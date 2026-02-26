Обновление 2026 года оказалось малозначительным даже по меркам самой Samsung

В среду вечером, 25 февраля, компания Samsung представила трио смартфонов Galaxy S26. Старшей моделью является аппарат Galaxy S26 Ultra со скруглёнными углами, корпусом толщиной менее 8 мм и диагональю экрана 6,9 дюйма. Новый объединённый выступ камер стал главным изменением в дизайне этого устройства.

Изображение: 9to5google.com

Может быть интересно

Модели Galaxy S26 и S26 Plus также выглядят очень похожими на своих прошлогодних предшественников, не считая камер. Все три аппарата получили процессор последнего поколения Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, а модель Ultra обзавелась технологией испарительного отсека Vapor Chamber.

Изображение: 9to5google.com

Ещё одним не самым увлекательным новшеством Galaxy S26 Ultra является функциональность Privacy Display. Это программная возможность, которая обнаруживает на экране конфиденциальную информацию и не позволяет видеть её под углом. Такой информацией могут быть уведомления от банковских приложений и мессенджеров.

Изображение: 9to5google.com

Стилус S-Pen отныне предлагается в чёрном и белом цветовых вариантах. Только у его наконечника имеется расцветка под цвет самого смартфона. Поддержка Bluetooth снова отсутствует.

Изображение: 9to5google.com

Стандартная модель S26 обладает аккумулятором 4300 мАч, тогда как аппарат Ultra получил зарядку Super Fast Charging 3.0 мощностью 60 Вт. Две старшие модели обладают беспроводной зарядкой стандарта Qi2 мощностью 20 Вт и 25 Вт соответственно без встроенных магнитов.

Изображение: 9to5google.com

Разрешение камер осталось без изменений, как и сенсоры. Все новшества связаны с искусственным интеллектом, включая улучшенную цветопередачу оттенков кожи.

Изображение: 9to5google.com

Продажа аппаратов стартует 11 марта в фиолетовом, голубом, белом и чёрном цветах, тогда как на сайте samsung.com будут предлагаться также розово-золотой и серебристый цветовые варианты. Модель Ultra стоит от 125 000 рублей за версию с хранилищем 256 ГБ. Простой S26 стартует от 90 000 рублей, тогда как S26 Plus стоит минимум 105 000 рублей.