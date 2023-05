За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Wargaming.net является крупной частной компанией, издателем и разработчиком компьютерных игр и различных сервисов для всевозможных платформ. Штаб-квартира компании дислоцируется в Никосии (Республика Кипр), а центры разработок в Минске (долгие годы он был самым крупным офисом компании со штатом около 2200 человек, на текущий момент закрылся после начала СВО), также были офисы в Киеве, Санкт-Петербурге, Сиэтле, Чикаго, Балтиморе, Сиднее (продан компании Riot Games), Хельсинки (был распущен), Остине, Праге и Вильнюсе.

История компании

Основателем компании стал Виктор Кислый, а её история началась ещё в 1995 году с его увлечения разработкой компьютерных игр (официально компания зарегистрирована уже в 1998 году). В те далёкие годы Виктор ещё учился в Белорусском государственном университете на физическом факультете. А 2 августа 1998 года Виктор Кислый с семью энтузиастами-разработчиками основали Wargaming.net и их первым коммерческим проектом становится игра DBA Online, вышедшая 7 июня 2000 года.





DBA Online представляет собой историческую стратегию с видом сверху, она же стала самой первой игрой от компании Wargaming.net (видео геймплея найти не удалось). DBA Online стала компьютерной адаптацией известной настольной игры De Bellis Antiquitatis (первое издание правил которой вышло ещё 1988 году и пережило несколько редакций). Игра рекомендуется новичкам, поскольку для неё не требуется много миниатюр, большого стола или специального террейна. В ней используются покрашенные миниатюры воинов различного формата (рекомендуемый формат 15 мм). В компьютерной версии игры представлен просто шикарный выбор, игрок может выбрать одну из 220 армий для сражения с оппонентами.

Видео с правилами игры в настольную DBA, по которой была создана первая игра от Wargaming.

Примечательно, что занималась студия Варгейминг не только играми. Например, в 2001 году она разрабатывает программу AdRevolver, ставшую интеллектуальной системой, оптимизирующей показ интернет-рекламы. А уже в 2004 году её приобрела одна из крупнейших в США и Великобритании рекламных сетей BlueLithium. Позднее, в 2007 году Yahoo! покупает за 300 миллионов долларов компанию BlueLithium. А после её поглощения заключает двухгодичный контракт с Wargaming.net для дальнейшего развития и интеграции их программы AdRevolver.

Также идёт активная разработка компьютерных игр. И в 2003 году выходит игра Massive Assault, а в 2004 - 2006 годах появляются её продолжения. Затем, в 2007 году увидела свет игра «Обитаемый остров: Послесловие», с сюжетом по мотивам одноименной повести братьев Стругацких.

В 2007 году Wargaming.net покупает минскую студию Arise Games, и получает в штат ещё 40 опытных разработчиков. После удачного слияния выходит игра Операция «Багратион», получившая заслуженную награду «Лучшая стратегическая игра» на Конференции разработчиков компьютерных игр в 2008 году.

Первые игры студии получили широкое признание среди игроков, и вдохновившись их успехом, она приступает к разработке новых игр по тематике военной техники времён Второй мировой войны. Новый проект получает рабочее название «Танкодром». Впервые его протестировали 24 июля 2009 года. А незадолго до этого, на седьмой Конференции Разработчиков Игр (КРИ 2009), состоявшейся в московской гостинице «Космос» с 15 по 17 мая 2009 года, студия продемонстрировала на своём стенде новые игры World of Tanks и Order of War. Итогом выставки становятся награды в номинациях «Лучшая компания-разработчик» и «Приз от прессы», что было настоящим триумфом для молодой компании.





Конференция разработчиков компьютерных игр (КРИ) вошла в историю как крупнейшее профессиональное мероприятие в России, посвящённое компьютерным играм и в целом всей индустрии электронных развлечений. Проводилась конференция ежегодно с 2003 по 2013 года в Москве, организатором был известный игро-индустриальный портал DTF.ru. Основной аудиторией стали специалисты игровой индустрии, включая разработчиков и издателей игр, а также блогеры и журналистов игровых СМИ. В эти годы «КРИ Awards» стала единственной наградой, присуждаемой русскоязычным сообществом разработчиков игр. Начиная с 2014 года, конференция объединяется с «Игромиром». КРИ имела разделение на конференцию и масштабную выставку. На конференции ведущие специалисты российского и иностранного геймдева делились с коллегами своим опытом в режиме докладов, семинаров и мастер-классов. А выставка давала отличный шанс громко заявить о себе, как уже широко известным, так и только начинающим компаниям. Чаще всего демонстрировались игры находящиеся на стадии разработки. Из представленных на КРИ проектов всех жанров, специальное жюри выбирало самые лучшие и награждало их разработчиков премиями KRI Award. Было несколько номинаций, например, «Лучшая игра», «Лучшая компания-разработчик» и другие.

Выставка не прошла для компании даром, и 16 апреля 2009 года Wargaming.net объявила о подписании контракта с японской компанией Square Enix на разработку стратегии в реальном времени Order of War. Игра вышла по всему миру 18 сентября 2009 года.

Поистине историческим днём для компании становится 12 августа 2010 года, когда состоялся официальный релиз их самой известной и массовой игры World of Tanks. Позднее она получает большое количество наград, дважды входит в книгу рекордов Гиннеса (поставив новый мировой рекорд по одновременному пребыванию игроков на одном игровом сервере. Сам рекорд в номинации "Most Players Online Simultaneously on One MMO Server" зарегистрировали 23 января 2011 года, и он составил 91 311 человек. Вторым рекордом стало наибольшее количество игроков онлайн на одном сервере 21 января 2013 года, которое составило 190 541 человек на сервере RU2.). Спустя годы World of Tanks становится главным проектом компании, на который направляются самые лучшие сотрудники.

В 2011 году начинается разработка игры на тему морских сражений World of Warships. Стимулом для этого становится вливание в коллектив Wargaming.net 50 разработчиков из студии Lesta Studio. Также 20 разработчиков мобильных приложений из компаний DAVA Consulting и Persha Studia начинают разрабатывать игру на тему воздушных боёв World of Warplanes (которая позднее не оправдала ожиданий руководства компании и была закрыта).

Компания стремительно приобретает мировую известность, что позволило ей нанимать высокооплачиваемых специалистов с громким именем. Так в июле 2011 года Wargaming.net открывает европейское представительство в Париже, возглавил которое Фредерик Мену, бывший исполнительный директор европейского отделения Blizzard Entertainment. А руководить дочерним предприятием в Берлине был назначен Марио Бауманн. Вскоре его отделение заключает контракт с американской компанией Revell (производителем масштабных пластиковых моделей). В результате этой коллаборации покупатели моделей танков в масштабе 1:76, 1:72 или 1:35 производства Revell, получали в подарок DVD диск с игрой World of Tanks, 7 дней премиум аккаунта и 450 монет игрового золота (с примерной стоимостью 10 евро).

По мере своего развития, компания быстро расширялась. И уже в июне 2012 года в штате сотрудников Варгейминга числились около 900 человек (с учётом офисов по всему миру). Самый крупный офис находился в Минске, где трудились примерно 400 человек.

Офис компании Wargaming.net в Минске

Работали в компании и над уровнем сервиса. Например, в июне 2012 года был анонсирован новый сервис, включавший в себя сборник игр военной тематики: World of Tanks, World of Warplanes и World of Warships. Для них предусматривалась единая авторизация, что позволяло задонатить за один раз сразу во все 3 игры, игрок получал общее для этих проектов игровое золото, которое потом сам распределял на нужные ему плюшки.

Параллельно происходило и дальнейшее поглощение перспективных конкурентов. Так 7 августа 2012 года за 45 миллионов долларов была приобретена компания BigWorld Pty Ltd.

Также знаковым днём для компании становится 4 октября 2012 года, когда Wargaming.net вступила в американскую ассоциацию производителей ПО и компьютерных игр Entertainment Software Association (находящейся в Вашингтоне и проводящую ежегодную выставку E3 (полное её название Media and Business Summit)).

Немного позднее, 29 января 2013 года за 20 миллионов долларов приобретается студия Day 1 Studios (получившая известность продолжением шутера F.E.A.R.). У Day 1 Studios были пара офисов в Чикаго и Хант Вэлли, которые переименовали в «Wargaming West» и начали разработку консольного проекта World of Tanks: Xbox 360 Edition. Игру анонсировали уже в июне 2013 года, на выставке E3. А 12 февраля 2014 года World of Tanks: Xbox 360 Edition поступает в продажу по всему миру.

Расширение компании на этом не остановилось, и 14 февраля 2013 года приобретается студия Gas Powered Games (автор игр Supreme Commander, Dungeon Siege и Demigod). Её переименовывают в «Wargaming Seattle», и все 30 разработчиков во главе её основателя Криса Тейлора (дизайнера и разработчика легендарной стратегии Total Annihilation, вышедшей в 1997 году) переходят под управление Варгейминга.

