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Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus XIII Apex

Модель ROG Maximus XIII Apex предназначена для разгона процессоров Intel и оперативной памяти и мало в чем уступает ROG Maximus XIII Extreme Glacial.
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Оглавление

Вступление

Не знаю, кого как, а меня новая платформа Intel в плане разгона несколько разочаровала, но это не могло продолжаться бесконечно. По сути все зависло в одной стадии со времен Sandy Bridge и Skylake. Мы топчемся в районе 5 ГГц, и тут только элемент везения с попавшимся тебе процессором.

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Мне с Core i5-10600 и с i5-11600 как-то не везло. Оба этих экземпляра на воздухе не могут даже 5 ГГц по всем ядрам. Подразумевается нагрузка хотя бы Cinebench, а уж о Prime95 речи не идет. Хотя находятся люди, у которых там все летает на 5 ГГц чуть ли не на 1.2 В. Мне тут дали поиграться с инженерником Intel Core i9-11900K, и даже он еле-еле тянет 5 ГГц. А i5-11600 на такое почти не способны, хотя этот Core i9-11900K очень редко бустит до 5300 МГц (в основном 5100 МГц). С памятью стало не лучше и не хуже, а по-другому. Раньше ставил любую частоту и не забивал голову всякими делителями. Теперь нужно думать, какой поставить, как будет лучше. Поневоле начинаешь посматривать в сторону AMD, где в синхроне уже работает DDR4-4000. Но ничего страшного, скоро уже DDR5 и там все начнется сначала. Видимо, поэтому сейчас Intel обкатывает разные делители.

Со всеми этими чудесами люди уже запутались и не знают, что покупать. Только вчера один человек доказывал мне, что он перешел на Intel потому, что тут меньше всего проблем. При этом он умудрился сдать в гарантию плату на Z490, каким-то образом превратить процессор Intel Core i9-10850K в двуядерный, взять ASUS ROG Strix Z590-E Gaming, понять, что процессор все, сдать его по гарантии и купить Core i7-11700K. Плюс всеми этими делами он занимался где-то месяц, целая компьютерная «Санта-Барбара». А начиналась вся эта история с простого включения XMP профиля. Если б я где-то это прочитал, а не услышал бы эту историю лично, то не поверил бы. С платформой AMD тоже было много забавных историй, поэтому нет какого-то идеального решения, а проблемы бывают везде. И новая платформа Intel – не исключение. Правда, сейчас дела уже обстоят немного лучше.

Сегодня мы рассмотрим материнскую плату непосредственно для разгона, хотя производитель позиционирует ее для геймеров. Это ASUS ROG Maximus XIII Apex. На прошлом поколении мне удалось разогнать Intel Core i5-10600K до 5.3 ГГц с системой фазового перехода.

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Попробую провернуть эту схему еще раз, но боюсь, что новая платформа стала мощнее и система может не вытянуть 300 Вт. Посмотрим.

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Упаковка и комплектация

Коробка внешне немного отличается по дизайну от предыдущих решений. Упаковка такая же крупная и тяжелая, но ручки для транспортировки нет. Оформление уже знакомое и привычное, как у других устройств серии Republic Of Gamers. Темный фон спереди и сзади, а с двух торцов он красный. Коробка изготовлена из плотного картона и полиграфия здесь очень хорошая.

Даже по упаковке видно, что устройство премиум-класса. Спереди опять находится темный фон, который разделен по диагонали.

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На левой половине мы видим узор из знакомых слоганов и надписей, а правая заштрихована тонкими полосками, на ней находится огромный логотип серии Republic Of Gamers. Посередине с выравниванием по левому краю крупными переливающимися всеми цветами символами указано наименование модели. Ниже сообщается, что эта материнская плата для геймеров. Внизу находится группа из нескольких значков. Первые три относятся к Intel и еще один сообщает о поддержке SLI. Наконец ASUS AURA Sync и Game First.

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Переворачиваем коробку.

