Core i5 12400 против Core i5 13400

Многие стоят перед выбором среднебюджетного процессора для недорогой сборки. Обычно пользователи ориентируются на линейки процессоров Core i5 или Ryzen 5. Что касается стоимости - то здесь всё сильно варьируется от региона проживания, от платформы (так как материнские платы стоят по-разному) и тд. К вопросу цены вернемся в самом конце статьи, чтобы проверить целесообразность того или иного выбора. Если взглянуть на рынок и количество реализованных процессоров, то в топах по продажам есть следующие модели:

AMD Ryzen 5 5600X

AMD Ryzen 5 5600

AMD Ryzen 7 5700X

Intel Core i5-12400

Intel Core i5-12400F

Intel Core i5-12600KF

Естественно, это не весь список, так как недавно на рынок хлынули новые процессоры в лице Intel 13-го поколения и Amd Ryzen 7000. Как обычно, на старте цены пробивали потолок и сборка даже средней конфигурации начинает ощутимо бить кошельку.

Сегодня же, сосредоточимся на тех, кто хочет сделать апгрейд и уже имеет на руках планки DDR4, также, кто собирает компьютер с нуля и важен каждый рубль, чтобы отложить его на видеокарту. Сосредоточимся сегодня на системах Intel - благо на руках есть Intel Core i5-13400. Противопоставим ему Intel Core i5-12400, чтобы понять - это новый король среднего сегмента либо бесполезная переплата за новую цифру в названии.

Условия тестирования:

Отключены все энергосберегайки

Отключены Spectre, Meltdown, изоляция ядра (виртуализация включена)

Оперативная память - 2x16GB 3466Mhz Gear1 CL16

Видеокарта - RX6800

Последние актуальные драйвера на всё железо

Последняя версия Windows

Обороты процессорного кулера принудельно настроены на постоянные 700PRM

FSR, XeSS не используются, только нативные 1080P (минимальные настройки) и 1440p (максимальные настройки без RT)

Синтетические тесты:

Core i5 12400 Core i5 13400





Prime95 ввел в заблуждение, так как сразу был виден сброс частоты с первых секунд. Однако, следовало раскрыть список частот по ядрам и всё стало на свои места, скорее всего недоработка со стороны разработчиков (ещё одна. в мониторинге на радеонах может неверно отображаться частота VRAM, вплоть до 3000Mhz при фактических 2000-2250Mhz на видеокартах 6000 серии). Еще остались свежи воспоминания о 5600X, поставленном на A320 плату без радиаторов. Тем более плата дожна вывозить все процессоры вплоть до 12700 и 13600K без значимого нагрева зоны VRM и троттлинга.

Бенчмарк 12400 (очков) 13400 (очков) Прирост, % Cinebench R23.2 (single) 1690 1795 6,2 Cinebench R23.2 (multi) 12439 16124 29,6 CPU-Z 2.05.1 (single) 708 745 5,2 CPU-Z 2.05.1 (multi) 4995 6604 32,2





В синтетике мы получаем небольшой прирост по одноядерной производительности и неплохой прирост по многоядерной. Однако, можно сказать, что это не полноценный RaptorLake, а некая вариация AlderLake - того же 12600K, но с некоторыми ухудшениями по частотам и оптимизациями по энергопотреблению. Давайте проверим - какой ценой дается прирост в синтетике, если мы смотрим на потребление. Добавим для галочки результаты, на мой взгляд, бесполезного Prime95.:

Бенчмарк 12400, W 13400, W Прирост, % Cinebench R23.2 (Max) 70,4 91,1 29,4 Prime95 (Max) 89,8 118,1 31,5





Ничего удивительного. Получаем прирост производительности, который 1 в 1 совпадает с приростом по энергопотреблению. Это касается больше многопоточной производительности. Что же по одноядерной? Посмотрим на частоты: 4600 против 4400 однопоток и 4100 против 4000 - многопоток. 4.5% и 2.5% соответственно. Перед нами старый AlderLake с немного более высокими частотами, немного больше более быстрого L3 кеша и дополнительные 4 однопоточных 3.3Ghz раскочегаренных (Skylake?) E-ядра.

Игры:

Давайте вернемся к более реалистичным сценариям использования, а именно к играм. Были взяты 2 сценария - 1080P - минимальные настройки, чтобы посмотреть как покажут себя процессоры и 1440p - максимальные настройки, более приближенный к реальным условиям случай. Тем более многие при 1080P также используют фичи с поднятием разрешения рендеринга. В 4К и вовсе практически нет смысла тестировать данные процессоры, так как уже было достаточное количество статей на эту тему. Когда идет упор в видеокарту - практически все современные процессоры равны без драматического прироста от одного к другому.

Cyberpunk 2077:

Встроенный бенчмарк. Версия - 1.62 Hotfix

Core i5 12400 Core i5 13400 1080P - минимальные настройки (без FSR, без XeSS, без RT) 1440P - максимальные настройки (без FSR, без XeSS, без RT)





Как можно увидеть, поляки до сих пор не побороли оптимизацию игры. Однако и не стоит преувеличивать значимость прироста в 100Mhz по всем ядрам в многопотоке. В 1080P можно заметить лишь прирост по 0.1 на 20 Fps. Это достаточно неплохо. Но это единственный плюс от дополнительных ядер и чуть более высокой тактовой частоты.

Last of Us Part 1:

Игровой отрезок в самом начале от посадки в автомобиль и до гибели дочери Джоэла. Версия - 1.0.2.1

Core i5 12400 Core i5 13400 1080P - минимальные настройки (без FSR, без XeSS, без RT) 1440P - максимальные c оптимизациями настроек (без FSR, без XeSS, без RT)





В ремастере от Нила Дракмана ситуация совершенно иная. В данном случае мы не только получаем прирост по FPS, но и избавляемся от фризов, которые преследуют 12400 даже на минимальных настройках. Игра использует все ядра - P и E и уже не упирается в предел. Если такой оптимизацией нас будут радовать и далее, то близки времена "8 ядер минимум для любого игрового компьютера".

Цены и итоги:

Intel AMD





12280 рублей за 12400F и 15850 рублей за 13400F (разница в цене - 22.5 процента). 12600K стоит ещё дороже. Думаю, дополнительные 4 ядра и немного увеличенный кэш L3 стоят того, учитывая оптимизацию текущих игр. Да и в рабочих задачах прирост не копеечный. Тем более выбор плат достаточный. Если конечно вы смотрите в сторону Intel.

Если мы обратим внимание на AMD, то почти в эти же деньги выходит 5700X. Нормальная плата будет стоить плюс-минус одинаково. В играх ведут они себя плюс минус похоже. Так что здесь выбор уже будет за предпочтениями покупателя.

Так что можно сделать однозначный вывод: в 2023 году для среднебюджетной системы очень неплохо подойдут 13400 + B660 и 5700X + B550. В пару к этому железу отлично впишется 6800\6800XT, 4070\4070Ti или что-то послабее. Для 4080-4090 бюджет обычно подразумевается совершенно другой и брать к ним лучше что-то поинтереснее на перспективу.

PS - не забывайте, что не все материнские платы в рознице идут со свежим BIOS и могут пролежать на складе достаточно долго. Тоже самое и про апгрейд, если плата у Вас уже есть. Обязательно обновите до последней версии или попросите у продавца, так как сходу поставить 13400 или 5700X на немалое количество плат не получится.

Напоследок - средняя производительность в пачке игр и софта от tomshardware для общего понимания: