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Сегодня мы пригласили для интервью одного из руководителей студии перевода и озвучки видеоигр GamesVoice. Именно этот коллектив озвучивал такие игры как: Observer, Ghostrunner, серию игр Resident Evil (3, Revelations, Revelations 2, HD Remaster), Чёрная Книга, Risen 3: Titan Lords, Borderlands 2, Control и Alan Wake. Послушать их работы можно на YouTube-канале (ссылка кликабельна).

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- Расскажите, как создавалась студия? Был на тот момент у вашей команды опыт переводов и озвучки, или вы начинали с нуля?

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- Студия была основана в 2011 году из абсолютно независимых и неискушенных в сфере людей. По сути, это была группа фанатов компьютерных игр, которые хотели хоть немного приобщиться к индустрии. Ни у кого на тот момент не было опыта, как не было и чёткого представления о процессе. Всему учились с нуля, собирая вообще все возможные грабли. С годами коллектив менялся, эволюционировал как в личностном, так и в профессиональном плане и вот теперь вырос до текущего состояния.

- Каких успехов студия добилась с момента открытия, чем вы можете гордиться?

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- Ох… это довольно сложный вопрос. Гордиться есть чем, как есть чего и стыдиться. За долгие годы команда студии проделала огромную работу над отладкой рабочих процессов, освоила принципы кастинга и работы с большим количеством людей. Мы выстроили внутренние логические цепочки, наладили коммуникацию, смогли добиться определённой узнаваемости бренда. И сумели выйти на профессиональный уровень. Теперь GamesVoice уже не «фанатская» или «любительская» студия локализации игр. Мы работаем по схожим с официалами схемам с теми же людьми, которых вы можете встретить в любой официальной работе. Мы знаем актёров, актёры знаю нас, официальные локализаторы нас узнают и (иногда) даже нехотя признают. Самыми большими предметами для гордости у нас являются официальные работы на русском и английском языках. То же озвучание Чёрной книги (Black Book) признано и профессионалами, и игроками, как пример хорошей и крепкой работы. Наши локализации Control, Alan Wake, Observer и Ghostrunner структурно ничем не отличаются от работ крупных российских издателей. Ну а будущая локализация Хогвартса и вовсе призвана доказать, что мы можем работать и делать если не лучше, то хотя бы на уровне признанных профессионалов.

- Занимается ли студия озвучкой книг, включая детские музыкальные, и переводом иностранных блогеров с Ютуба и других площадок? Озвучиваете ли вы плюшевые игрушки или игрушечных роботов и супергероев?

- Студия не заинтересована в адаптации работ блогеров на русский язык. Для этого существуют десятки и сотни каналов переводчиков. То же самое можем сказать и про аудиокниги. Наша основная область – компьютерные игры.

- Расскажите, как вас коснулись изменения в игровой индустрии за последние годы? Как на вашу студию повлияли такие события, как Пандемия, СВО и релокация многих ценных специалистов?

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- Если смотреть на потрясения в мире, что происходили в последние годы, то они нас практически никак не коснулись. Студия работает не в режиме нон-стоп, потому незначительные простои для нас привычны, и любая мировая ситуация на работу никак не влияет.

- Расскажите подробнее, как проходит озвучка компьютерной игры? И как происходит перевод игры? Могут ли актёры на ходу переводить текст и сразу его озвучивать, или это слишком сложная работа?

- Любая озвучка (в особенности неофициальная) начинается с изучения файлов. Необходимо посчитать объёмы материала как в минутах оригинального звука, так и в количестве слов, которые необходимо произнести актёру. Из этого и формируется итоговая стоимость локализации. Касательно перевода текста на ходу – это невозможно. Лишь малый процент актёров владеет английским языком на достаточном уровне. Это займёт очень много времени и будет стоить в десятки раз дороже, чем подготовка текста заранее.

- Расскажите подробнее про ваши первые переведённые и озвученные игры. Получилось ли сразу создать ощущение полного погружения в игру? Или это навык пришёл с годами?

