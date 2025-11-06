Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

3I/ATLAS - необычная комета или искусственный объект

Шутка про инопланетян, или шутки кончились? Третье межзвёздное тело проникшее в Солнечную систему, проявляет аномальные характеристики, объяснений пока что нет.
[ ] для раздела Блоги
+
+

Звездолет из Туманности Андромеды, подумают фанаты романов Ивана Ефремова.

Пока на голубой планете, её жители продолжают выяснять чья же она — Земля, решение данной задачи может получить совсем иное значение. 3I/ATLAS — третье межзвездное космическое тело, обнаруженное за весь период наблюдений нашей цивилизацией. 1 июля 2025 года обсерватория в Чили (телескоп ATLAS) зафиксировала данный объект, когда он еще находился за орбитой Юпитера. Крайне высокая скорость его приближения к Солнцу (около 68 км/с) не оставляла сомнений — это астероид, но в дальнейшем, в связи с появлением хвоста, ему было приписано значение кометы. И она не может быть частицей Солнечной системы, так как гравитация небесного светила не способна удерживать на своей орбите такие быстрые тела. А значит, это пришелец из других миров.

реклама



О нём не пишут первые полосы обычных газет и неохотно публикуют статьи даже научные издательства. Да и те материалы, которые изредка появляются в СМИ, не привлекают внимания широкой аудитории. Мир продолжает жить своей обыденной жизнью, окруженный сводками своих земных происшествий. А те немногие, кто чаще других смотрят наверх, как герои одноименного фильма с Леонардо Ди Каприо, впадают в серьезные раздумья и лишь констатируют необычные данные, не укладывающиеся в привычные модели. Но при этом не предлагают никаких объяснений, ведь любой уважаемый научный работник не может рисковать своей репутацией и произносить вслух это запретное слово на «И».

реклама



Что известно на данный момент и не оспаривается. Это объект с огромной массой, превышающей более чем в 100 раз массу любого известного астероида или кометы, в том числе и из нашей системы, подходит к точке своего максимального сближения с Солнцем и уже прошел (по астрономическим меркам) рядом с Марсом. Вопреки ожиданиям, при приближении к Солнцу он не замедлился из-за испарения вещества с своей поверхности солнечным ветром, в среднем это около 150 кг/с. Предположительно, эта потеря для него настолько незначительна, что полная масса должна быть несколько миллиардов тонн. 

Для сравнения, это не размер футбольного поля, как у предыдущей межзвездной кометы Борисова из 2020 года или астероида Оумуамуа (2017), а маленький город. И по предварительным данным этот город в основном состоит из металла — никеля.

Хотя, согласно существующей модели образования Вселенной, должна быть пропорциональная связь с более простым элементом — железом. Но, возможно, какие-то особенности объекта и наши ограниченные возможности наблюдений, просто не показали привычное соотношение этих металлов, как в других внеземных телах. Также в его составе находятся сложноуглеродные соединения и практически отсутствует вода как в других кометах, а вместо неё — углекислый газ. Хвост кометы можно сказать, что и отсутствует, потому что мал по сравнению с привычным соотношением, и к тому же находится не как у всех ранее наблюдаемых комет сзади, а движется впереди объекта, периодически меняя своё направление на обычное или боковое. Свет отражаемый 3I/ATLAS, создает сильно выраженное свечение на миллионы км вокруг и поляризован отрицательно.

реклама



Но гораздо большую обеспокоенность и интерес вызывает необычная траектория движения 3I/ATLAS. Хотя комета и внесена в список потенциально опасных тел для Земли, но скорее для того, чтобы все имеющиеся научные приборы в данный момент регистрировали её местоположение и проводили сбор информации. Иногда в сети появляются якобы данные о том, что расчеты НАСА не совпадают с местом её нахождения на миллионы км, но достоверность этих новостей не ясна.

Необычно другое — то, что в отличие от предыдущих межзвездных тел, этот объект вошел в нашу систему практически под нулевым углом к плоскости планет (эклиптике) и, грубо говоря, скользит по тарелке, на которой вращаются все планетарные тела. Он не пронзил тарелку сверху вниз или под каким-то другим углом, что было бы более естественно. Вероятность его нынешней траектории очень маловероятна. Но это уже случилось на наших глазах.

В прошлом месяце НАСА обновило свой протокол действий при контакте с внеземными цивилизациями. Но всё это только совпадение, и никакие рептилоиды нас не посетят. А какие-то кометы — ну пусть себе летают, главное, чтобы Земле не мешали кружить вокруг Солнца, а то огурцы на даче не поспеют.

