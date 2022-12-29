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6 причин ждать новую Test Drive Unlimited: Solar Crown

Легенда возвращается в игровую индустрию, и вероятно, станет новой планкой для гоночных игр.
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Test Drive Unlimited: Solar Crown - как приятно, когда говоришь это название, многие могут не согласиться и сказать, что ожидают лишь плохого от будущей игры от Kylotonn, однако я готов вам поведать несколько причин, почему эта игра заслуживает вашего внимания в 2023 году.

Гоночные игры сами по себе выходят не так часто, особенно если говорить про крупные франшизы по типу Need for Speed или Forza, а Test Drive это очень популярная серия гоночных игр в прошлом. Test Drive Unlimited не заменишь новыми Forza Horizon, The Crew, Gran Turismo, или WRC. У разработчиков Solar Crown есть хороший шанс доказать, что не все потеряно в игровой индустрии, в особенности данный релиз может выстрелить из-за того, что Need for Speed: Unbound - вновь посредственная игра, хотя и привлекает своими нововведениями, да и аналогов, нет.

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Вот несколько причин, почему я жду Test Drive Unlimited: Solar Crown в 2023 году:

  • Игра уникальна в своем роде:

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Если взять какую-нибудь Need for Speed: Unbound, или Forza Horizon, то новые части вообще не удивляют, нисколечко. Игры потеряли свой уникальный стиль, а Test Drive долго отсутствовала, и может вернуть былые эмоции игрокам. В прошлом Test Drive была не похожа ни на что другое, и именно этого хочу я, и вероятно, многие игроки любители рейсинга. К счастью, если верить трейлерам и рекламным кадрам, Solar Crown будет, такой же, интересной для изучения, уникальной, и не похожей на другие популярные франшизы, которые сейчас доступны на рынке.

Именно в Test Drive Unlimited мы узнали, что такое прогрессивный рейсинг. Город был проработан и открыт для исследования, и это не уровень Forza Horizon, это — выше и лучше. Пока в Forza мы половину времени катаемся по пустыне, в TDU мы изучаем живой мир острова Оаху. В то время мультиплеер был прогрессивной функцией, особенно для рейсинга, и особенно в открытом мире. Я жду таких же эмоций от TDU:SC.

  • Гонконг:


Вот назовите мне рейсинг-игру с открытым миром, где действия происходят в Гонконге? Не смогли? Бывает. А все потому, что разработчики в большинстве своем создают игру и ориентируются на крупные города, обычно, в США или Великобритании. Игры как Dirt Rally, WRC и F1 позволяют ездить по всему миру, но, это закрытые треки, или раллийные трассы, это не то, это не уровень открытого мира. Лишь несколько игровых серий в жанре гонок дают нам возможность гонять в открытом мире, Test Drive одна из них. Разработчики TDU выбирают самые интересные локации для изучения, таких, каких еще не использовали до них. Ранее мы катались по Гаваям и Ибице, а теперь будем гонять по маленьким улочкам в Гонконге. Вероятно, масштаб там будет, 1:1, а это значит, что мы сможем изучать совершенно новую местность для нас с максимальным реализмом. Нигде ранее не представляли Гонконг, особенно в рейсинге. Приятно, когда игра, которую ты ждешь, будет разворачиваться в городе-мечте.

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Гонконг просто не сравнить с пародией на открытый мир от Forza Horizon - если взять пятую часть и Мексику, то я глубоко разочарован картой, и жду TDU:SC. Need for Speed: Unbound, конечно, показала уровень получше, и даже город изучать было приятно, однако это вновь выдуманный город на основе США, хватит США!

  • Графика:

Я конечно, не хейчу за посредственную графику, но все таки, графику красивую люблю. Грядущая Test Drive Unlimited: Solar Crown может дать такую графику, как минимум, если судить по трейлерам и скриншотам, которые были опубликованы разработчиками. Как я сказал выше, реалистичная графика не обязательна для того, чтобы игра была интересной, но она значительно повышает уровень полученного удовольствия от игры.

В трейлерах нам показали улочки Гонконга и автомобили, конечно блюра там не счесть, но выглядит многообещающее. При всей своей нейтральности к графике, я очень радуюсь, когда вижу посты в игре, где присутствует Азия, и Test Drive Unlimited: Solar Crown сможет дать мне гору эмоций, если, конечно, я дождусь проект (конечно дождусь!).

