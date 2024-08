Неоспоримо, что внедрение искусственного интеллекта в нашу повседневность вызывает множество споров в данный момент. Одни люди воспринимают эту технологию как будущее и с радостью открывают ей свои объятия, тогда как другие испытывают настороженность. Если вы принадлежите к первой группе, браузеры станут тем инструментом, который сможет значительно упростить вашу жизнь с помощью ИИ.

Современные браузеры представляют собой главные ворота в огромный мир Интернета и являются тем местом, где мы проводим значительное количество времени за экраном, будь то для развлечений, работы или обучения. С функциями искусственного интеллекта в вашем распоряжении вы сможете значительно повысить свою продуктивность во время онлайн-активностей. Но какие из браузеров действительно заслуживают внимания? Я подготовил список ниже.

Arc браузер

Джош Миллер, CEO компании The Browsing Company, которая разработала браузер Arc, изначально мог с недоверием относиться к искусственному интеллекту. Однако Arc стал одним из первых браузеров, предлагающих функции ИИ. В отличие от большинства аналогичных браузеров, которые применяют схожие подходы к реализации ИИ, Arc предлагает уникальные решения, что вполне соответствует философии бренда. В настоящий момент отказ от инноваций был бы шагом назад. На деле, Arc явно стремится стать полноценным браузером с элементами ИИ.

Arc предлагает разнообразные функции искусственного интеллекта в своем инструменте Arc Max, которые могут значительно увеличить вашу продуктивность во время повседневного серфинга. Благодаря Arc Max вы можете воспользоваться такими возможностями, как 5-секундные предварительные просмотры ссылок, Ask on Page, а также Tidy Tabs, Tidy Downloads и Tidy Tab Titles. Кроме того, у вас есть возможность использовать Ask ChatGPT и Instant Links для удобства работы.

Одними из моих любимых возможностей ИИ в браузере Arc являются 5-секундные предварительные просмотры и функция Ask on Page, которые я использую довольно часто. С помощью предварительных просмотров вы можете просто навести курсор на любую ссылку на сайте и получить с помощью ИИ краткое описание страницы. Это особенно полезно, когда вы ищете информацию в таких поисковых системах, как Google или Bing, и пытаетесь определить, какую ссылку стоит открыть дальше.

Функция Ask on Page интуитивно понятна: она дает вам возможность задавать искусственному интеллекту вопросы относительно текущей веб-страницы. Вы можете запрашивать описание, разъяснения и многое другое. Кроме того, и другие инструменты ИИ прекрасно помогают повысить вашу продуктивность и сохранять высокую эффективность.

Существует также браузер Arc Search для iOS и iPad, который не включает в себя ни одной функции ИИ, доступной в настольной версии (это может вызывать некоторое недоумение). Тем не менее, он предлагает свои уникальные возможности, которые делают его замечательным. Особенно впечатляет функция Browse for Me, которая делает огромный шаг вперед в том, как браузер может самостоятельно осуществлять просмотр информации за вас. Было бы отлично, если бы Arc интегрировал Browse for Me в свою настольную версию.

Браузер также предлагает функцию «Pinch to Summarize», позволяющую вам быстро получить описание любой веб-страницы, просто сжав ее. Недавно разработчики внедрили новый способ общения с ИИ — Call Arc Search, который добавляет диалоговые взаимодействия в Arc Search. В настоящее время все функции ИИ в обоих браузерах доступны для бесплатного использования без каких-либо ограничений.

Microsoft Edge

Microsoft оказалась в числе лидирующих компаний, активно принимающих ИИ как часть будущего. На сегодняшний день фирма внедрила искусственный интеллект в ряд различных продуктов, причем браузер Edge оказался одним из первых, получивших ИИ. Это был один из первых браузеров, где это реализовали.

В браузере Edge вы найдете Microsoft Copilot — вашего постоянного помощника. Он доступен через боковую панель и может помочь вам написать описание веб-страницы или ответить на вопросы, касающиеся контента, представленного на странице. Кроме того, используя инструмент Compose, вы можете писать тексты с помощью Copilot.

