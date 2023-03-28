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Сегодня мы пригласили для интервью аккаунт-менеджера в компании HeroCraft Даниила Колесникова.

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- Расскажите историю создания компании, был ли у её основателей опыт в геймдеве или была только идея?

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- Компания была основана в 2002 году группой студентов, которые решили организовать свой бизнес с минимальным капиталом. Офиса в стандартном понимании не было, было снято помещение в казарме, которое было переделано под квартиру. Так что в основном была идея, но опыт разработки у членов команды имелся, пусть и не особо крупный.

- Каких успехов компания добилась за всю свою историю и конкретно за 2022 год, чем вы можете гордиться?

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- У HeroCraft за плечами огромное количество проектов: собственные, по лицензии, на издательстве. Проекты компании зацепили практически все поколения мобильного гейминга - начиная от JAVA-телефонов и заканчивая современными смартфонами.

За 2022 второй год мы конечно гордимся тем, что его пережили без особых потерь, выплачивая сотрудникам зарплату и не проводя массовых увольнений. В то время как даже крупные игровые студии проводили крупные увольнения или вообще уходили с рынка, мы крупных перемен не производили. К концу 2022 года можно даже сказать, что мы вышли на докризисный уровень.

- Расскажите подробнее, чем отличается процесс разработки мобильных игр от компьютерных и консольных? Нас читают в том числе школьники, мечтающие стать разработчиками игр, помогите им определиться, в какое именно направление им идти.

- Мобильные проекты в основном распространяются по бесплатной модели с использованием рекламы. Важная часть в разработке мобильной игры - это правильно настроенная сложность и экономика проекта. Если кратко, то важно найти баланс между сложностью и доступностью игры, поскольку вы хотите заработать денег, а если игрок её бросит - денег не будет.

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Да, вы можете сделать Дарк Соулс на мобильных устройствах, но важно понимать, что в отличии от ПК или консолей, у игрока на смартфоне меньше терпения, и скорее всего после пары смертей он бросит игру и пойдет играть в какую-нибудь забавную аркаду.

Так же важно понимать, что если вы хотите сделать сюжетную игру - вам, скорее всего, не сюда. Сюжет в крупных и успешных проектах делается по завету Джона Кармака - для галочки.

- Есть ли возможность у студентов устраиваться к вам на практику? Есть ли у вас собственные обучающие программы для потенциальных сотрудников?

(Отвечает Наталья Сединкина, HR Director)

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- Всё зависит от загрузки команд, если есть временные резервы, то приглашаем студентов.

Однако, в основном у нас индивидуальные практики, не групповые.

Информацию о стажировках можно отслеживать на нашем сайте (ссылка кликабельна).

- Как происходит приём на работу в компании? Какие требования к сотрудникам,что можете посоветовать желающим прийти к вам работать?

(Отвечает Наталья Сединкина, HR Director)

- Процедура приёма на работу у нас стандартная: есть несколько предварительных этапов. Это общение с HR менеджером, тестовое задание (если по вакансии оно необходимо) и собеседование с руководителем, командой.

Самое главное требование для нас - это желание работать и развиваться именно в игровой индустрии. Однако, не только делать игры, но и играть в игры, следить за новинками.

Знание английского языка будет большим плюсом, а на некоторых вакансиях - основным условием.

Качественное портфолио поможет нам изначально увидеть уровень кандидата и иногда пропустить этап тестового задания и пригласить кандидата сразу на собеседование.

Остальные требования зависят от вакансий и более специфичны.

Кандидатам, которые хотят прийти к нам, советуем интересоваться геймдевом, играть в игры, учить английский и собирать портфолио (работы с курсов, тестовые задания и свои наработки тоже подходят) :)

- Как на компанию повлияли Пандемия, СВО и релокация программистов? С какими сложностями столкнулась компания в последние годы?

- У HeroCraft был и есть опыт удаленной работы, что позволило пройти через вышеуказанные события с относительной легкостью. Главной жертвой стал, конечно, офис в Калининграде, который достаточно сильно опустел после вышеописанных событий, но мы стараемся привлечь сотрудников обратно различными мероприятиями и вкусностями :)

- Расскажите о ваших самых крупных проектах. Какие масштабные игры для ПК и консолей вы делали или издавали?

- Один из наших самых крупных проектов это Tempest - огромная RPG про пиратов в духе Сида Мейера, которую позже перенесли на мобильные телефоны. Игра очень успешна даже спустя много лет после релиза.

Сейчас в релиз скоро пойдет Revival - 4K стратегия про возрождение цивилизации в постапокалиптическом мире. Мы возлагаем на неё большие надежды и надеемся что она всем понравится :)

- Расскажите подробнее о вашем проекте на VR?

(Отвечает Юрий Кешишев, CTO)

- Осенью 2020 года Facebook (запрещенная на территории РФ организация) выпустила VR гарнитуру Oculus Quest 2 (сейчас и Facebook называется Meta (запрещенные на территории РФ организации), и гарнитура называется Meta Quest 2, но тогда все называлось вот так). Технически эта гарнитура — довольно производительное устройство, внутри - модифицированный Android. Пара парней из отдела портирования HeroCraft купили себе эти гарнитуры. Довольно быстро им захотелось попробовать засунуть внутрь одну из игр HeroCraft. Выбор пал на игру Tempest, пиратскую RPG в открытом мире, у которой есть в том числе и версия для Android. В свободное время ими была создана небольшая демо-версия для Quest 2, которая была представлена руководству компании. Демо-версия произвела хорошее впечатление и был дан зеленый свет на портирование всей игры на эту гарнитуру. Работа заняла около 10 месяцев, но еще около полутора лет пришлось ждать одобрения Facebook (запрещенная на территории РФ организация) для публикации игры в их магазине приложений. Поэтому релиз игры состоялся только летом 2022 года.

- Какими проектами на текущий момент занимается студия? В чём их особенность от продуктов конкурентов?

- У нас в разработке cейчас несколько проектов: Tanks Charge, Pirate Arena, Solitaire Arcana, Final Frontier. Все игры сейчас доступны в Google Play, но мы активно ведем разработку и добавляем новый контент. Это можно сравнить с ранним доступом в Steam - игра уже доступна, но мы следим за её результатом, внося правки и добавляя новый контент, чтобы финальный релиз получился как можно лучше.

Tanks Charge: Online PvP Arena (ссылка кликабельна).







Pirate Ships: Build and Fight (ссылка кликабельна).







- Расскажите подробнее о ваших услугах в качестве издателя.

(Отвечает Сергей Манучарян, Руководитель мобильного издательства)

- Как издатель мы помогаем большой экспертизой в разных жанрах в улучшении монетизации, доработке и регулировании production value (стоимости производства) проекта, маркетинге на всех направлениях - от страницы в сторе до полноценной UA кампании: создании креативов и закупке траффика. Саппорт (поддержка) игроков, локализации (переводы) на разные языки, помощь по техническим вопросам проекта.

Последние новости о новых проектах студии можно узнать на их сайте (ссылка кликабельна).

И в их группе ВК (ссылка кликабельна).

Это интервью и последующие смотрите в теме форума "Интервью с интересными людьми" (ссылка кликабельна).