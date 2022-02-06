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Первый S.T.A.L.K.E.R. планировался к выходу в начале 2003 года, но по разным причинам, как это часто бывает, состоялся перенос релиза на вторую половину 2003 года. После этого по неопределенным причинам выход игры перенесли на второй квартал 2004 года, но к этой дате она так и не вышла. Выяснилось, что в разработке игры начались проблемы с A-Lite (симуляцией жизни), которая оказалась неуправляемой, и не позволяла создать полноценный сюжет. Поэтому из-за этого, в очередной раз выход игры перенесли на начало 2005 года. А чтобы эта история не оказалась скучной для игроков ожидающих игру, выход ее опять не состоялся. По заявлению разработчиков игру постигли новые проблемы, связанные с переносом игрового движка X-Ray c DirectX8 на DirectX9. Поэтому ее выход, уже в который раз, перенесли на октябрь 2006 года.

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Но и на этом сия увлекательная история не закончилась. В 2006 году выхода игры так и не состоялось, по причине развала команды разработчиков и ухода части сотрудников из студии, в том числе и руководителя разработки игры. В связи с чем, выход игры в «пятидесятый» раз перенесли на начало 2007 года. И наконец, аллилуйя, в марте 2007 года выход игры все же состоялся. Игра страдала огромным количеством багов, ну куда же без этого. Четыре, целых четыре неприличных года происходили постоянные переносы релиза первого S.T.A.L.K.E.R.

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И вот, S.T.A.L.K.E.R. 2 с завидным упорством повторяет судьбу своего предшественника, и боле логичным названием этой игры было бы Ж.Д.A.L.K.E.R. 2 .

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Как говорится, стабильность – признак мастерства. Начало работы над S.T.A.L.K.E.R. 2 было положено в 2010 году. Но в 2011 году разработка игры была свернута и все сотрудники были распущены. Вам это ничего не напоминает?

В 2018 году работа над свернутым проектом вновь продолжилась весьма неспешными темпами, судя по сегодняшним переносам релиза. Может тому виной стала наспех сколоченная команда из новых неопытных сотрудников. Выход игры был назначен на 28 апреля 2022 года, но, как и в случае с первым S.T.A.L.K.E.R. выход игры совершенно ожидаемо перенесли на декабрь 2022 года.

И я думаю, что это не последний перенос даты релиза. Разработчики объяснили этот перенос необходимостью довести игру до нужного состояния и тем, что разработка игры должна идти столько времени, сколько потребуется. А так же, что с игрой не «плохо», а наоборот все «хорошо». Да, заявления ребята делают громкие, авторитетные, только плохо, что они расходятся с делом.

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Во-первых , у меня есть большое сомнение, что S.T.A.L.K.E.R. 2 разработанный хотя бы наполовину, существует. Поскольку до сих пор разработчики не представили ровным счетом ничего, кроме пары трейлеров игры, которые абсолютно не доказывают существование игры в заключительной стадии разработки. Я бы сказал, что трейлеры напротив, доказывают, что игра находится в очень плачевном, недоработанном состоянии. Это доказывает то количество багов, которое присутствует в трейлере. То люди под текстуры проваливаются, то упавшее оружие пропадает.

Ну а если с игрой все хорошо, то весьма странно, что разработчики не делятся почти никакой достоверной информацией об игре, ведь всегда руководство и инвесторы заинтересованы в том, чтобы их новые проекты всегда были на слуху. Возможно, игру только сейчас начали переписывать с нуля, иначе, чем объяснить этот информационный вакуум.

Во-вторых , зачем разработчики изначально указывают нереальную дату выхода игры, если на сто процентов уверены, что к этой дате они не успеют. Ну, естественно ради предзаказов. Чтобы вынудить игроков считающих, что игра вот-вот выйдет, делать предзаказы сейчас, а не потом, когда они могут вообще передумать и не сделать предзаказа. То есть игры по факту еще не существует, и то, что она находится на завершающем этапе разработки, никаких доказательств нет, кроме безосновательных заверений разработчиков, а деньги за игру уже стригут. Хитро придумано, молодцы.

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Это очень похоже на мошенническую схему долевого строительства. Когда граждане сдают застройщику деньги на постройку дома. Застройщик заливает фундамент, создавая у клиентов уверенность в неотвратимости окончания постройки. А после того, как все деньги будут собраны, улучшив момент, просто исчезает с этими деньгами. Вам так не кажется?

Качество игры, показанное в трейлере, восхищения у меня абсолютно не вызало. У персонажей явное отсутствие временного соответствия между движением губ и звуком, анимации какие-то неестественные, а озвучка похожа на любительскую.

Размер игрового мира в S.T.A.L.K.E.R. 2 по заверениям разработчиков составит целых 64 квадратных километра. Это серьезно? Не могу в это поверить, хоть стреляйте. В первом S.T.A.L.K.E.R. тоже было заявлено о 30 квадратных километрах игрового мира, а по итогу оказалось всего 8.

Все это вызывает у меня большие сомнения по поводу качества игры S.T.A.L.K.E.R. 2, которая когда-нибудь, в далеком будущем все же выйдет. Я думаю, что не сможет команда разработчиков GSC Game Word с недостаточным опытом разработки игр реализовать с высоким качеством такой серьезный проект, как S.T.A.L.K.E.R. 2, он для них неподъемен. Единственное, что компания хочет сделать, так это на хайпе первого S.T.A.L.K.E.R. извлечь максимальную выгоду из S.T.A.L.K.E.R. 2 «впаривая» потребителю свой некачественный продукт.

Пишите в комментариях, ошибаюсь я или нет. И что вы думаете о дате выхода игры S.T.A.L.K.E.R. 2, и если она все же выйдет, то оправдает ли ожидания своих фанатов.