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В самом верху мы снова видим надпись большими блестящими радужными буквами ROG Maximus XIII Apex. Похоже, что беспроводной модуль является обязательным атрибутом платы такого уровня. Слева находится значок серии ROG. Производитель снова информирует, что это плата для геймеров, но я думаю, что у нее немного другая аудитория.

В левой части находится крупное изображение устройства. Ниже находится его не очень подробная спецификация. Справа проходят три косые красные полосы и между ними образованы четыре вставки с ключевыми особенностями устройства: подсистема питания, большой радиатор для ее охлаждения, четыре слота для M.2 накопителей и ставшую уже знаменитой для устройств Apex форму печатной платы в виде буквы X.

Часть коробки откидывается вверх, и мы видим, что сверху находится картонный лоток с материнской платой. Он закрыт прозрачной пластиковой крышкой.

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Снаружи может показаться, что коробки у разных модификаций одинаковы, но внутри становится ясно, что это не так. Например, здесь передняя панель не откидывается вперед, а под коробкой с платой находится картонный разделитель. Сверху в нише лежат инструкции, а под ним весь остальной комплект поставки.

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Информационные компоненты представлены следующим набором.

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  • Руководство пользователя;
  • Благодарственная карта;
  • DVD-диск с драйверами и программным обеспечением;
  • Наклейка с эмблемой ROG;
  • Два комплекта наклеек;

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Аксессуаров тоже не мало.

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  • Восемь кабелей SATA 6 Гбит/с;
  • Комплект креплений для накопителей M.2;
  • Два кабеля для RGB лент;
  • Комплект подключения Q-Connector;
  • Антенна беспроводного модуля;
  • Опора для видеокарты;
  • Несколько термисторов;
  • Брелок для ключей;
  • Устройство DIMM.2 для установки дух накопителей типа M.2.

Комплект очень хороший. Восемь кабелей SATA! Это чтобы делать на базе данной платы файловый сервер? Есть антенна для беспроводного модуля и держатель для длинной видеокарты.

Также есть комплекты для накопителей M.2. Для них есть даже отдельная плата, которая используется уже не первый раз, но я не берусь утверждать, что они все совместимы между собой.

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Ничего необычного данная карта не представляет, но позволяет установить еще два накопителя. Снаружи есть два алюминиевых радиатора с терморезинками, а внутри плата, где с каждой стороны можно установить по одному устройству.

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Устанавливается эта дочерняя плата в специальный слот DIMM.2 на самой материнской плате.

Дизайн и особенности платы

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Сначала может показаться, что плата вообще не изменилась. Вместо пластикового кожуха слева и раньше было продолжение бокового радиатора. Функционал разгона раньше тоже был ближе к Extreme, а также была странная форма печатной платы. При этом форм-фактор и габариты устройства классические. Это обыкновенный ATX формат с размерами 305 х 244 мм.

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Материнская плата достаточно тяжелая потому, что около сокета мы видим три радиатора около сокета, соединенных одной тепловой трубкой, и массив радиаторов снизу. Получается спереди приличная броня, а что сзади?

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Обычно в таких случаях еще сзади монтируют какую-нибудь усиливающую металлическую пластину, но тут ее нет. В целом с обратной стороны элементов очень мало. Удвоителей фаз здесь не видно.

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Кстати, на прошлой версии Apex с обратной стороны были датчики обнаружения конденсата, что важно при экстремальном разгоне. Здесь традиция продолжается и это говорит о том, что млата наиболее подготовленная к разгону из всей линейки.

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Питание на материнскую плату подается через основной и два дополнительных коннектора ATX по схеме 24+8+8. Сразу отмечу, что для Apex это норма.

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Данная материнская плата предназначена для разгона, но она не позиционируется производителем как бескомпромиссное решение. Понятно, что с питанием не должно быть никаких проблем, поэтому одного разъема на 8-pin было бы мало. Плата будет работать даже с одним, но если разгонять процессор, то нужно использовать два.

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Дополнительные коннекторы питания расположены не очень удобно. В собранной системе их подключить будет затруднительно. TDP новых процессоров на LGA 1200 отличается от предыдущего поколения и составляет 125 Вт у модификаций с литерой K. Однако известно, что процессор может легко потреблять в нагрузке все 250 Вт.

