Больше ядер, поддержка более быстрой памяти и оптимизации слоя бинарной трансляции.

Компания Intel анонсировала четыре настольных процессора Core Ultra 200S Plus, сообщают VideoCardz.com и ComputerBase.

В линейку вошли модели Core Ultra 7 270K Plus и 270KF Plus, а также Core Ultra 5 250K Plus и 250KF Plus. Новые процессоры отличаются большим количеством эффективных ядер, более высокой тактовой частотой межкристального соединения (Die-to-Die, D2D), поддержкой более быстрой памяти и совместимостью с новым слоем оптимизации Intel Binary Optimization Tool.

Источник изображения: Intel, ComputerBase

Процессор Intel Core Ultra 7 270K Plus обладает 24-ядерной конфигурацией 8P+16E, а Core Ultra 5 250K Plus — 18-ядерной конфигурацией 6P+12E.

Компания Intel также заявляет о повышении межкристальной тактовой частоты на 900 МГц, сравнивая новые модели с предыдущими Core Ultra 7 265K и Core Ultra 5 245K. Это должно улучшить взаимодействие с контроллером памяти и снизить задержку. По результатам внутренних тестов, производительность новых моделей до 15% выше, а Core Ultra 7 270K Plus назвали самым быстрым настольным игровым процессором в классе 125 Вт.

Источник изображения: Intel, VideoCardz.com

Intel Binary Optimization Tool это инструментарий для оптимизации слоя бинарной трансляции, который может повысить производительность в некоторых играх, даже если они изначально были оптимизированы для другого процессора. Инструментарий привязан к программе Intel Application Optimization, поэтому поддержка будет зависеть от игр и оборудования.

Источник изображения: Intel, VideoCardz.com

Новые процессоры официально поддерживают оперативную память DDR5-7200, сохраняют совместимость с профилями Intel Core Ultra 200S Boost, включая гарантированный разгон памяти до 8000 МТ/с. Intel также заявляет о ранней поддержке 4-ранговых модулей памяти CUDIMM объёмом до 128 ГБ на некоторых материнских платах 800-й серии.

Источник изображения: Intel, ComputerBase

Старт продаж запланирован на 26 марта 2026 года. Рекомендованная цена Core Ultra 7 270K Plus начинается от 299 долларов США, а Core Ultra 5 250K Plus — от 199 долларов США. Процессоры остаются совместимыми с существующими материнскими платами на базе чипсетов 800-й серии. В Intel отметили, что в 2026 году производители продолжат выпускать новые платы для этой платформы.