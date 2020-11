Недавно ведущий разработчик игр – польская компания CD Projekt RED, известная по таким хитам, как The Witcher 3: Wild Hunt и The Witcher 2: Assassins of Kings, вновь объявила, что их долгожданная игра Cyberpunk 2077 выйдет не раньше 10 декабря. Обычно в таких ситуациях крупные магазины, предоставляющие возможности предзаказа, отправляют пользователям, купившим ту или иную игру, уведомление, где даётся шанс отменить предзаказ.

С небольшим отставанием во времени, Sony наконец то начала рассылку подобных сообщений с таким текстом: "Ваш предзаказ Cyberpunk 2077 перенесли на 10 декабря 2020 года. Если вы не хотите ждать, вы можете прямо сейчас отменить покупку игры и получить полный возврат средств". Ничего неожиданного, казалось бы. Выяснилось, что сообщения подобного характера получили не только те, кто оформил заказ, но и множество остальных пользователей PS4.

На Reddit и других информационных площадках стали появляться записи, в которых игроки утверждают, что не покупали Cyberpunk 2077, но уведомление им всё равно пришло. В большинстве случаев пользователи жалуются на то, что с их счёта могут снять деньги за игру, которая им не нужна. Или наоборот, вернуть, но это вряд ли. Сейчас ясно, что в системе Sony случился массовый сбой. Никаких комментариев на этот счёт японская компания пока что не дала.

Источник.