень сильно преображает все интерьеры и городские улицы, что положительно сказывается на восприятии игрового мира и погружении.

Модификация Handpainted model replacements заменит спрайтовую фурнитуру, городские объекты и множество других предметов окружения качественными 3D моделями. Содержимое архива Handpainted models распаковать в Е:\Games\Daggerfall Unity\DaggerfallUnity_Data\StreamingAssets.

В игре постоянно встречаются несостыковки в конструкциях подземелий, из-за чего видны швы между лестницами и стенами. Баг встречается очень часто и крайне негативно сказывается на иммерсивности. Логично предположить, что он связан с процедурной генерацией локаций, но это не так, в первом же сюжетном подземелье (в самом начале прохождения), которое сделано вручную, этот баг тоже присутствует.

К счастью есть мод под названием Unofficial Block Location and Model fixes, он исправляет этот баг, который очень сильно бросается в глаза во время блужданий по подземельям. Для установки фикса, нужно распаковать обе папки из архива UBLaMF - Windows version в StreamingAssets.

Так выглядят текстуры во всех подземельях до установки фикса

Исправленные текстуры

Интерфейс

Uncanny Interface - делает интерфейс Daggerfall более качественным и удобным, при этом не нарушая стилистику оригинала. Папку из архива UncannyUI_Win распаковать в E:\The Elder Scrolls II - Daggerfall (Unity)\DaggerfallUnity_Data.

Далее ставим русификатор на этот мод. Все папки из архива Uncanny UI RU следует поместить в Е:\Games\Daggerfall Unity\DaggerfallUnity_Data\StreamingAssets.

В оригинальной игре довольно неудобный журнал заданий - расположение квестов в нем не систематизировано, что зачастую затрудняет поиск нужных данных.

Устанавливаем удобный квестовый журнал и часы. Содержимое папки StandaloneWindows из архива Convenient Quest Log следует поместить по пути Е:\Games\Daggerfall Unity\DaggerfallUnity_Data\StreamingAssets\Mods.

Архив русификатора данного мода, нужно распаковать в Е:\Games\Daggerfall Unity\DaggerfallUnity_Data\StreamingAssets

Теперь устанавливаем мод на удобные часы. Открываем архив Convenient Clock, файл convenient clock.dfmod из папки Windows, кидаем в Е:\Games\Daggerfall Unity\DaggerfallUnity_Data\StreamingAssets\Mods.

Далее устанавливаем патч совместимости с DREAM. Файлы из архива DREAM-Convenient Clock compatibility нужно поместить в Е:\Games\Daggerfall Unity\DaggerfallUnity_Data\StreamingAssets\Textures\Img.

В оригинальной игре не показано здоровье врагов, есть только часто встречаемый в старых RPG баттл лог, но он не подробный. Соответственно ремастеру не помешает модификация Enemy Health Bar, благодаря которой, как не трудно догадаться, в игре появляется индикатор HP врагов, он неплохо выглядит и не выбивается из общего стиля интерфейса. Для установки мода, нужно поместить папку из архива Enemy Health Bar по уже привычному пути Е:\Games\Daggerfall Unity\DaggerfallUnity_Data\StreamingAssets.

Детали окружения и оживление локаций

Чтобы придать интерьерам разнообразия, нужно установить мод New Paintings, благодаря ему в помещениях появятся не нарушающие лор картины. Папку Mods из архива New Paintings поместить в Е:\Games\Daggerfall Unity\DaggerfallUnity_Data\StreamingAssets. Затем, скачать архив New Paintings HD pack и распаковать в ту же папку.

Модификация Lively Cities оживляет массовку, добавляя в игру множество статичных NPC (в том числе вырезанных из игры). Папки из архива Lively Cities распаковать в Е:\Games\Daggerfall Unity\DaggerfallUnity_Data\StreamingAssets.