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Для модулей памяти типа DDR4 предусмотрено два слота черного цвета. Здесь используются защелки с двух сторон для каждого слота. Чтобы активировать двухканальный режим нужно просто установить две планки. Заполнение рекомендуется начинать с правого края.

Есть поддержка функции OPTIMEM III, но я бы не стал возлагать на нее большие надежды, если попадется плохой процессор или память. В мом случае получилось хорошо, но не значит, что так будет везде. В последнем поколении процессоров Intel изобрели контроллер памяти Ryzen, и теперь есть два делителя 1:1 и 1:2. На второй скорости получаются неплохие результаты, но частоту желательно увеличить выше 5 ГГц. Именно на данной плате это наконец удалось.

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Производителем заявлена поддержка режимов работы DDR4 2133 / 2400 / 2666 / 2800 (2933 / 3000 / 3200 / 3300 / 3333 / 3400 / 3466 / 3600 / 3733 / 3800 / 4000 / 4200 / 4400 / 4600 / 4800 / 5000 / 5333 (разгон)) МГц со штатным напряжением 1.2 В, которое можно увеличивать.

Максимально допустимый объем 64 Гб достигается путем установки двух модулей по 32 Гб. Такие модули появились уже давно. В меню настроек BIOS есть специальный раздел, посвященный предустановкам для разных чипов памяти.

В подсистеме питания процессора мы видим 16+2 фазы. Питающие фазы процессора находятся сверху и сбоку от сокета. Еще снизу находятся 2 фазы Vccio и 2 фазы Vccsa. Это точно одна из лучших подсистем питания, которую я встречал на материнских платах новой платформы Intel.

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На каждую из 18 фаз приходится по одной ферритовой катушке с технологией MicroFine и по одной транзисторной сборке Intersil ISL99390, которые могут обеспечивать по 90 А. Это отличный показатель. Лучше только у Extreme модификации, где 20 фаз по 100 А. Видно, что производитель как следует подумал о питании, а еще больше об охлаждении.

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Конденсаторы твердотельные капсульные распаяны недалеко от процессорного сокета и за транзисторными сборками, ближе к краю. В качестве основного ШИМ-контроллера используется микросхема Intersil ISL69269, которая мелькала уже на всех платах Maximus и некоторых Strix. Это двенадцатифазный контроллер, который широко применяется разными производителями в материнских платах. Транзисторные сборки и катушки индуктивности охлаждаются тремя радиаторами, соединенными одной медной никелированной тепловой трубкой.

Система охлаждения похожа на используемую у Apex прошлого поколения, где боковой радиатор крупнее и закрывает разъемы задней панели. Производитель еще в прошлый раз решил отказаться от пластикового кожуха и реализовал подсветку непосредственно на плате.

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Они радиаторы с хорошим оребрением. Нижний самый маленький, верхний побольше, а боковой самый крупный потому, что именно слева над разъемами больше всего места.

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Все радиаторы изготовлены из алюминиевого сплава и окрашены в черный цвет. В качестве термоинтерфейса везде используются терморезинки разной толщины.

Три радиатора отводят тепло не только от транзисторных сборок/транзисторов, но и от дросселей.

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Прижим везде очень хороший, что заметно по отпечаткам на резинках. Крепление осуществляется с обратной стороны винтами жестко. Верхний и нижний радиаторы крепятся двумя винтами, а боковой четырьмя. Это обусловлено тем, что он крупнее.

Ниже находится массив из трех радиаторов для охлаждения накопителей M.2 и чипсета.

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Все радиаторы также изготовлены из алюминиевого сплава и окрашены в черный цвет. Каждый дополнительно оборудован термопрокладкой для лучшего контакта.

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Первый радиатор из этой троицы возвышается сразу над нижним. Он очень крупный и массивный и отлично подходит для охлаждения самых горячих накопителей М.2 с интерфейсом PCI-e 4.0.

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Ниже находится еще один. Он тоньше, но гораздо крупнее. Они пересекаются с другим и образуют крест.

