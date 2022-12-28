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NLAW – грозное оружие с Туманного Альбиона, как оно связано с Германией времён Второй мировой войны

Рассмотрим современный одноразовый противотанковый ракетный комплекс NLAW, насколько он опасен на самом деле, как именно он может поражать цель, и как он связан с Германией времён Второй мировой войны. Сейчас его Англия активно поставляет на Украину (уже отгружено до половины всех имеющихся запасов).
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NLAW (Next Generation Light Anti-tank Weapon) переводится с английского как «лёгкое противотанковое оружие следующего поколения», и является современной шведско-британской переносной противотанковой управляемой ракетой.

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NLAW по классификации относится к ПТУР, поэтому сначала разберём, что это такое. Противотанковая управляемая ракета (ПТУР) является управляемой ракетой, разработанной для уничтожения танков и прочих бронированных целей, может применяться и для поражения других объектов, например, лёгкой бронированной техники противника. 

ПТУР он же (ПТУРС - противотанковый управляемый реактивный снаряд) относится к боевым средствам противотанкового ракетного комплекса (сокращённо ПТРК). Физически ПТУР состоит из твердотопливной ракеты, оснащённой бортовой системой управления (управление происходит командами оператора или собственной головкой самонаведения). У ракеты имеется оперение, блок управления вектором тяги, необходимый для стабилизации полёта, устройства приёма и дешифровки управляющих сигналов (для командной системы наведения). Боевая часть обычно кумулятивная, ввиду высокой защищённости объектов поражения (что достигается применением композитной брони и динамической защиты). У многих современных ПТУР используется тандемная боевая часть. Противник в хорошо защищённых сооружениях может поражаться управляемой ракетой с термобарической боевой частью (противобункерный боеприпас). Боеприпасы объёмного взрыва, или объёмно-детонирующие боеприпасы, или термобарические снаряды - боеприпасы, использующие распыление горючего вещества в виде аэрозоля и подрыв полученного газового облака.
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Разработка

NLAW создавалось Министерством обороны Великобритании по проекту MBT LAW (Main Battle Tank and Light Anti-tank Weapon - основной боевой танк и лёгкое противотанковое орудие). Эта оружейная система заменила морально устаревшие гранатомёты LAW 80 (LAW 80 - английский ручной противотанковый гранатомёт одноразового применения) и AT4 (Одноразовый противотанковый гранатомет AT4 / M136 совместного производства Швеции и США). Интересно, что программой предусматривалось разработка гранатомёта, поражающего полевые укрепления и бронетехнику в ближнем бою, на дистанции применения обычных ручных противотанковых гранатомётов (до 300 метров) и полноценного ПТРК. Одним из требований к новому оружию, была возможность пуска ракеты из небольших помещений в городском бою.

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Контракты на создание опытных образцов были подписаны в январе 2001 года. В конкурсе выиграла шведская компания Saab Bofors Dynamics. Её проект напоминал по концепции американский гранатомёт FGM-172 SRAW (одноразовый противотанковый ракетный комплекс), тоже бывший среди претендентов. Их боевая часть была на основе ударного ядра и предназначалась для поражения танка в верхнюю проекцию. Созданием пусковой установки и ракет занималась компания Saab Bofors Dynamics в Эскильстуне и Карлскуге в Швеции. Поскольку у них уже имелся опыт создания противотанковых систем Carl Gustav (ручной многоразовый противотанковый гранатомёт Grg m/48), AT4 CS и RBS 56 (переносной противотанковый ракетный комплекс). Уже в 2009 году NLAW принимается на вооружение Английской армии и начинается его серийное производство.

Что такое ударное ядро и зачем оно нужно

Ударное ядро представляет собой компактную металлическую форму, напоминающую пест (короткий тяжёлый стержень с округлым концом для толчения чего-нибудь в ступе), получающуюся после сжатия металлической облицовки кумулятивного заряда продуктами его детонации.

Принцип образования ударного ядра

Ударное ядро создаётся во время взрыва кумулятивного заряда с металлической облицовкой, но его масса и энергия сильно зависимы от угла раствора облицовки. Для создания полноценного ударного ядра применяется облицовка с углом раствора (угол раствора конуса - угол между двумя противоположными образующими) свыше 100° или сферической формы. При этом толщина облицовки значительно больше, чем у кумулятивного заряда для действия кумулятивной струей.