Модификация Bloodfall - Combat effects добавляет небольшие кровавые спрайты появляющиеся на полу во время битвы с врагами. Архив Bloodfall V1.1 распаковать в Е:\Games\Daggerfall Unity\DaggerfallUnity_Data\StreamingAssets.

Real Grass - добавляет в открытый мир объемную растительность. Содержимое архива Real Grass - Windows, поместить в Е:\Games\Daggerfall Unity\DaggerfallUnity_Data\StreamingAssets.

Для того, чтобы высококачественная трава не выбивалась из общего антуража, рекомендую поставить аддон Pixelated Grass for Real Grass. Для этого нужно поместить папки Presets и Textures из архива Pixelated Grass 1.0 for Real Grass в Е:\Games\Daggerfall Unity\DaggerfallUnity_Data\StreamingAssets.

Модификация Taverns Redone добавляет множество деталей в интерьеры таверн, делая их более разнообразными и уникальными. Сначала распаковать архив Tavern Redone - Main в Е:\Games\Daggerfall Unity\DaggerfallUnity_Data\StreamingAssets. Далее установить патч совместимости, для этого нужно распаковать папку Mods из архива Taverns Redone D.R.E.A.M patch в тот же StreamingAssets.

Даже в Skyrim полностью отсутствуют летающие птицы, что уж говорить о TESII. Мод BirdsInDaggerfall это исправляет. Файл birds in daggerfall.dfmod из папки StandaloneWindows поместить в Е:\Games\Daggerfall Unity\DaggerfallUnity_Data\StreamingAssets\Mods.

Модификация Finding My Religion визуально улучшает храмы посвященные Девяти, внося разнообразие в декорации. Для установки мода следует поместить две папки из архива в Е:\Games\Daggerfall Unity\DaggerfallUnity_Data\StreamingAssets.

Далее следует довольно атмосферный мод Fixed Desert Architecture, который делает архитектуру жарких пустынных регионов более аутентичной. Установка полностью соответствует предыдущему моду.

Города пустыни, а также все остальные, можно сделать еще более живыми и красивыми. Для этого понадобится ряд модификаций. Первая из них Windmills of Daggerfall - как следует из названия, она добавляет мельницы в игровой мир, устанавливается первой из этого ряда модификаций, поскольку следующие моды используют ее ресурсы. Папку Mods из архива Windmills of Daggerfall V2 нужно поместить в StreamingAssets.

Далее идет мод Beautiful Cities of Daggerfall, для его установки следует также поместить папку Mods из архива в StreamingAssets.

Для оживления сельской местности устанавливаем мод Beautiful Villages of Daggerfall. Установка аналогична двум предыдущим модам.

Следующая модификация Basic Roads, добавляет в мир "Даггерфолла" дороги соединяющие города. Способ установки полностью соответствует предыдущим модам.

После установки этой модификации нужно поставить на нее русификатор. Папки из архива Basic Roads (Russian) - DREAM поместить в Е:\Games\Daggerfall Unity\DaggerfallUnity_Data\StreamingAssets.

Soldier's Luxury - Guild Renovation Project - визуально улучшает все штабквартиры рыцарских орденов и бойцовских гильдий расположенных в мире "Даггерфолла". Файл soldier's luxury overhaul .dfmod из архива Soldier's Luxury (Renovation Project) поместить в Е:\Games\Daggerfall Unity\DaggerfallUnity_Data\StreamingAssets\Mods.

В оригинальной игре есть только руки с оружием, но отсутствуют анимации рук во время каста заклинаний. Мод Readied Spellcasting Hands добавляет в игру анимированные руки персонажа при использовании магии. Установка простая, поместить папку Mods в StreamingAssets.

BetterAmbience - улучшает звуки погоды (если на улице идет дождь, его будет слышно и в помещении), эхо в подземельях и звук шагов (грохот и шорох брони). Мод также привносит некоторые визуальные изменения, такие как: улучшенный шейдер дождя, случайно сгенерированный туман в некоторых подземельях и рассеянное освещение (ambient lighting). Для установки поместить папку Mods в StreamingAssets.

