Звездолет из Туманности Андромеды, подумают фанаты романов Ивана Ефремова.

Пока на голубой планете, её жители продолжают выяснять чья же она — Земля, решение данной задачи может получить совсем иное значение. 3I/ATLAS — третье межзвездное космическое тело, обнаруженное за весь период наблюдений нашей цивилизацией. 1 июля 2025 года обсерватория в Чили (телескоп ATLAS) зафиксировала данный объект, когда он еще находился за орбитой Юпитера. Крайне высокая скорость его приближения к Солнцу (около 68 км/с) не оставляла сомнений — это астероид, но в дальнейшем, в связи с появлением хвоста, ему было приписано значение кометы. И она не может быть частицей Солнечной системы, так как гравитация небесного светила не способна удерживать на своей орбите такие быстрые тела. А значит, это пришелец из других миров.

О нём не пишут первые полосы обычных газет и неохотно публикуют статьи даже научные издательства. Да и те материалы, которые изредка появляются в СМИ, не привлекают внимания широкой аудитории. Мир продолжает жить своей обыденной жизнью, окруженный сводками своих земных происшествий. А те немногие, кто чаще других смотрят наверх, как герои одноименного фильма с Леонардо Ди Каприо, впадают в серьезные раздумья и лишь констатируют необычные данные, не укладывающиеся в привычные модели. Но при этом не предлагают никаких объяснений, ведь любой уважаемый научный работник не может рисковать своей репутацией и произносить вслух это запретное слово на «И».

Что известно на данный момент и не оспаривается. Это объект с огромной массой, превышающей более чем в 100 раз массу любого известного астероида или кометы, в том числе и из нашей системы, подходит к точке своего максимального сближения с Солнцем и уже прошел (по астрономическим меркам) рядом с Марсом. Вопреки ожиданиям, при приближении к Солнцу он не замедлился из-за испарения вещества с своей поверхности солнечным ветром, в среднем это около 150 кг/с. Предположительно, эта потеря для него настолько незначительна, что полная масса должна быть несколько миллиардов тонн.

Для сравнения, это не размер футбольного поля, как у предыдущей межзвездной кометы Борисова из 2020 года или астероида Оумуамуа (2017), а маленький город. И по предварительным данным этот город в основном состоит из металла — никеля.

Хотя, согласно существующей модели образования Вселенной, должна быть пропорциональная связь с более простым элементом — железом. Но, возможно, какие-то особенности объекта и наши ограниченные возможности наблюдений, просто не показали привычное соотношение этих металлов, как в других внеземных телах. Также в его составе находятся сложноуглеродные соединения и практически отсутствует вода как в других кометах, а вместо неё — углекислый газ. Хвост кометы можно сказать, что и отсутствует, потому что мал по сравнению с привычным соотношением, и к тому же находится не как у всех ранее наблюдаемых комет сзади, а движется впереди объекта, периодически меняя своё направление на обычное или боковое. Свет отражаемый 3I/ATLAS, создает сильно выраженное свечение на миллионы км вокруг и поляризован отрицательно.

Но гораздо большую обеспокоенность и интерес вызывает необычная траектория движения 3I/ATLAS. Хотя комета и внесена в список потенциально опасных тел для Земли, но скорее для того, чтобы все имеющиеся научные приборы в данный момент регистрировали её местоположение и проводили сбор информации. Иногда в сети появляются якобы данные о том, что расчеты НАСА не совпадают с местом её нахождения на миллионы км, но достоверность этих новостей не ясна.

Необычно другое — то, что в отличие от предыдущих межзвездных тел, этот объект вошел в нашу систему практически под нулевым углом к плоскости планет (эклиптике) и, грубо говоря, скользит по тарелке, на которой вращаются все планетарные тела. Он не пронзил тарелку сверху вниз или под каким-то другим углом, что было бы более естественно. Вероятность его нынешней траектории очень маловероятна. Но это уже случилось на наших глазах.