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Для сравнения, в классическом кумулятивном заряде в пест превращается примерно 75 % массы облицовки, а в заряде с ударным ядром уже до 95 %. Также кумулятивная струя, сохраняет относительную бронепробиваемость на длине в десятки первоначальных диаметров заряда, а ударное ядро держит свою максимальную скорость на расстоянии около тысячи первоначальных диаметров заряда. 

Процесс формирования «ударного ядра» схематично и в виде трёхмерной анимации. Зафиксированная длительность процесса в пределах 400 микросекунд

История ударного ядра

Научная группа Института Баллистики Технической академии ВВС (Technischen Akademie der Luftwaffe) возглавляемая Шардином, в далёком 1939 году начала исследовать процессы детонации и кумуляции с применением рентгено-импульсной установки. Они обнаружили принципиальное разницу в результатах подрыва профилированных зарядов с конической и полусферической облицовками. Выяснилось, что подрыв заряда с полусферической облицовкой почти не создавал кумулятивную струю, но выворачивал полусферическую облицовку заряда наружу с образованием песта в форме небольшого осколка, после своего формирования сохраняющего свою целостность. При этом скорость песта была около 5000 м/с, что имело огромное пробивное действие. Была проведена рентгено-импульсной съёмка, показавшая различие механизмов пробития брони кумулятивной струей и компактным осколком-пестом, где последний напоминал по механизму действия снаряд, разогнанный до скорости 5000 м/с. В результате данных исследований появилось открытие эффекта Мижней-Шардина.

В наши дни этот принцип получил практическое воплощение в США, где начиная с 1970-х годов, в технической документации боеприпасы с ударным ядром стали делить на две группы: 

•          Для малой дальности «самоформирующийся осколок» (self-forming fragment, SFF) пробивающий около 100 мм на расстоянии до 10 м;

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•          Для повышенной дальности «снаряд, формирующийся при взрыве заряда» (explosively formed projectile, EFP) пробивающий не меньше 100 мм на расстоянии около 200 м.

До сих пор снаряды с ударным ядром считаются кумулятивными зарядами с особой формой облицовки, и их регулярно путают с обычными кумулятивными зарядами, у которых действует струя металла. Но боеприпасы с ударным ядром, в отличие от обычных кумулятивных зарядов, действуют почти как обычные кинетические боеприпасы (бронебойные снаряды и БОПС (бронебойные оперённые подкалиберные снаряды)). 

Принцип действия

NLAW выстреливает противотанковой управляемой ракетой, работающей по принципу «выстрелил и забыл». Такие боеприпасы применяется для поражения бронетехники и полевых укреплений. Сами ракеты содержатся в герметичных транспортно-пусковых контейнерах из стеклопластика (аналогично HIMARS, у которого ракеты тоже в герметичных контейнерах хранятся). На контейнер крепится специальный блок сопровождения и вычисления, дневной прицел с 2,5-кратным зумом. На саму трубу допускается установка тепловизионного или ночного прицела различных производителей. Одно из достоинств NLAW достаточно скромный вес (12,4 кг), благодаря чему его может транспортировать и применять один человек (для сравнения, многоразовый Javelin весит уже 22,3 кг). Пуск ракеты возможно выполнять из положения лёжа, с колена или стоя. Также конструкция NLAW позволяет произвести выстрел из закрытых помещений (чего не позволяют многие аналоги). Диапазон допускаемых углов места цели ±45°, допустимая температура хранения комплекса варьируется от −38 до +63 °C.

Для запуска ракеты, оператор захватывает цель и сопровождает её в течение минимум 3 секунд. За это время блок электроники прицела определяет дистанцию до цели, её угловую скорость, угол места цели, температуру порохового заряда маршевого двигателя, которые необходимы ему для точного расчёта точки прицеливания. Он же рассчитывает нужное упреждение при стрельбе по движущейся цели. За эти 3 секунды также автоматически рассчитываются необходимые поправки, и марка прицела смещается на рассчитанное электроникой расстояние. После всех расчётов, со спускового крючка снимается блокировка и ракета готова к запуску.

В NLAW используется двухступенчатый твердотопливный ракетный двигатель (аналогично другим ручным системам). Задача первой ступени вытолкнуть ракету из пускового контейнера на скорости до 40 м/с, и после этого отделиться от ракеты. Причём первая ступень, чтобы избежать поражения стрелка пороховыми газами от запущенной ракеты, работает исключительно во время движения ракеты по транспортно-пусковому контейнеру. Температуры выхлопа снижается при помощи капсулы со специальной жидкостью. Она смешивается с горячими пороховыми газами от запуска первой ступени, это позволяет производить запуск ракеты из небольших помещений, и также и ощутимо сокращает опасную дистанцию за пусковым контейнером в момент выстрела. Когда ракета отдаляется от оператора примерно на 4 метра (безопасное расстояние), включается вторая ступень, разгоняющая ракету до 200 м/с.