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И, наконец, еще один крупный радиатор отводит тепло от чипсета. На той же версии Hero он куда скромнее. Здесь все сделано очень неплохо в плане охлаждения. Никакой бутафории, крупные алюминиевые радиаторы с хорошей площадью теплоотвода.

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В качестве термоинтерфейса используется серая терморезинка. Крепление осуществляется с обратной стороны при помощи трех винтов жестко.

Под радиатором находится чипсет Intel Z590. Вы уже могли видеть его в других обзорах.

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Характеристики его уже изучены и поэтому повторять их в который раз нет смысла. Вправо вбок выведено восемь портов SATA3 и одна колодка USB 3.2 Gen1.

Если честно, я даже не знаю, зачем нужно такое количество, ведь плата явно не под файловое хранилище. Понятно, что такое количество портов чипсет не поддерживает. Значит, есть отдельный контроллер, и это ASMedia ASM1061.

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Выше находится одна колодка USB 3.2 Gen2. В правом нижнем углу расположен разъем для подключения кнопок, индикаторов корпуса и спикерфона. Тут же можно обнаружить кнопку для переключения BIOS, 4-pin разъем для вентилятора и контакты термистора.

Рядом находятся 3-pin разъем для подключения помпы и контакты для датчиков температуры жидкости. Далее идут два переключателя: FS Mode и RSVD, а следом разъем для установки подключения к отдельной плате Thunderbolt.

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Далее можно увидеть три колодки USB 2.0, разъем для лент ARGB, разъем 6-pin дополнительного питания PCI-e.

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В левом нижнем углу находится разъем передней аудиопанели. Звуковая подсистема занимает левый нижний угол и край. Здесь также можно увидеть электролитические конденсаторы.

Звуковой кодек закрыт декоративной крышкой с надписью SupremeFX, но известно, что там находится микросхема Realtek ALC4080.

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Рядом с нижним слотом PCI-e находится контроллер ввода/вывода и системного мониторинга Nuvoton NCT6798D. За разъемами задней панели распаяна микросхема сетевого контроллера Intel I225-V.

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На этой плате мы видим всего три слота расширения. Два PCI-e x16 и один PCI-e x4. В последнем нет одной стенки, что теоретически позволяет устанавливать карты длиннее, но на практике есть другие ограничители, которые мешают это осуществить.

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Оба слота PCI-e x16 обрамляются стальной пластиной. Линии к ним поступают напрямую от процессора, а оставшийся обеспечивается чипсетом. Есть поддержка SLI и CrossFire. А еще можно установить две видеокарты с трехслотовой системой охлаждения.

Слотов для установки накопителей типа M.2 здесь аж четыре штуки. Два располагаются прямо на плате, а еще два устанавливаются в адаптер DIMM.2.

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В правом верхнем углу находится блок управления платой. Здесь мы видим кнопки и разные индикаторы.

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Сверху мы видим сдвоенный семисегментный индикатор POST-кодов загрузки и инициализации. Рядом с ним находятся три разъема для лент RGB. Там же находится группа из семи светодиодных вспомогательных индикаторов.

Есть кнопки Power и Flex Key – универсальная кнопка, на которую может быть назначена одна из нескольких функций, поэтому она так и называется. Еще есть кнопки Retry, Safe Boot и четыре дополнительных переключателя. Один из них включает Slow Mode. Также можно заметить контактные площадки для замера напряжений на основных узлах.

На задней панели находятся следующие интерфейсы и кнопки.

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  • Два разъема PS/2 для клавиатуры и мыши;
  • Четыре разъема USB 3.1 Gen1;
  • Пять разъемов USB 3.2 Gen2;
  • Один разъем USB 3.2 Gen2х2 Type-C;
  • Один сетевой разъем RJ-45;
  • Пять аудиоразъемов типа minijack;
  • Один оптический выход;
  • Два вывода антенн;
  • Кнопка BIOS Flashback;
  • Кнопка ClrCMOS.