Более того, Copilot доступен на разных этапах вашего просмотра. Вы можете передавать ему любые ссылки, чтобы задать вопросы о них, а также запрашивать видео-подсказки, описание или любые другие сведения во время просмотра видео на YouTube. Благодаря своей способности понимать контекст содержимого на странице, он становится очень полезным помощником. Кроме того, если вы работаете в редакторе в Edge, просто выделите текст, и Copilot поможет вам переписать его.

Как помощник, Copilot способен выполнять разные задачи в вашем браузере, включая изменение его интерфейса, просмотр истории, активацию вертикальных вкладок и многое другое. У него есть огромный потенциал для дальнейшего развития, особенно если Microsoft продолжит расширять его функции в будущем.

Кроме Copilot, браузер Edge предлагает и другие возможности, основанные на ИИ, такие как автоматическая группировка вкладок для лучшей организации, функция чтения вслух для озвучивания любых статей и веб-контента, а также генератор тем. Copilot доступен для бесплатного использования, однако последняя версия этого инструмента доступна только для подписчиков Copilot Pro.

Opera

Opera — это один из самых древних браузеров, однако он совершенно не выглядит устаревшим. В дополнение к множеству функций, которые он предлагает, в этом браузере присутствует встроенный искусственный интеллект, призванный сделать ваш опыт просмотра более комфортным.

Aria, их встроенный ИИ-помощник, использует модели LLM от OpenAI и Google, предоставляя пользователю похожую на Copilot в Microsoft Edge функциональность. Доступ к Aria осуществляется через боковую панель Opera. Он способен отвечать на ваши вопросы, предоставлять описания и помогать в поиске информации в сети. Кроме того, вы можете выделить любой текст на веб-странице и воспользоваться функциями искусственного интеллекта, чтобы узнать больше или перевести его.

Как и Copilot, Aria предлагает режим Compose, который можно использовать для создания твитов текстов. Однако особенность заключается в том, что Aria может адаптироваться к вашему стилю письма в этом режиме, что делает его еще более эффективным инструментом для написания.

Вы можете быстро получить доступ к Aria через боковую панель, но также есть возможность вызвать его командой (Cmd/Ctrl + /). Это делает взаимодействие с ним менее навязчивым и позволяет сосредоточиться на работе, не отвлекаясь на лишние элементы интерфейса.

Aria обладает способностью учитывать контекст информации на текущей просматриваемой странице. Однако в Opera вы получаете больше возможностей для управления этой функцией, что позволяет решать, когда Aria может иметь доступ к содержимому страницы, а когда — нет. Это становится значительным преимуществом в вопросах конфиденциальности и безопасности по сравнению с Edge, так как вам не следует волноваться о защите личных данных, таких как банковская информация, когда ИИ имеет постоянный доступ к тексту.

Кроме того, Aria обеспечивает удобный доступ к другим инструментам ИИ, как ChatGPT и ChatSonic, через боковую панель.

Тем не менее, встроенный AI-помощник в Opera — это лишь часть общего набора функций, связанных с искусственным интеллектом. На данный момент в браузере отсутствуют дополнительные AI-инструменты для управления вкладками и другими подобными задачами.

Opera Developer

Если вам требуется браузер, способный запускать локальные модели LLM, вы можете попробовать Opera Developer. Этот браузер от Opera предлагает экспериментальную поддержку более 150 LLM из примерно 50 различных моделей, а также включает их AI-помощника Aria.

Используя локальные AI-модели, вы не рискуете тем, что ваши данные будут отправлены на серверы. Тем не менее, стоит отметить, что здесь существуют некоторые компромиссы, связанные с пространством на диске и скоростью работы.

SigmaOS

SigmaOS — это еще один оригинальный браузер с совершенно уникальным пользовательским интерфейсом, который также относится к числу лучших браузеров с функциями AI. Хотя его интерфейс может напоминать браузер Arc, между ними имеется множество различий, а не только сходств. При этом реализация AI в SigmaOS отличается от других браузеров.

Airis, интегрированный AI-помощник SigmaOS, в основном придерживается традиционного подхода к внедрению искусственного интеллекта. А что это за традиционный подход? Это тот случай, когда AI доступен в боковой панели браузера, и вы можете взаимодействовать с ним в любое время по мере необходимости.