Пока управляемая ракета летит, она сохраняет заданный курс благодаря инерциальной навигационной системе, и движется к заранее заданной точке атаки. Во время полёта отклонения от курса корректируются автоматически.


NLAW отличается от классических ПТРК, поскольку её оператор не имеет возможности управлять ракетой после её запуска. А сама ракета после запуска уже не может самостоятельно отслеживать цель, как это делает ракета у FGM-148 Javelin. Во время полёта ракета NLAW управляется собственной электроникой только для корректировки уже заданного до запуска курса. Поэтому для уклонения от неё, цели достаточно сменить направление движения, либо резко остановится. А ракета будет продолжать свой полёт в рассчитанную при запуске точку.

Интересный момент, дорогая инерциальная система требуется ракете для поражения танка ударным ядром в крышу, где бронирование обычно минимальное. В момент срабатывания, ракета над танком должна быть направлена вертикально вниз (в случае другого направления, ударное ядро не попадёт в крышу танка).

Оператор использует прицел Триджикон (Trijicon ACOG 2.5x20) TA41 NLAW 2,5×20 со встроенным дальномером, автоматическим расчётом упреждения и поправок согласно метеоусловиям. Перед запуском ракеты оператору доступен на выбор один из 2 профилей атаки. Первый профиль рассчитан на поражение танка в крышу, а второй на поражение укрепления противника или лёгкой бронетехники (прямым попаданием). 

Важный нюанс, в первом режиме можно поражать не только танки, но и брустверы (земляная насыпь на наружной стороне окопа) и иные укрытия. В первом режиме ракета пролетает приблизительно в 1 метре над линией визирования и детонирует над целью от срабатывания оптомагнитного неконтактного взрывателя. Причём оптоэлектронный взрыватель снабжён режимом игнорирования ближних целей, чтобы не сработать, пролетая над подбитой техникой или иными объектами. Оптоэлектронный взрыватель учитывает примерное расстояние до цели, с учётом её ожидаемого смещения.

У ракеты NLAW боевая часть по своей конструкции аналогична PALR BILL-2 (шведское противотанковое управляемое оружие RBS 56B BILL 2). Боевая часть ракеты имеет вес 1,8 кг и калибр 150 мм, в себе она несёт направленный вниз кумулятивный заряд на основе ударного ядра, диаметром 102 мм. Бронепробиваемость ударного ядра составляет минимум 50 мм гомогенной брони, что ощутимо больше толщины крыши башни большинства танков. При выстреле в борт (второй профиль для легкобронированной техникой и полевых укреплений), боевая заряд активируется уже от ударного взрывателя, или поражает цель благодаря фугасному действию и больших осколков корпуса самой ракеты, массы которых хватает для пробития тонкой брони лёгкобронированных бронемашин. Во втором режиме траекторию полёта ракеты тоже рассчитывает блок сопровождения цели. В случае промаха, ракета самоликвидируется через 5,6 секунды со времени запуска, за это время она успевает пролететь около километра.


В 2015 году вышло обновление ПО для системы управления ракетой, позволяющее увеличить прицельную дальность на 200 метров (с 600 до 800).

Стоимость одной одноразовой установки NLAW в 2022 году оценивается около 28 000 фунтов стерлингов (примерно 37 000 долларов), что намного дешевле многоразового FGM-148 Javelin (комплекс с 6 ракетами стоит от 600 тыс. до 1,4 млн. долларов на 2017 год, в зависимости от комплектации и статуса покупателя). 

Реальная боевая эффективность

Реальная боевая эффективность NLAW является довольно спорной. Например, военный эксперт, редактор издания «Арсенал Отечества» Алексей Леонков рассказывал, что ракеты NLAW, поставленные для Украины, имеют минимальную эффективность против танков, но достаточно эффективны против легкобронированной техники. На практике боевая часть ракеты не подтвердила заявленную бронепробиваемость в 500 мм (видимо маркетологи перестарались, дописав лишний нолик). В качестве примера приводится российский танк Т-72 (выпускаемый СССР с 1973 года) получивший более десятка попаданий ракет NLAW, но сохранивший после этого боеспособность. Солдаты ВСУ в то время как раз жаловались на бракованные гранатомёты...

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