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Я не знаю как будет работать игра, что там с оптимизацией, и с техническими ошибками, но я точно знаю, я смогу вдоволь сделать скриншотов Гонконга и выложить их в социальных сетях, а еще записать пару геймплейных роликов с красивыми кадрами, монтаж сгладит все баги. Уже считай, есть задел под контент-мейкерство и фотографии, уже есть хорошее в игре, ищем везде плюсы, даже в отсутствии геймплейных роликов.

  • Разнообразие автомобилей:


Конечно, это не уровень Gran Turismo, Forza Horizon или например The Crew 2, но выбор будет, из большого количества категорий различных автомобилей. Test Drive все же заслуживает уважения за автопарк. Вместо того чтобы клепать одни суперкары, быстрые Ferrari и Lamborghini, мы почти наверняка получим несколько классов, включая простенькие автомобили, которые доступны каждому европейцу. Например: Aston Martin DB11, Range Rover SVR, несколько гиперкаров от Koenigsegg, Bugatti и Pagani, несколько Lamborghini (включая Urus) и несколько Porsche. Есть также BMW i8. Это все было уже показано, и это не конечное количество автомобилей. Также получается, что в игре присутствуют гибриды и внедорожники, а не только быстрые автомобили.

Я как любитель коллекционирования, буду рад, если разработчики смогут добавить больше автомобилей, чем в прошлых играх, надеюсь на это. Например, в TDU было всего 72 автомобиля, но даже этого хватало для того, чтобы не заскучать, однако учитывая, что сейчас 2022 год, их наверняка будет больше. Были и старенькие автомобили, и даже люксовые.

  • Саундтрек:


Если вы играли в прошлые игры Test Drive, то поймете эту причину, саундтрек в этой игре на уровне легенд: GTA и Need For Speed (только не Unbound, это что-то за гранью фантастики, и очень плохой). Уже в трейлере нам включили, очень, красивую песню, хотя она и длится не долго, но дает нам надежды на то, что создатели хорошо подберут музыку под гонки в Азии. А вкупе с музыкой, автомобилями, Гонконгом и потрясающей графикой, игра уже выглядит многообещающей, не так ли? Я думаю, уже достаточно причин, чтобы добавить проект в список желаемого и ждать его скорейшего релиза в 2023 году.

  • Возвращение легенды:

Как бы упускать прошлое разработчиков и серии никто не собирается, возвращение легендарных проектов, автомобилей, авторов всегда радость, и тут уже, волей не волей, понимаешь, качество будет на уровне. Как ни странно, многие ждут новую Test Drive Unlimited: Solar Crown именно из-за ностальгии, только вспомните как играли в прошлые игры серии, и вас сразу потянет купить пару копий новой игры, несмотря на отзывы в интернете, ностальгия все равно возьмет свое, наверное, если, конечно, вы не зависите от мнения других людей.

Если это будет провал, то и ладно, а если будет идеальный проект — это легендарное возвращение иконы в игровой мир. Я конечно за второй вариант, зачем нам провальный рейсинг, когда гоночных игр и так на рынке не хватает, я даже, знаете, на гринд согласен, и это я про CarX Street от отечественных разработчиков (тоже гоночная игра в открытом мире, мир выдуманный, но чертовски красив, игра похожа по стилистике на старые добрые Need for Speed, так и тянет поиграть на руле). CarX если что доступна на iOS, а вскоре выйдет на Android, а уже в 2023 году и на ПК.

Сейчас самое время для релиза проекта, ибо нынешние гоночные игры, которые доступны к покупке определенно приелись. Из новых интересующих меня гоночных игр могу отметить Forza Motorsport, но это все таки, совершенно другая игра, которая переносит нас на гоночные треки, а не в открытый мир TDU. На рынке много реалистичных рейсингов, и даже дрифта, а вот приятных аркад — мало, дефицит, его срочно нужно искоренять. Need for Speed конечно же с такой задачей справится не может, Electronic Arts уже совсем не удивляет своими работами, в последние годы все становится только хуже, хуже и хуже, FIFA разве что, живет и радуется, ибо там просто убивать нечего, наработок слишком много, были сделаны пока компания была хороша.

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nacon открытый мир test drive unlimited solar crown test drive 2023 год test drive unlimited 2 рейсинг tdu wheel причины
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