Нет ни одного видеовыхода. Беспроводной модуль основан на карте Intel Wi-Fi 6E AX210NGW

Технические характеристики

Модель ASUS ROG Maximus XIII Apex
Поддерживаемые процессоры 10 и 11-поколение Intel Core i5, i7, i9, Pentium Gold, Celeron в исполнении LGA 1200
Шина процессор-чипсет DMI 3.0 (8 GT/s)
Системная логика Intel Z590
Оперативная память 2 x 288-pin DDR4 DIMM, двухканальный режим, до 64 Гбайт при частоте 2133 / 2400 / 2666 / 2800 / 3000 / 3200 / 3300 / 3333 / 3400 / 3466 ( 3600 / 3733 / 3800 / 4000 / 4200 / 4400 /4600 / 4800 / 5333 (разгон)) МГц
Слоты расширения 2 - PCI-e x16 Gen4 (х16+x0, x8+x8);
1 - PCI-e x4 Gen3
Поддержка Multi-GPU SLI, CrossFireX
Поддержка SATA/RAID 6 x SATA 6.0 Гбит/с портов – Intel Z590; RAID 0, 1, 5, 0+1, JBOD;
2 x SATA 6.0 Гбит/с порта – ASM1061; RAID 0, 1;
4 x M.2 порта – 2x PCI-e x4 Gen4, 2x PCI-e x4 Gen3 или SATA3 (есть ограничения с использованием SATA портов и линий PCI-e, см. на сайте производителя)
Поддержка M.2 SATA/PCI-e Да/Да
Сеть 1 x Intel I225-V;
1 x Intel Wi-Fi 6E AX210NGW
Аудио Realtek ALC4080– 8-канальный HD аудиокодек
USB 2.0 6 x USB 2.0 (Intel Z590)
USB 3.2 Gen1 4 x USB 3.2 Gen1 (ASM1074)
USB 3.2 Gen2 5 + 1 x USB 3.2 Gen2 (Intel Z590)
Thunderbolt 4 Нет
Системный мониторинг Nuvoton NCT6798D
Питание материнской платы ATX 24-pin, 8-pin ATX 12V, 8-pin ATX 12V
Разъемы и кнопки задней панели 2 х PS/2;
4 x USB 3.2 Gen1;
5 x USB 3.2 Gen2;
2 x Thunderbolt 4 USB Type-C;
1 x RJ45;
5 x 3.5 мм Jack;
1 x Optical Audio Out;
1 х ClrCMOS;
1 x BIOS FlashBack;
2 x Ant. out
Размеры, мм 305 x 244
Форм-фактор ATX.

Возможности BIOS

Оболочка не сильно изменилась по сравнению с прошлым поколением, просто появились некоторые особенности в новой платформе. Делители памяти и прочие интересные вещи. Здесь уже есть предустановки для памяти, поэтому достаточно загрузить профиль и получить нужный результат.

Есть список внесенных изменений перед выходом из меню настроек. Компания ASUS одной из первых внедрила эту функцию, и она действительно очень помогает, особенно, когда долго осуществляешь настройки и вносишь сразу несколько изменений или что-то случайно меняешь по ошибке. Еще плата корректно ведет себя при переразгоне и я ни разу не использовал кнопку ClrCMOS.

Тестовый стенд

Тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus XIII Apex проводилось в составе следующей конфигурации:

  • Процессор: Intel Core i9 11900KF (3500 / 5300 МГц база/турбо);
  • СЖО: EKWB EK AIO Basic 360;
  • Термоинтерфейс: Noctua NT-H1;
  • Материнская плата: ASUS ROG Maximus XIII Apex, версия BIOS 0707;
  • Память: 2 x 8Гб DDR4-4600, Kingston HyperX Predator (Samsung B-die);
  • Видеокарта: ASUS TUF GAMING RTX 3090 OC 24 Гб (1395 / 1740 / 1188 МГц (ядро/boost/память));
  • Накопитель SSD M.2: Kingston KC2500 500Gb;
  • Блок питания: Seasonic SS-1000XP, 1кВт;

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Тестирование

Сборка системы не вызывает каких-то сложностей, но с самого начала что-то пошло не так. «Фреонку» я не использовал с прошлого тестирования Apex. Разумеется, перед установкой все проверил и даже купил пачку канцелярского пластилина. Включил установку и уже через 5 минут где-то -30°C на теплосъемнике.