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- Как было сказано в начале этого интервью, мы начинали по сути с пустого места и набирались опыта по ходу работы. Чем больше в студии людей, чем больше сложных вызовов, тем лучше получаются наши локализации. Даже если посмотреть на проекты студии пятилетней давности и на нынешние, уже можно увидеть значительный рост. Он пришел вместе с наработанными алгоритмами и расширенной актёрской базой.

- Что вы можете посоветовать переводчикам и актёрам озвучки, которые ищут работу? Как проходит кастинг в вашу студию?

- Мы не проводим кастинги в студию. У нас нет постоянного состава актёров, которые были бы загружены работой. Мы вызываем людей под конкретный проект и конкретные роли. То бишь вполне реалистичной историей может стать ситуация, когда актёр поучаствовал в одном нашем проекте, но больше никогда не появлялся и не появится. Это не связано с его профессионализмом или личными качествами. Мы подбираем актёров под роли, а не роли под актёров. Мы не ищем пришедшим людям роли, которые они могли бы сделать.

- У вас на сайте написано, что студия использует большую базу актёров различного типажа из разных городов, как актёру можно попасть в вашу базу?

- Систематически многие новички присылают свои актёрские демо, и если таковые демо удовлетворяют нашим стандартам качества, то мы добавляем их в свою базу. А дальше, когда идёт кастинг на ту или иную роль, подобным актёрам присылаются материалы на пробу. Но чаще всего мы вызываем актёров из основной актёрской базы Москвы или Санкт-Петербурга – это порядка 500 актёров, большую часть которых вы могли слышать в кино или компьютерных играх. Новички чаще всего задействуются на гуров – это массовка в игре, а не большие и значимые роли.

- Какие зарплаты ожидают молодого специалиста в студии озвучки? За что больше платят, за перевод или озвучку? И по каким параметрам определяется качество перевода и озвучки?

- У нас нет зарплат. Мы не являемся организацией, которая предоставляет работу переводчикам или актёрам. Работы может не быть полгода, а потом её может стать очень много. Никто из представителей студии не получает постоянный доход от своей работы. Актёры же получают почасовую оплату за отработанный материал в соответствие с количеством часов, на которые мы их вызываем. В случае с новичками мы сами называем такую ставку, а когда дело касается профессионалов – у них уже есть конкретные актёрские ставки.

- Как у вас получается делать такую реалистичную озвучку, на каком оборудовании это делается, сколько человек участвует в процессе?

- Традиционно для любой подобной работы в процессе озвучания участвует три человека – это непосредственно актёр озвучания, звукорежиссёр и режиссёр дубляжа. Но перед отправкой материала на запись, идёт работа с текстами: перевод, укладка, редактура и корректура. Ну а после записи всё это обрабатывается звукарём и уходит на тестирование. Итого, в такой цепочке мы часто имеем плюс-минус 6 человек.

- Какими проектами на текущий момент занимается студия?

- Информация о текущих проектах всегда доступна на нашем сайте. Всё, что не объявлено, я не имею права разглашать. Проектов больше, чем вы видите. Но вполне достаточно, чтобы мы могли работать над ними параллельно.

- Занимается ли студия небольшими заказами? Например, если ребёнку нравятся несколько определённых сказок, а у родителей не хватает времени ежедневно читать их перед сном, то за какую сумму вы сможете их озвучить?

- Как было сказано раньше, мы занимаемся только компьютерными играми. Систематически к нам приходят заказчики из сегмента инди-игр, или частные инвесторы, с пожеланиями по локализации тех или иных проектов. Вот такое мы делаем постоянно. Но чтобы озвучивать сказки – это не к нам.

Если вы хотите полностью погрузиться в волшебный мир игры Hogwarts: Legacy, то вот ссылка на сбор средств для её профессиональной озвучки (ссылка кликабельна).





F.A.Q. по сборам на русскую озвучку Hogwarts Legacy (ссылка кликабельна).

Последние новости о новых проектах студии можно узнать на их сайте (ссылка кликабельна).





Это интервью и последующие смотрите в теме форума "Интервью с интересными людьми" (ссылка кликабельна).