AI-помощник обладает контекстной осведомленностью, что позволяет вам задавать вопросы о содержимом текущей страницы. Он способен предоставлять краткие сведения, объяснять выделенные элементы и отвечать на общие запросы.

Как и в браузере Opera, здесь также можно включать или отключать контекстную осведомленность. Однако в отличие от Opera, эта функция активирована по умолчанию, что делает подход последних более продуманным с точки зрения конфиденциальности. Тем не менее, вы всегда можете легко отключить эту функцию с помощью простого переключателя, что весьма удобно.

Браузер также предлагает несколько других функциональных возможностей AI, таких как Look It Up и Simplify, которые напоминают функции Browse for Me и Pinch to Summarize от Arc на платформе iOS. Однако SigmaOS адаптирует их для использования на рабочем столе.

С помощью Look It Up Airis может находить и подбирать информацию по любой теме, которая может послужить вам отправной точкой. Он собирает данные из различных источников в Интернете, предлагая ресурсы для более глубокого изучения.

Функция Simplify предоставляет сгенерированное AI описание веб-страницы, используя сжатие текста или простую комбинацию клавиш.

Вы также можете уточнять детали о сгенерированном контенте в обеих функциях. Кроме этого, SigmaOS внедрила еще одну AI-функцию, позволяющую вам, наведя курсор на ссылку, получать предварительный просмотр содержимого.

Однако стоит отметить один момент. Для бесплатных пользователей Airis использует ChatGPT-3.5, и у вас будет лишь ограниченное количество запросов для функций Look It Up и Summaries. Тем не менее, SigmaOS предлагает платные тарифы для расширенных возможностей: Personal Pro за 20 долларов в месяц предоставляет доступ к Airis на базе GPT-4 и выше с другими функциями, а тариф Personal Max за 30 долларов в месяц открывает доступ к различным моделям, включая Llama и Claude, а также к неограниченному числу запросов.

Brave Browser

Brave — это один из самых популярных браузеров среди пользователей, заботящихся о конфиденциальности. Поэтому новость о наличии у него собственного AI-помощника может удивить многих. Leo, встроенный в браузер Brave, способен помочь вам с извлечением информации из веб-страниц, документов и PDF-файлов. Вы можете запросить у Leo сводки, разъяснения и ответы на ваши вопросы, среди других возможностей. Кроме того, он может оказывать помощь в создании контента, включающего электронные статьи, блоги и многое другое, а также помогать в программировании, предоставляя примеры и предложения кода.

Leo можно найти в браузере Brave через боковую панель или адресную строку.

Функции искусственного интеллекта в Brave довольно ограничены по сравнению с другими браузерами из этого списка. Так что же выделяет его среди остальных? Главное преимущество — это акцент на конфиденциальности, ведь это и есть суть Brave.

При взаимодействии с моделями, которые доступны в Brave, ваш чат и любая другая информация не сохраняются после завершения сессии. Это касается как основной модели, которую Leo использует для всех своих ответов — Mixtral 8x7B от Mistral AI, так и модели Llama 2 13b.

Помимо основной модели, Leo предлагает дополнительные варианты, такие как Claude Instant, Claude Haiku и Claude Sonnet, доступные только для подписчиков Premium от Anthropic. Вы можете переключаться между этими моделями, однако в этом случае беседы будут сохраняться в соответствии с политикой компании: Anthropic хранит разговоры пользователей в течение 30 дней, прежде чем удаляет их.

Leo можно использовать бесплатно, но при этом у вас будут ограничения на использование (кроме модели Llama 2). Brave также предлагает платную версию Leo за 14,99 долларов в месяц, которая предоставляет более высокие лимиты на использование и доступ к модели Sonnet от Anthropic.

Нравится нам это или нет, но искусственный интеллект и инструменты на его основе пришли, чтобы остаться. Системы поиска и генераторы изображений — все это примеры того, как модели машинного обучения улучшают разнообразные онлайн-инструменты. Веб-браузеры, на мой взгляд, представляют собой ту сферу, где всем необходимо внедрять такие модели. Они способны значительно ускорить процесс получения информации в Интернете, что является основной функцией браузера. Я собрал список лучших примеров AI-браузеров, доступных на сегодняшний день, теперь вам остается лишь выбрать, какой из них вам больше подходит.