Геймплей

Изначально в игре должен был присутствовать бестиарий, но в релизной версии его не оказалось. Это упущение разработчиков исправляет мод с соответствующим названием Bestiary. Для его установки, следует поместить папку Mods из архива в StreamingAssets. Далее нужно поставить патч совместимости с DREAM. Для этого нужно поместить две папки из архива Bestiary Alternative DREAM textures в StreamingAssets. Это еще не все, теперь ставим русификатор. Обе папки из архива Bestiary in Russian (win) перемещаются в StreamingAssets.

В игре есть одна странная геймплейная особенность. Если персонажа отравили, то ему будет очень сложно найти антидот, поскольку доступ к нему открывается только по достижении высоких рангов в некоторых гильдиях, соответственно отравление персонажа может при определенных обстоятельствах загубить прохождение. Довольно хардкорно, но для первого прохождения я рекомендую все же поставить мод Temples Cure Poison, позволяющий лечить отравление в храмах. Установка стандартная, папку Mods из архива поместить в StreamingAssets.

В дикой пустоши TESII, которая занимает большую часть от 160 000 квадратных километров (!) игровой карты, не респавнятся враги и NPC. Исправить это можно при помощи популярного мода Wilderness NPCs. После его установки в дикой местности начнут появляться дружественные и враждебные NPC. Для установки нужно поместить файл wildernessnpcs.dfmod из архива Wilderness NPCs в Е:\Games\Daggerfall Unity\DaggerfallUnity_Data\StreamingAssets\Mods.

В подземельях "Даггерфолла" довольно часто встречаются различные ящики, но они служат только декорацией. С модом Dungeon Loot - Lootable Dungeon Containers в этих ящиках начнет случайным образом генерироваться лут. Установка привычная, папку Mods из архива Dungeon Loot V2 - StandaloneWindows поместить в StreamingAssets.

И, последний в списке, но не по значению - мод You Can Pet The Cat. Название говорит само за себя. Для установки этого по истине шедеврального мода нужно, как и в большинстве случаев, распаковать папку Mods в StreamingAssets.

₍ ^. .^₎



Финальные настройки

После того, как сборка будет готова, нужно обязательно зайти в меню "моды" и прожать "сохранить и выйти". Должно появится сообщение о том, что моды расположены в неправильном порядке, после чего игра любезно предложит автоматически распределить их, на что естественно нужно согласиться. Это действие нужно проделывать каждый раз после добавления любых модов поверх уже имеющейся сборки. Кстати, в этом меню можно задавать параметры большинства модификаций, но я настраивал только часы.

Итог

Сборка готова, по сути она является базой для вашей собственной сборки, так как, в нее можно легко добавлять различные моды по желанию. Я настоятельно рекомендую обратить внимание на следующие модификации:

Dynamic Skies - добавляет процедурно генерируемые скайбоксы высокого качества, что в свою очередь делает освещение более реалистичным, но игра немного теряет свой "пиксельный шарм".

World of Daggerfall Project - глобальная модификация, которая добавляет в пустой мир Даггерфолла огромнейшее количество декоративных гор изменяя ландшафт, также с этим модом на карте появятся различные точки интереса, такие как бандитские лагеря, руины, алтари и многое другое.

Если нужно еще немного осовременить игру, можно поставить замену всех спрайтовых деревьев их аналогами, но в 3D. Для этого предназначен мод с говорящим названием Simple 3d Trees.

Эти моды отлично дополнит Distant Terrain, увеличивая дистанцию прорисовки и добавляя низкополигональную геометию в отдаленные ландшафты.

В завершении стоит отметить, что разработка ремастера DREAM и появление остальных модификаций, стало возможно только благодаря авторам Daggerfall Unity, которые подарили забытому проекту из серии The Elder Scrolls вторую жизнь.