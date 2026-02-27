Они значительно повысят производительность ИИ-вычислений

NVIDIA отчиталась о выручке за 2025 год в размере 215,9 млрд долларов, из которых 68,1 млрд пришлись на четвертый квартал. Далее была проведена телефонная конференция, где компания упомянула о начале поставок первых стоек VR200 "Vera Rubin". Пока это лишь первые образцы, а массовые поставки начнутся во второй половине 2026 года.

Новая платформа включает в себя процессор Vera, графический процессор Rubin, коммутатор NVLink 6, сетевой адаптер ConnectX-9 SuperNIC, процессор DPU BlueField-4 и коммутатор Ethernet Spectrum-6. Вместе они обеспечат возможность работы с ИИ-моделями, содержащими триллионы параметров.

При этом, как заявляет NVIDIA, будет использоваться лишь четверть мощности GPU, если сравнивать с поколением Blackwell. В результате, затраты на инференс (себестоимость ответов нейросети) сократятся до 10 раз.

Также, по словам финансового директора компании Колетт Кресс модульная конструкция VR200 без использования кабелей повысит отказоустойчивость и удобство обслуживания. В NVIDIA ожидают, что каждый разработчик облачных ИИ-моделей перейдет на использование Vera Rubin.

Представленная платформа содержит один GPU Rubin с производительностью 50 ПФлопс в числовом формате FP4, что в 5 раз выше, чем у Blackwell. Графический процессор дополняют 288 ГБ HBM-памяти, а в конфигурации Superchip объем VRAM расширяется до внушительных 576 ГБ. Что касается процессора Vera, то он включает 88 ядер Armv9.2 Olympus и комплектуется до 1,5 ТБ оперативной памяти LPDDR5X в форм-факторе SOCAMM.