реклама



Единственный, кто не боится говорить открыто и ставить неудобные вопросы в научных кругах — действующий профессор астрономии Гарвардского Университета Ави Лёб. И нет, он не относится к разряду чудаковатых ученых вроде известного нобелевского лауреата Кэрри Мудиса, а является вполне уважаемым членом астрономического сообщества. Прямо об искусственности 3I/ATLAS Ави Лёб не высказывается, но приводит на данный момент уже собранные данные, которые не подходят под существующие модели.

Пожалуй, главное в них, помимо обнаруженного довольно близкого сближения кометы с Марсом, на котором в это время произошли полярные сияния, или резкое изменение цвета 3I/ATLAS до голубого при приближении к Солнцу, что говорит об температуре на поверхности её превышающей Солнечную, а значит, это не отраженный свет нашего светила, а также резкое увеличение светимости более чем в 10 раз — это то, что в точке своего наибольшего сближения с Солнцем 3I/ATLAS находится в противостоянии с Землей.

И если это искусственный объект, то время для совершения маневра Оберта — торможения за счет гравитации и выхода на околосолнечную орбиту с целью остаться в нашей системе подобрано идеально, так как ни один научный прибор не сможет его фиксировать по ту сторону от Солнца. Это может происходить прямо сейчас, или же, если это обычная комета, она просто полетит дальше и через несколько лет выйдет за пределы Солнечной системы.

Датчики НАСА уже зафиксировали отклонение от первоначальной траектории в более чем 4 угловые секунды, что при естественных процессах гравитационного ускорения от выброса газов должно сопровождаться потерей массы до 1/8 от первоначальной, и образованием огромного шлейфа из выброшенных частиц вокруг такой массивной кометы, причем видимых даже в любительские телескопы. В противном случае это изменение вызвано другими причинами. Да и то, что 3I/ATLAS пережил нахождение около Солнца и не развалился на части от солнечной активности, уже удивительно. 

Конечно, вероятность, что комета останется в нашей системе смехотворна, но само появление 3I/ATLAS уже выходит за пределы статистических моделей. Хотя возможно, осторожные предположения некоторых астрономов окажутся верными, и тогда вам всем придется смотреть наверх, и чуть позже оказаться действующими лицами нового фантастического фильма в реальности.

Развеять данные опасения или надежды и показать что 3I/ATLAS это обычная комета, могло бы НАСА, опубликовав доступные ему высокодетализированные снимки, полученные с орбиты Марса орбитальным аппаратом Mars Reconnaissance Orbiter с камерой HiRISE. Но пока они или не прошли предварительную обработку, или почему-то задерживаются. Во всяком случае, некоторые данные будут раскрыты не ранее 2077 года. А большинство астрономов смогут наблюдать комету, только когда она выйдет из-за пределов короны Солнца и снова будет видима для обычных телескопов. 

Пока же единственные, кто может следить за траекторией движения 3I/ATLAS — это специализированные солнечные телескопы национальных космических агентств. После 29 октября у них снова появилась данная возможность, хотя никаких новых данных в публичном пространстве ещё нет. Все окутано мраком, вернее светом Солнца. Поэтому пока ученые еще не раскрыли тайну данного объекта, я решил доделать свой ПК, собранный по заветам overclockers, тем более мне пришла AMD Radeon RX 7900 XT.

А если вы все-таки интересуетесь темами инопланетных миров, то следует узнать, что об этом рассказал известный советский писатель Иван Ефремов, краткий обзор его творчества есть на сайте. И если всё описанное в его романах окажется не такой уж и фантастикой, станет понятно, почему в мире вдруг стало так много миротворцев.