Не забывали в Варгеминге и про смартфоны с планшетами, которые стремительно росли в продажах. Так 26 марта 2013 года выходит их собственная мобильная платформа и была анонсирована World of Tanks Blitz. Это тот же World of Tanks, только адаптированный для мобильного гейминга. Немного позднее, 26 июня 2014 года игра официально выходит во всём мире и для iOS-устройств (айфонов и айпедов). Чтобы мужья могли играть в любимые танчики, ожидая своих жён в машине, пока те заняты шоппингом или пропадают в салонах красоты. А это ожидание могло длиться часами...

12 ноября 2013 года официально выходит симулятор воздушных сражений World of Warplanes, где самолёт игрока мог атаковаться противником сразу с 6 направлений (с 4 сторон света, сверху и снизу). Видимо по этой причине игра и не прижилась среди игроков.

Не забывали в компании и про сторонних разработчиков. Так 15 июля 2014 года при поддержке сайта Habrahabr.ru стартовал конкурс Wargaming Developers Contest, с общим призовым фондом 80 000 долларов.

16 августа 2016 года была анонсирована игра Hybrid Wars, выполненная по мотивам старых добрых шутеров 90-х годов и вышедшая 29 сентября.

17 декабря 2016 года Wargaming.net анонсировала популярный тактический шутер «Калибр». Представляющая собой многопользовательскую онлайн-игру от третьего или первого лица (на выбор игрока) про будни современного спецназа.









8 октября 2019 года после 3 лет работы был распущен офис Wargaming Helsinki. Проект, над которым те трудились так и не увидел свет.

В 2020 году Wargaming.net располагала уже 5000 сотрудников по всему миру, что сделало её одной из крупнейших компаний в игровой индустрии.

Не обошли компанию стороной и трудности. Например, в августе 2020 года Wargaming.net заявила о переводе части сотрудников белорусского офиса в другие страны ввиду сложной политической ситуации (после очередных выборов президента Белоруссии). Позднее компания открыла офис в Литве (9 апреля 2021 года). Отделение в Вильнюсе возглавил Тейн Лайман, проработавший более 17 лет в компании Activision (он трудился исполнительным продюсером серии Call of Duty). Планировалось закрытие студии в Минске в течение 2022 года (что в итоге и произошло), а самых ценных сотрудников белорусского офиса собирались релоцировать в Литву, Польшу, Чехию.

4 апреля 2022 года Wargaming.net заявляет о своём уходе из России и Беларуси. С этого времени её игровой бизнес передаётся российской компании Lesta Studio.

В октябре 2022 года офис Wargaming Sydney был продан компании Riot Games (автору игры в жанре MOBA League of Legends и шутера Valorant).

Скандальная реклама 2015 года

Не обошлось в компании и без прикольных скандалов. Например, в 2015 году вышел рекламный ролик с известным комиком Вадимом Галыгиным, вызвавший у зрителей целый шквал критики и негодования. В этом рекламном ролике Вадим Галыгин ради возможности поиграть в World of Tanks заколотил своего малолетнего сына в кладовке. После просмотра ролика, многие неадекватные зрители восприняли его в качестве призыва компании отказаться от своих родительских прав ради компьютерных игр. Хотя на самом деле это была просто креативная идея, направленная на максимальную запоминаемость в памяти зрителя, за счёт неординарности сюжета.

Кампания «Помним всё»

Добившись успеха, Wargaming.net позаботилась и о реальной военной технике, выставленной в музеях. Поскольку именно с неё брались чертежи и обвес для игровых танков, самолётов и кораблей. В 2013 году стартовала глобальная инициатива «Помним всё», помогающая военно-историческим музеям по всему миру в сохранении и реставрации различных образцов военной техники.

Интересный факт, что многие модели танков из World of Tanks в реальной жизни так и не дошли до серийного производства, а были лишь на чертежах или представлены штучными тестовыми образцами. А игра дала этой уже позабытой всеми, кроме историков, технике вторую жизнь в памяти потомков.

Вспомним уже закрытый офис Wargaming.net в Минске. По своему оснащению и продуманности он не уступал, а местами даже превосходил офисы западных конкурентов.





Наши дни

На данный момент World of Tanks в России переименован в Мир танков, издателем которой является компания Lesta Games. Я надеюсь, что в ближайшее время у меня получится взять у них интервью. Думаю, что им будет о чём рассказать нашим читателям.

Ещё больше интересных статей читайте в блоге «Подводные камни техномира» (ссылка кликабельна).