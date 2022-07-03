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Введение:

В данном материале рассмотрим обсуждаемый всюду вопрос по поводу отвальной памяти Hynix. Сервисный центр находится в Минске, но огромного значения это особо не имеет, так как проблема для всех общая. Ребята работают достаточно давно и, насколько это возможно, публично. По поводу Vik-On. Сейчас с новой силой разгораются баталии между ним и барыгами, выходцами из технокухни и тд. Одни считают, что нужно всего-то заменить термопрокладки, с другой стороны - полная замена памяти на Samsung.

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Рекламы здесь нет, поэтому название сервисника упоминаться не будет, как и имена ребят. Тем более абсолютное большинство читателей ресурса из РФ и для них это не будет нести никакой смысловой нагрузки.

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Суть проблемы:



Для тех, кого ещё не зацепил информационный шум и многочисленные видео блогеров - вкратце продублирую.

"Южнокорейская компания SK Hynix призналась, что отправила своим клиентам дефектную партию пластин с чипами памяти DRAM. Признание последовало после того, как в начале недели появились слухи о дефектной партии якобы из 240 тыс. пластин, указывает корейское новостное издание Yonhap. Эта история может обернуться для производителя убытком в размере $1,7 млрд, однако сама SK Hynix отрицает столь огромные масштабы проблемы.

«Мы можем подтвердить, что дефект был обнаружен в небольшом количестве продуктов, связанных с производством DRAM», — прокомментировали представители южнокорейского производителя в разговоре с изданием The Register.

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Они также добавили, что компания уже работают с клиентами, которые получили дефектные пластины, по вопросу отзыва и замены некачественного товара.

«Мы ведём обсуждение с небольшим числом покупателей, которых затронула эта проблема. Хотя сейчас рано говорить о потенциальных убытках, мы не считаем, что они будут существенными, поскольку дефект связан с типичной ошибкой проверки качества»."

Реакция местных барыг и перекупов:

Последней каплей для написания данного материала меня стал бомбеж Виктора, поход к ремонтникам и мониторинг местного б.у рынка. "Адептам Vik-On с вопросами про память, сразу советую самоуничтожиться", "Не спрашивайте про память, видеокарта проработала 6 месяцев и нет никаких сбоев. Гарантии нет. Фанатам викона не беспокоить", "Видеокарта почти новая, проверить на месте не получится, уже распродал компьютер, с удовольствием отправлю почтой" и так далее и тому подобное. Ценовая политика также не заставила себя ждать, на барахолках цены стартуют от 30 тыс за практически новые карты с местной двухлетней гарантией, торговые сети отреагировали снижением до 37-38 тыс. При этом цены на 3060, 3070 и тд, практически не поменялись за неделю.

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Количество видеокарт, типовые проблемы, сроки выхода из строя и тд:

Пришла жара, температуры переваливают за 33-34 градуса и количество видеокарт, засланных в сервис по гарантии начинает неуклонно расти. В большинстве своем от майнеров, меньшая часть от геймеров. Как вы поняли, высокие температуры в тандеме с памятью от Hynix - и вы получаете страйк в виде невозможности держать нагрузку практически в любых 3D приложениях, майнинге и тд. В данном конкретном случае проблема касается на 99% видеокарт на базе чипа 3060Ti. Больше всего проблема наблюдается на картах от Palit. Дефект проявляется в среднем после 2-6 месяцев активной работы, возможны сроки больше, если карта простаивала. Но это не значит, что только у Palit данная проблема. Они лишь усугубили и приблизили время отвала за счет наплевательского отношения к дизайну печатной платы и CO. Что мы получаем на выходе:

Расслоившаяся или засохшая прямо с завода дешманская термопаста, термопрокладки текут так обильно, что заливают чипы, даже защитная рамка GPU прилипла к радиатору. Печатная плата, по образу и подобию кочующая от GTX1650 и более поздних моделей, крайне плотная компоновка самих чипов памяти рядом с GPU и особенно подсистема памяти, которая находится под постоянной прожаркой. Некуда отвести тепло, не считая конечно микроскопических откростков на радиаторе.

Однако, стоит отдать должное, видеокарты именно от Palit 3060Ti Dual на памяти Samsung попадали в ремонт только в единичных случаях по вылету питальника памяти и продолжают служить владельцам. Гарантийный срок должны отработать.

В Минск не завозилось огромное количество видеокарт и объемы по поставкам можно сравнить с каким-либо городом РФ не из первой 10-ки по населению так точно. Количество сервисных центров, специализирующихся по видеокартам, также можно пересчитать по пальцам. Если карты шли в среднем по палате в количестве по 3-4 в день (3060Ti на Hynix), то в данное время уже доходит до 10-ка и иногда выше, при обращениях от майнеров.

Прилёту по памяти подвержены почти все вендоры. Вопрос только во времени и насколько грамотно разработана система охлаждения у конкретного вендора. Да, ремонт в 40% от стоимости понадобится не сразу. Для палита быстрее, для других позже. Если играть, то должна пожить. Наверное. А сколько и доживет ли хотя бы гарантию - это вопрос к Ванге. За адекватные деньги и быстро вы все равно карту не скинете - ими завалены все барахолки и майнеры, помимо слива потенциально проблемных 3060Ti, выкатывают все остальное свое добро, выбор по бэушке огромен. Судя по накопленной к данному моменту инфе разными ремонтниками - эта Hynix не переживает именно длительный повышенный нагрев (майнинг, ну а что ж еще, когда ресурс компонентов "сутки за пять" сжигают), который Samsung пока успешно держит.

Что делать:

Не покупать 3060Ti без информации (касается б.у сегмента) о том, какая стоит память. Даже если там стоит Samsung или Micron - воздержаться от покупки карты от Palit. Так как такое безалаберное отношение попросту убивает всё доверие, некогда появившееся во времена 10xx линейки с гейроками, джетсримами и тд. Да и 16xx даже однокулерки попадают в ремонт в небольших количествах, а прошло уже немало времени на обкатку. Кровь из носа хочется 3060Ti - Samsung, Micron, желательно нереференсная толково переработанная плата и нормальная CO. Не стоит ожидать чудес, что CO от 3050 отлично отведет весь пыл 3060Ti. И как рекомендация - андервольт. Скупой платит дважды.

PS - либо брать что-то от AMD (sic!) либо 3070 и выше.

Спасибо за внимание!