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Собрал систему, заизолировал как следует и запустил. В простое получалось ~ -20°C. Я планировал бенчить только в Cinebench. После первого же прогона понял, что что-то тут не так по результатам.

Запускаю Prime95, смотрю на температуры и понимаю, что система охлаждения не тянет. Возможно, это объясняется использованием AVX-512 в тестах и возросшей мощности. Пришлось все разбирать и ставить воду.

Здесь уже соответственно ничего нового. Все те же результаты получал уже на ROG Maximus XIII Hero и ROG Maximus XIII Extreme Glacial. Только чуть лучше удалось разогнать память. Наконец-то преодолел 5 ГГц.

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CrystalDiskInfo.

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Посмотрим на работу устройства в нагрузке Prime95 через тепловизор.

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Картина стандартная. Нагрев компонентов в системе очень умеренный благодаря большим радиаторам, которые отлично справляются с отводом тепла.

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Встроенный звук

Звуковой кодек представлен микросхемой Realtek ALC4080. Прослушивание осуществлялось при помощи головных телефонов Sennheiser HD569 и акустики Creative GigaWorks T20 SeriesII.

Качество звучания никаких серьезных нареканий не вызывает. Звук очень чистый даже на максимальных уровнях громкости. Кроме этого, я протестировал встроенный звук при помощи программы RMAA и получил следующие результаты.

16 бит, 44.1 кГц

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24 бит, 192 кГц

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Результаты показывают, что звуковая подсистема выходит на новый уровень качества. Скорее всего это связано с работой обновленного кодека Realtek ALC4080.

Заключение

ASUS ROG Maximus XIII Apex предназначена для разгона оперативной памяти и процессоров Intel последнего поколения. По оснащению модель уступает даже версии Hero, но зато оверклокерские возможности у нее выше – на уровне ROG Maximus XIII Extreme Glacial, прошедшей через мои руки. Это является основным достоинством данной материнской платы.

На ней отлично гонится оперативная память. Пока выжат максимум для моих модулей, на втором месте идет ASUS ROG Strix Z590-I, а потом уже все остальное. Возможно, влияние оказывает использование всего двух слотов; возможно, это просто совпадение. Так или иначе, но память разгоняется лучше – это факт. Что касается процессора, то тут все зависит именно от конкретного экземпляра. Мой показал неплохие результаты, но выдающимися я бы их не назвал, а «фреонка» вообще не вытянула процессор на 1.55 и 1.6 В. Он с -20°C в простое уходит до 100°C и начинает троттлить. Такого мне еще не встречалось. На самом деле похоже просто забилась капиллярка и система не держит нагрузку, хотя в обычном режиме выходит на -35°C.

ASUS ROG Maximus XIII Apex есть смысл брать для разгона топовых процессоров, поскольку ее стоимость вряд ли будет низкой, а брать такую плату под Core i5-11600К неразумно. Все остальные компоненты системы должны соответствовать, ведь новинка ориентирована на топовые сборки. Во время тестирования плата показала себя отлично. Она разогнала процессор и работала на повышенном напряжении длительное время. Температура при этом оказалась очень хорошая. Память отлично гонится, и еще понравились уже готовые предустановки для разных чипов памяти и разного объема. Все это обеспечивает удобство использования и отличный результат.

Однако в отличие от Hero я бы не назвал плату универсальной. Здесь всего два слота под оперативную память и нет Thunderbolt 4, а все функции смещены в сторону разгона, поэтому каждый сам для себя решает, что ему больше нужно в плане функциональных возможностей. Хорошо, когда такой выбор есть.

Андрей Понкратов aka wildchaser

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Выражаем благодарность:

  • Компании ASUS за предоставленную для тестирования материнскую плату ASUS ROG Maximus XIII Apex.

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