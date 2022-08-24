А что будет, если я вам скажу что Google бесцеремонно вторгается в частную жизнь людей, не спрашивая согласия на такое действие оных. Показательный случай произошел в одном из штатов США, где встревоженный отец рассказал историю о том, как он сделал снимок паховой инфекции своего ребенка на камеру android-телефона, Google пометил полученный снимок как CSAM - материал сексуального насилия над детьми. После этого учетные записи родителя были заблокированы, а на него самого была подана жалоба, после чего было инициировано полицейское расследование.

И в копилку новостей: "подобный" сервис, не отставая от своего конкурента, решил запустить и Apple, все, как говорится, в рамках безопасности детей. Смешно говорить, что участившиеся ворох подобных случаев стирает тонкую грань между признаниями всемирно известной корпорации "о недопустимости разглашения личных данных".





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Официальные представители Google не смогли не прокомментировать вопиющий случай, заявив, что сервис сканирует фотографии пользователя только лишь при включенном пункте разрешения резервного копирования фотографий в свое облако. И поступила согласно федеральному закону, отправив потенциально преступные фотографии "куда следует".











