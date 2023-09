За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Ролевая игра Vampire: The Masquerade – Bloodlines от студии Troika Games, увидела свет в 2004 году. Игровая вселенная Bloodlines основана на серии настольных ролевых игр World of Darkness от издателя White Wolf Publishing, а именно на третьей редакции Vampire: The Masquerade, вышедшей в 1998 году.

Фундаментом для Vampire: The Masquerade – Bloodlines послужил движок Source от Valve, разработка проекта началась в ноябре 2001 года, на тот момент, студия Troika Games состояла из 32 человек. Основатели компании Тим Кейн, Леонард Боярский и Джейсон Андерсон, являются создателями первой части Fallout, они и возглавили разработку Bloodlines. Режиссурой проекта занимались Боярский и Андерсон, для работы над сценарием и геймдизайном к ним присоедигились Брайан Митсода, Чад Мур, работавший над Fallout 2, и Ти Джей Перилло.

Проектом занимались зарекомендовавшие себя разработчики, казалось бы, что может пойти не так? Но, после трех лет разработки, конца которой не было видно, и превышения бюджета, издатель Activision установил четкую дату, и Bloodlines был выпущен незавершенным в ноябре 2004 года. В этом же году вышел Half-Life 2 и несколько других нашумевших хитов, конкуренции с которыми проект от Troika Games, не выдержал. В результате, в первоначальный период было продано 80 000 копий, что расценивалось как провал. Тем временем, критики отмечали высокую вариативность прохождения квестов, широкие возможности для отыгрыша и хороший сценарий, но подчеркивали очень слабую, техническую сторону игры. Проект стал последним для Troika Games, студия закрылась в 2005 году.

Тем не менее, Vampire: The Masquerade – Bloodlines, со временем стала культовой, за счет мрачного стиля готического нуара и редкого сочетания жанров - настоящей ролевой игры с большой вариативностью прохождения квестов, широкой возможностью отыгрыша, и иммерсив-сима, погружающего в мир игры за счет высокой интерактивности и неплохого левелдизайна. Фанаты взялись за поддержку игры, поскольку ее техническое состояние требовало серьезной доработки. В течение нескольких лет после релиза, энтузиастами было выпущено множество патчей, исправляющих ошибки, добавляющих поддержку более современных версий операционных систем и возможность выбора широкоэкранного разрешения, а так же возвращающих вырезанный контент в игру.

Не удивительно, что спустя годы, Paradox Interactive решили возродить серию Vampire: The Masquerade – Bloodlines, но при разработке сиквела возникли проблемы. К работе над Bloodlines 2 привлекли, некоторых разработчиков оригинала, включая сценариста и геймдизайнера Брайана Митсоду. Разработку проекта поручили малоизвестной студии Hardsuit Labs, которая ранее носила название Zombie Studios. Сотрудники этой компании, сделали довольно успешный сетевой шутер Blacklight: Retribution, но спустя некоторое время после его релиза, руководство студии сменилось, поскольку ее основатели ушли, забрав заработанные деньги. Готовый концепт Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2, привлечение Брайана Митсоды и Криса Авелона, помогло новому руководству студии получить финансирование от Paradox Interactive, это произошло в феврале 2016 года. Тогда студию и переименовали в Hardsuit Labs.

Крис Авелон оставил проект в середине 2018 года, когда истек его контракт, это было еще до анонса игры в 2019 году. Как стало известно позже, Hardsuit Labs, работая над Bloodlines 2, параллельно оказывала услуги по аутсорсингу, что является, как минимум одной из причин отстранения студии и, соответственно, Брайана Митсоды от разработки в 2021 году.

На данный момент, компания Paradox Interactive поручила разработку Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2, авторам известных симуляторов ходьбы Dear Esther, Amnesia: A Machine for Pigs и Everybody's Gone to the Rapture - студии The Chinese Room.

Как известно, новая студия разработчиков собирает игру практически с нуля. Проект должен выйти уже в 2024 году, что кажется сомнительным, поскольку у The Chinese Room впереди много работы, а сотрудников в студии явно не хватает. Об этом свидетельствует список вакансий на официальной странице компании. Сейчас студия ищет сотрудников на должности: главный программист, главный технический художник, главный саунд дизайнер, старший программист, старший технический художник, старший аудио дизайнер диалогов, старший графический программист и старший продюсер.

Остается надеяться, что The Chinese Room, смогут завершить проект вовремя, а если времени не хватит, то издатель в лице Paradox Interactive, пойдет разработчикам на встречу и обеспечит всем необходимым. В противном случае Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2, повторит судьбу оригинала, но эта игра вряд ли станет культовой.