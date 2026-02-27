Полная поддержка на аппаратном уровне доступна только на GeForce RTX 40 и выше

Компания Microsoft обновила набор библиотек Agility SDK до версии 1.619, интегрировав в них новые функции DirectX 12, которые разработчики могут использовать до выхода крупного обновления Windows. Среди них Shader Model 6.9, DXR 1.2, а также другие опции, запрошенные разработчиками.

Самым значительным обновлением стало добавление спецификации Shader Model 6.9, которая предлагает четыре новые сущности: длинные векторы, аппаратно обрабатываемые 16-битные числа с плавающей запятой, 16/64-битные шейдерные и волновые операции и доступ к функциям DXR 1.2 через HLSL.

Новая версия DXR 1.2, в свою очередь, добавляет микрокарты непрозрачности (OMM) и переупорядочивание выполнения шейдеров (SER). Микрокарты непрозрачности дают возможность задавать альфа-каналы геометрии при просчете трассировки лучей, значительно ускоряя процесс по сравнению с использованием AnyHit-шейдеров.

Ранее Microsoft заявляла о внушительном приросте производительности в 2,3 раза при использовании OMM. Новые примеры показывают гораздо более скромный, но все еще очень приличный показатель в более чем 60%. На презентации видно, что без микрокарт непрозрачности видеокарта отрисовывает 55 FPS, а с ними частота кадров взлетает до 90 FPS.

Также эффект от применения OMM был продемонстрирован на примере Alan Wake 2. Данная игра в моменте способна отображать до 9,3 млн треугольников с 5,2 млн анимированных вершин. Без SER и OMM GeForce RTX 4090 может отрисовывать сцену за 16,8 мс, а с новыми технологиями на рендеринг уходит 10,2 мс, что примерно соответствует 60 и 98 FPS.

На данный момент полный набор новых опций для DirectX 12 поддерживается только видеокартами GeForce RTX 40 и выше. В случае с AMD и Intel часть функционала недоступна, что может сказаться на производительности в играх.