В прошлом месяце НАСА обновило свой протокол действий при контакте с внеземными цивилизациями. Но всё это только совпадение, и никакие рептилоиды нас не посетят. А какие-то кометы — ну пусть себе летают, главное, чтобы Земле не мешали кружить вокруг Солнца, а то огурцы на даче не поспеют.

Единственный, кто не боится говорить открыто и ставить неудобные вопросы в научных кругах — действующий профессор астрономии Гарвардского Университета Ави Лёб. И нет, он не относится к разряду чудаковатых ученых вроде известного нобелевского лауреата Кэрри Мудиса, а является вполне уважаемым членом астрономического сообщества. Прямо об искусственности 3I/ATLAS Ави Лёб не высказывается, но приводит на данный момент уже собранные данные, которые не подходят под существующие модели.

Пожалуй, главное в них, помимо обнаруженного довольно близкого сближения кометы с Марсом, на котором в это время произошли полярные сияния, или резкое изменение цвета 3I/ATLAS до голубого при приближении к Солнцу, что говорит об температуре на поверхности её превышающей Солнечную, а значит, это не отраженный свет нашего светила, а также резкое увеличение светимости более чем в 10 раз — это то, что в точке своего наибольшего сближения с Солнцем 3I/ATLAS находится в противостоянии с Землей.

И если это искусственный объект, то время для совершения маневра Оберта — торможения за счет гравитации и выхода на околосолнечную орбиту с целью остаться в нашей системе подобрано идеально, так как ни один научный прибор не сможет его фиксировать по ту сторону от Солнца. Это может происходить прямо сейчас, или же, если это обычная комета, она просто полетит дальше и через несколько лет выйдет за пределы Солнечной системы.

Датчики НАСА уже зафиксировали отклонение от первоначальной траектории в более чем 4 угловые секунды, что при естественных процессах гравитационного ускорения от выброса газов должно сопровождаться потерей массы до 1/8 от первоначальной, и образованием огромного шлейфа из выброшенных частиц вокруг такой массивной кометы, причем видимых даже в любительские телескопы. В противном случае это изменение вызвано другими причинами. Да и то, что 3I/ATLAS пережил нахождение около Солнца и не развалился на части от солнечной активности, уже удивительно.

Конечно, вероятность, что комета останется в нашей системе смехотворна, но само появление 3I/ATLAS уже выходит за пределы статистических моделей. Хотя возможно, осторожные предположения некоторых астрономов окажутся верными, и тогда вам всем придется смотреть наверх, и чуть позже оказаться действующими лицами нового фантастического фильма в реальности.

Развеять данные опасения или надежды и показать что 3I/ATLAS это обычная комета, могло бы НАСА, опубликовав доступные ему высокодетализированные снимки, полученные с орбиты Марса орбитальным аппаратом Mars Reconnaissance Orbiter с камерой HiRISE. Но пока они или не прошли предварительную обработку, или почему-то задерживаются. Во всяком случае, некоторые данные будут раскрыты не ранее 2077 года. А большинство астрономов смогут наблюдать комету, только когда она выйдет из-за пределов короны Солнца и снова будет видима для обычных телескопов.

Пока же единственные, кто может следить за траекторией движения 3I/ATLAS — это специализированные солнечные телескопы национальных космических агентств. После 29 октября у них снова появилась данная возможность, хотя никаких новых данных в публичном пространстве ещё нет. Все окутано мраком, вернее светом Солнца. Поэтому пока ученые еще не раскрыли тайну данного объекта, я решил доделать свой ПК, собранный по заветам overclockers, тем более мне пришла AMD Radeon RX 7900 XT.

А если вы все-таки интересуетесь темами инопланетных миров, то следует узнать, что об этом рассказал известный советский писатель Иван Ефремов, краткий обзор его творчества есть на сайте. И если всё описанное в его романах окажется не такой уж и фантастикой, станет понятно, почему в мире вдруг стало так много миротворцев.