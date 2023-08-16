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Топ игр с реалистичной физикой (часть 1)

В этом топе собраны игры в которых физика максимально приближена к реалистичной. Так как игр много я их выложу в нескольких частях. Пишите комментарии какие бы игры вы хотели бы увидеть в следующей части.
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"Portal" - это выдающиеся видеоигра, которая обогатила игровую индустрию уникальной механикой и остросюжетным опытом.

Игрок в "Portal" воплощает роль "Подопытной субъект АЙ-ШИ-СА-АР", заключенной в таинственной лаборатории "Aperture Science". Главное оружие - портальное устройство, создающее пару связанных порталов, через которые можно перемещаться между различными местами. Геймплей заключается в решении головоломок, требующих креативного применения порталов для достижения целей.

Особенность "Portal" - это инновационная игровая механика, которая культивирует логическое мышление и творческий подход. Игрокам предстоит преодолевать гравитационные преграды, обходить опасности и разгадывать головоломки, требующие точного вычисления и понимания физических законов.
Сюжет "Portal" также привлекает внимание. Загадочный искусственный интеллект ГЛаДОС, управляющий лабораторией, постепенно раскрывает свои тайны, а взаимодействие с ним добавляет дозу черного юмора и непредсказуемости.

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Минимальные характеристики :

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Операционная система: Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10

Процессор: 1.7 GHz

Оперативная память: 512 МБ (XP), 1 ГБ (Vista / 7)

Видеокарта: DirectX 8.1-совместимая карта с поддержкой Pixel Shader 1.1; ATI Radeon X800 (или выше) / NVIDIA GeForce 7600 (или выше) / Intel HD Graphics 2000 (или выше)

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Свободное место на жестком диске: 8 ГБ




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"Rainbow Six Siege" - это тактический шутер от первого лица. Игра была выпущена в 2015 году и с тех пор завоевала сердца многих игроков благодаря своей глубокой тактической механике, командному взаимодействию и динамичным сражениям.

Основной акцент в Rainbow Six Siege делается на командной игре. Игроки делятся на две команды: атакующую и защищающую. Каждая команда состоит из оперативников, каждый из которых обладает уникальными способностями и снаряжением. Эта особенность придает игре глубину и стратегическую составляющую, так как игроки должны изучить оперативников, их способности и наилучшие способы их взаимодействия для достижения победы.

Игра также славится динамичными и разрушаемыми окружениями. Игроки могут изменять боевую обстановку, строить укрытия, создавать новые пути и уничтожать стены, чтобы создать себе преимущество. Это добавляет элемент неожиданности и стратегии, так как каждый бой может принести новые вызовы и возможности.

Со временем Rainbow Six Siege значительно расширил свой контент. Разработчики регулярно выпускают новых оперативников, карты и обновления баланса, чтобы обогатить игровой опыт. Каждый оперативник имеет свою уникальную специализацию, которая может изменить динамику боя и тактику команды.

Минимальные характеристики :

Операционная система: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 (64-битные версии)

Процессор: Intel Core i3 560 @ 3.3 GHz или AMD Phenom II X4 945 @ 3.0 GHz

Оперативная память: 6 ГБ RAM

Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 460 или AMD Radeon HD 5870 (DirectX 11 совместимая видеокарта) с 1 ГБ VRAM

DirectX: Версия 11

Место на жестком диске: 60 ГБ свободного места




"Beamng. Drive" - это уникальный симулятор аварий и разрушений. Игра выделяется на фоне других автосимуляторов своим фокусом на реалистичной физике и динамике поведения транспортных средств. Она предоставляет игрокам возможность экспериментировать с разнообразными автомобилями, создавать ситуации и наблюдать за реалистичными последствиями столкновений.

Главной особенностью Beamng. Drive является физическая модель, на которой основана игра. Автомобили ведут себя так, как можно ожидать от реальных машин, с учетом веса, силы трения, инерции и других факторов. Это делает каждое взаимодействие среды и автомобилей уникальным, от столкновений до каскадерских трюков.

Игра предлагает разнообразные режимы и сценарии, от свободного разъезда до специфических испытаний и гоночных соревнований. Кроме того, Beamng. Drive поддерживает моддинг, что позволяет сообществу создавать собственные автомобили, карты, сценарии и даже физические модели, расширяя возможности игры.

Графика в Beamng. Drive также заслуживает внимания. Реалистичные модели автомобилей, динамические световые и погодные эффекты создают убедительное визуальное восприятие. Каждый автомобиль детализирован до мельчайших деталей, что усиливает ощущение присутствия в игровом мире.

Минимальные характеристики :

Операционная система: Windows 7 64-bit

Процессор: Dual-core processor (2.4 GHz)

Оперативная память: 4 ГБ RAM

Видеокарта: DirectX 11 совместимая видеокарта с 1 ГБ видеопамяти

DirectX: Версия 11

Место на жестком диске: 6 ГБ свободного места




"Half-Life 2" - это культовый научно-фантастический шутер от первого лица, выпущенный в 2004 году. Игра является продолжением оригинальной "Half-Life" и стала не только невероятным успехом, но и влиянием на жанр шутеров и игровую индустрию в целом.

Одной из ярких особенностей "Half-Life 2" является использование физической механики в игровом процессе. Введение Gravity Gun - гравитационной пушки, позволяющей поднимать и манипулировать предметами, добавляет уникальный элемент взаимодействия с окружением и врагами. Это привносит свежий взгляд на головоломки и бои в игре.

Сюжет "Half-Life 2" продолжает историю о Гордоне Фримене, ученом, который стал символом сопротивления против агрессивного режима Черного Властелина. Игрок встретит разнообразных персонажей, включая загадочного Аликса Вэнса и харизматичного сопротивленца Клеффа. Захватывающие моменты пешеходных гонок, стрельбы и головоломок характеризуют геймплей "Half-Life 2". Линейность сюжета переплетается с открытыми уровнями, создавая баланс между напряженными событиями и свободой исследования.

Графический дизайн игры, использующий Source Engine, впечатляет своей детализацией и атмосферностью. Разнообразные локации, начиная от городов, окутанных репрессиями, и заканчивая запустелыми пустошами, создают неповторимое ощущение погружения в альтернативный мир.
"Half-Life 2" также была пионером в интеграции физического движка в игровой процесс. Столкновения с окружением, а также поведение объектов и врагов, создают впечатление реализма и придают игре уникальный характер.

Минимальные характеристики :

Операционная система: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, или Windows 10

Процессор: 1.7 GHz

Оперативная память: 512 МБ RAM

Видеокарта: DirectX 8.1 совместимая видеокарта с поддержкой 64 МБ VRAM

DirectX: Версия 8.1

Место на жестком диске: 4.5 ГБ свободного места




"Besiege" - это физическая песочница и симулятор конструирования. В игре игроки могут проявить свою творческую и инженерную сторону, создавая разнообразные машины, орудия и механизмы для разрушения и завоевания средневековых фантазийных миров.

Главной особенностью "Besiege" является свобода в создании. Вы получаете доступ к широкому ассортименту блоков и компонентов, таких как колеса, роторы, гусеницы, амортизаторы и другие, которые можно комбинировать, чтобы построить практически что угодно. Ограничивает вас только ваша фантазия, и результаты могут быть порой удивительными.

В игре предоставлено множество уровней и заданий, в которых игроки могут опробовать свои машины. Задачи варьируются от разрушения зданий и структур до сражений с врагами. Разнообразие заданий стимулирует игроков экспериментировать и создавать машины, специально адаптированные к различным ситуациям.

Физическая модель в игре также заслуживает внимания. Конструкции подчиняются реалистичной физике, что означает, что неправильное балансирование или некорректная геометрия могут привести к неожиданным и забавным результатам. Это может быть источником фана, когда созданные машины внезапно ломаются или начинают вести себя странно.

Графический стиль "Besiege" подчеркивает средневековую атмосферу и привносит ощущение фантазийного мира. Окружение включает замки, деревни, ландшафты и различные препятствия, которые добавляют реалистичности и разнообразия в игровой опыт.

Минимальные характеристики :

Операционная система: Windows XP, Vista, 7, 8, 10

Процессор: 2.2 ГГц Dual Core

Оперативная память: 2 ГБ RAM

Видеокарта: NVIDIA GeForce GT 8800, ATI Radeon HD 2900, Intel HD Graphics 4000

DirectX: Версия 9.0c

Место на жестком диске: 1 ГБ свободного места

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шутер гонки физика мультиплеер головоломки кооп кооперативный шутер от первого лица
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