Добавить в закладки

Теги

новости nasa наса астрономия комета инопланетная жизнь 3i/atlas interstellar technologies рептилоиды гравитационное ускорение
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор сетевого хранилища TerraMaster F4-425 Plus
5
Обзор и тестирование монитора Titan Army C30SK Pro
5
Обзор игровой мыши MSI Forge GM300
31
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG B850I Edge TI WIFI
19
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 5060 Ventus 2X OC White
22
Обзор и тестирование блока питания XPG Pylon II
3
Обзор портативной Bluetooth колонки Tronsmart T8
3
Кибер-ориентирование: как проект «Охотники за сталью» объединяет промышленность и гейминг
2
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid E360 White
2
Обзор портативной Bluetooth колонки Tronsmart T8 Mini
+
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В обновленном трейлере «Хищника» показали двух новых существ планеты Генна
+
Toyota опубликовала тизер нового поколения пикапа Hilux перед мировой премьерой
+
i2HARD сравнили GeForce RTX 5050 с бюджетными моделями предыдущих поколений
+
Ученые зафиксировали процесс разрушения тектонической плиты в Тихом океане
5
Три процессора AMD Ryzen 7 9700X подряд сгорели на одной и той же матплате ASRock
8
На спутниковых снимках замечен прогресс в строительстве военного центра недалеко от Пекина
+
Kingston представила 8-терабайтную версию своего флагманского SSD-накопителя Fury Renegade G5
2
В Бельгии открыли завод по производству корпусов для 155-мм снарядов
2
Ученые подтвердили, что темная материя подчиняется гравитации
+
Nvidia выпустила новую версию графического драйвера GeForce Game Ready 581.80 WHQL
1
Эксперты отметили преимущества новой российской РСЗО «Сарма» перед американской HIMARS
+
В России создают первую многоразовую ракету полного цикла
4
Оперативная память DDR5 подорожала вдвое и цены на 16 и 32 ГБ достигли исторического максимума
+
Mazda утратила право выкупа своего завода в России
1
Топологическая квантовая батарея может изменить подход к хранению энергии
+
Материнская плата ASRock B850 у обычного пользователя вывела из строя три процессора Ryzen 7 9700X
2
AMD выпустит гибридный процессор Ryzen AI MAX+ 388 с полноценной графикой Radeon 8060S
1
NVIDIA выпустила новый графический драйвер GeForce Game Ready 581.80 WHQL
+
Астрономы обнаружили перспективную суперземлю совсем недалеко от Земли
1
В Госдуме в преддверии холодов напомнили о штрафе за длительный прогрев двигателей во дворах
3

Популярные статьи

Подсчитал расходы на периферию и расходники для ПК и был потрясён — хватило бы собрать еще один
23
Блиц-тестирование элитного процессора Intel Xeon E5-2630 V2 под элитный Socket 2011
31
«Мир в огне», «Я знаю, что вы сделали прошлым летом», «Битва за битвой»: краткий обзор фильмов
3
Обзор сетевого хранилища TerraMaster F4-425 Plus
5
Выбор корпуса системного блока (часть 2)
11
Почему ядро Linux не в почёте у производителей оборудования
177
«Дом из динамита»: сумбурная и нереалистичная драма (обзор фильма)
2
PlayStation 3 стала самым дорогим уроком для Sony — 7 лет убытков и жесткое противостояние с Xbox
1
Обзор недорогого компьютерного корпуса 4FAN Zulian
2
RAND Corporation: США ждёт болезненная реформа или глобальный кризис
+

Сейчас обсуждают

Rever Rever
07:27
Полезный взгляд
«Мир в огне», «Я знаю, что вы сделали прошлым летом», «Битва за битвой»: краткий обзор фильмов
ИСКАНДЕР
07:02
Ну как минимум, ему самому они нужны. Ты то про форзу вспомнил только в связи с новостью, а не потому, что в неё играешь. )))
Свежие версии графических драйверов Nvidia ломают целый ряд старых игр
Андрей Жуков
06:21
Дрова АМД как хорошее вино, с годами.....
Тестирование производительности видеокарты GT 1030 на драйверах версий 581.57 и 385.69
si-cat
06:21
Адекватные люди подобный бред не публикуют :))
Блиц-тестирование элитного процессора Intel Xeon E5-2630 V2 под элитный Socket 2011
Михаил Авраменко
06:19
Зачем тебе с иностранцами говорить? О чём?
MAX стал доступен для пользователей из всех стран СНГ
si-cat
06:17
Это ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ сектор - инструмент для зарабатывания денег. В нем другие ценники по определению :))
Блиц-тестирование элитного процессора Intel Xeon E5-2630 V2 под элитный Socket 2011
si-cat
06:08
Такого уродца даже китайцам не придумать :)) А "гиперквадрат" - это вообще полный трэш...
Новый концепт Peugeot Polygon предвещает смену дизайнерского курса бренда
Dmitry*
06:07
Скоро
Блиц-тестирование элитного процессора Intel Xeon E5-2630 V2 под элитный Socket 2011
AndreY33_80
05:16
А как же электричество ?
Почему ядро Linux не в почёте у производителей оборудования
Дмитрий Перевертов
05:12
Да мусор этот амд, ещё чето про Интел пи...ли, у меня был 13600кф, теперь 13700к и чето ничего не сломалось, а у сына райзен 5600 НОВЫЙ брал и комп стал перезагружаться, я думал и блок питания и матер...
Три процессора AMD Ryzen 7 9700X подряд сгорели на одной и той же матплате ASRock
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter