Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Geforce RTX 3070 и RTX 3070Ti - самые бесполезные видеокарты для покупки в 2023 году

Многие ругают видеокарты от AMD, многие хотят видеть трассировку с достойным FPS. Но не все понимают до сих пор, что количество видеопамяти может кардинально поменять ситуацию, когда разговор идет про долгосрочную перспективу.
[ ] для раздела Блоги
1
Последние 4070 Ti Gigabyte Gaming по курсу 70
-20% на i9 12900 - цены в рублях падают
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
3070 Gigabyte за 50 тр с началом
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

История о том, как жадность фраера сгубила

реклама

Сразу скажу: я не противник компании Nvidia и в тоже время не фанат компании AMD. Сначала мне довелось 1.5 года просидеть на RTX3070. И с FullHD монитором. Но после выхода новых игр в 2022 и в 2023 годах, с переходом на 1440p монитор я начал замечать, что кто-то меня немного "налюбил" на деньги. Особенно, когда видеокарта бралась в то время отнюдь за немаленькую стоимость. 

Почему я не посмотрел в то время в сторону 6700XT или 6800 - думаю, многие поймут. Когда на каждом углу жужжат про трассировку лучей, путей, детей, лошадей, про божественный DLSS, который не так уж и хорошо работает в 1440P (я уже промолчу про 1080P). Пожалуй, что моя собственная установка до сих пор не меняется - при возможности использовать только нативное разрешение, играть с FSR или DLSS только в те проекты, где реально разница почти незаметна. Также просто забить на трассировку, которая геймплейно ничего не добавляет. А реализация ее в большинстве игр сделана только для галочки.

рекомендации
1Tb SSD Crusial в полтора раза подешевел
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
Вакансия: Автор новостей широкого профиля
15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз
Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13700K дешевле 40 тр в Регарде
3070 Gainward Phantom за 50 тр
13600K дешевле 30 тр в Регарде

Эта тема зрела уже достаточно давно, но не было особо времени для обширных тестов, да и не сильно много игр у меня куплено, чтобы этим заниматься. Тем более и 3070 по 10 раз перетыкивать нет желания, пусть ждет своего часа продажи на авито. И как по заказу вышло отличное видео о том - почему 8GB видеобуфера для видеокарт в 2023 году - это уже чертовски мало, если хочется поиграть со стабильным FPS с достойными настройками графики.

Давайте проанализируем видео ребят из HardwareUnboxed. При этом стоит упомянуть, что они уже при первых обзорах предупреждали, что на перспективу можно будет не рассчитывать на беспроблемное использование видеокарты в будущем.

Тесты

реклама

Last of Us

Версия последняя, 1.0.20, в которой якобы решили большинство проблем. Не тут то было, всё равно немалое количество косяков осталось. С 3070 в 1080P на ультрах мы получаем просто ужас - статтеры, подгрузки текстур и тд. На "высоких" ситуация выправляется, но не сильно. Бесконечные статтеры и подгрузки текстур:

Hogwarts Legacy

реклама

Версия также последняя, в которой также обещали выправить все недостатки для видеокарт с недостаточным объемом видеопамяти. Производительность удалось поднять, однако, если Вы не хотите видеть бесконечные подгрузки текстур - рекомендую снижать настройки. RTX также не сильно помогает - производительность на первый взгляд становится выше, однако статтеры всё портят и внезапно с трассировкой на AMD играть намного комфортнее и с самыми максимальными текстурами.

Resident Evil 4 Remake

В одном из лучших ремейков мы получаем статтеры и снижение производительно при пресете текстур выше 1 гигабайта. Ладно, давайте включим трассировку и оставим щадящее качество текстур для RTX3070 и все равно получаем колоссальный разрыв с 6800. Это печально, трассировка опять не спасает. Включаем трассировку и выставляем максимальное качество текстур и получаем просто краш игры. Замечательно.

реклама

Forspoken

Мало кому интересная игра, но в сравнении также стоит её упомянуть. Да, с трассировкой 3070 выступает несколько медленнее. Казалось, вот где всё хорошо. Показалось. Мыльные текстуры, подгрузки - как обычно.

A Plague Tale: Requiem

Без трассировки играть можно более-менее комфортно. Однако, стоит только включить RTX, то мы через 30-40 секунд получаем переполнение памяти и жуткие тормоза, мыльные текстуры и полную неиграбельность.

Callisto Protocol

Начало многообещающее - первые 30 секунд мы можем поиграть с комфортным FPS. А потом получаем опять переполнение видеобуфера и полную неиграбельность. Какая эта игра по счету, в которой с лучами на Nvidia нельзя нормально поиграть даже в 1080P?

В остальных проектах ситуация получше, но всегда стоит смотреть на 1\0.1 FPS и учитывать плавность игрового процесса. 

Итоги

Получается интересная ситуация. Я нисколько не пожалел, что перешел на RX6800. Сколько раньше возгласов я слышал по поводу 3070 - и повелся на это. Казалось зря. Получил только дополнительные расходы через время. Купил бы радеон изначально - этой статьи бы здесь не было, так бы и дальше сидел ещё года 2 и дальше на ней.

Ценовая политика Хуанга и объемы памяти, которые были определены для 3000 линейки - просто не поддается логике. Что мешало сделать для 3060 - 8GB и так далее, прибавляя по росту производительности в линейке? Большой вопрос для меня. Ответ на него есть - это непреодолимая жажда навара и разработка 4000 линейки. Ситуация в ней немного выправилась, но до выхода middle карт все до сих пор неоднозначно. Спасибо за 12GB хотя бы в 4070Ti. Если 4060-4060Ti выйдут с видеобуфером в 8GB - это будет полный зашквар.

Что не стоит брать? 3070, 3070Ti, 3080. В перспективе это мертвые карты. При ограниченном бюджете лучше посмотреть на 6700\6750\6800. И, внезапно, на 3060 12GB, если бюджет уж слишком урезан. В будущем разработчики не научатся магическим образом компрессить текстуры или играть с вами в хорошую оптимизацию. Что вы хотите видеть в будущем - красивые партиклы и мыльные текстуры? Или в большинстве случаев текстуры на максималках без ощутимого падения производительности? В каком случае картинка будет красивее? Ответ очевиден. Про трассировку вообще стоит забыть почти на всех картах до 3080 минимум. И то, красивые сказки про PathTracing на 4090 с 16FPS в Киберпанке - это действительно победа. 

Источник:


За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
рейтинг: 5.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

amd nvidia rtx rtx 3070 rtx 3070 ti rtx 3070ti 6700xt rx6700 rx6800 rx6800xt
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Ретроклокинг: претендент на звание самого быстрого процессора Socket 478
84
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR5-7200 XPG Lancer RGB (AX5U7200C3416G-DCLARBK) объемом 32 Гбайт
28
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG B650M Mortar WIFI
35
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4070 Ti Gaming X Trio White
4
Обзор и тестирование игрового монитора Mastero C2722H
12
Обзор веб-камеры Streamplify CAM
+
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4080 Suprim X
15
Главные игры марта 2023 года
7
Обзор и тестирование процессорных кулеров Mastero
21
Обзор микрофона Streamplify MIC ARM
12

Интересные материалы

Ретроклокинг: претендент на звание самого быстрого процессора Socket 478
6 апреля 2023 84
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR5-7200 XPG Lancer RGB (AX5U7200C3416G-DCLARBK) объемом 32 Гбайт
4 апреля 2023 28
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG B650M Mortar WIFI
28 марта 2023 35

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Украина готовится к прорыву обороны РФ при помощи десятков МиГ-29 с американскими умными бомбами
37
ЧВК "Вагнер" сняла сюжет о представителях самой опасной и сложной специальности - штурмовиках
8
Российский истребитель чуть не сбил британский разведчик RC-135 рядом с Украиной
11
Пригожин сообщил, что ВСУ собрали группировку в 200—400 тысяч человек и начнут наступление примерно через неделю
22
Для потопления беспилотника MQ-9 Reaper российским пилотам понадобилось 900 кг керосина
12
Телефонные мошенники начали высылать жертвам поддельные документы, чтобы они перевели им деньги
3
Пригожин: В контрнаступлении ВСУ примут участие 200 - 400 тысяч военнослужащих
28
Первый за десятилетие заход корабля ВМФ РФ в саудовский порт переполошил США
5
ASML рассчитывает заниматься на Тайване разработкой литографического оборудования 2-нм класса
1
Пригожин озвучил оклад бойца ЧВК «Вагнер» и другие условия участия в боевых действиях в СВО
1
Модели GeForce RTX 4070 от ASUS, MSI, Gigabyte и ZOTAC замечены в прайс-листе одного из магазинов
+
Анонсирован Forgive Me Father 2 — сиквел концептуального шутера с забойным саундтреком и нетипичным визуалом
+
Западная пресса признала эффективность российских БПЛА-камикадзе «Ланцет»
9
AMD анонсировала Alveo MA35D — особый ускоритель для работы с AV1-видео
+
Девяносто оттенков серого: китайским покупателям Intel предлагает процессоры с увеличенным объёмом кеша
+
Умные авиабомбы JDAM начали "сбоить" из-за противодействия российских систем РЭБ
2
Intel подтвердила кодовое имя семейства процессоров Core 14-го поколения в официальном документе
8
ВКС РФ начали целенаправленно разрушать мосты, которые ВСУ использует для атак
1
Google добавила в Chrome поддержку продвинутой 3D-графики за счёт графического API WebGPU
+
В первом квартале поставки компьютеров Apple просели более чем на 40%
1

Популярные статьи

Битва при Рокстере - величайшая битва в истории, о которой мало кто слышал
16
Почему не стоит покупать топовые видеокарты от AMD и NVIDIA
46
VPN и Proxy: обходим санкции в пару кликов
23
Собираем игровой компьютер на новом Core i5-13400, серьезном конкуренте для Ryzen 5 7600X
14
Когда разгон это необходимость или как получить 20% FPS от своей DDR5 на примере Adata XPG 6400
65
Французские Lada для ралли-рейдов
1
Итоги гоночного уик-энда 8-9 апреля
1
Ретро-бенчмарк Final Relity из 90х в современных реалиях
8
Про новую игровую консоль от KFC: характеристики, цена, дата выпуска, контроллер и игры
1
Улучшилась ли Warzone 2 во втором сезоне
+

Сейчас обсуждают

ASTALAVISTO
07:50
Те же цифры но при цене в 2 раза дороже
Rabid Mining уже успел опробовать новинку на различных алгоритмах в майнинге
Dark_Cloud
07:49
В 2016 году 1070 имела 8 гб. Прошло семь лет. Но дурачки продолжают орать "это не хуанг ссыт нам на лицо, это просто игры неоптимизированные, надо срочно снижать настройки".
Видеокарты с 8 Гбайт уже не хватает для целого ряда новых игр — тест на примере RTX 3070 от HUB
Михаил Лукиных
07:48
Если кто не в курсе,то критиковать чиновников давно нельзя
В Госдуме предложили привлекать к ответственности за жалобы на гос. органы
jugador
07:44
Точно, все срочно побежали за rx6600 8гб )
Видеокарты с 8 Гбайт уже не хватает для целого ряда новых игр — тест на примере RTX 3070 от HUB
Владимир Дранников
07:42
Действительно, в стране война, а Алексей Данилов вывез своих детей в Европу!
США имеют информаторов в Минобороны России, ЧВК «Вагнер» и даже Кремле
хахахер
07:42
а Запорожская АЭС,ещё и самая крупная во всей европе.Но эта АЭС,уже Российская и туда хохлов не пустят теперь
Украина возобновила экспорт электроэнергии в Европу
Дмитрий
07:39
Это было очевидно еще в прошлом году. поэтому я в октябре искал 3080 а не 3070 по конскому прайсу. а ценник 3070ти так вообще со 130к падал до 56к. не просто так. и вот когда 4070 завезли на полку,...
Geforce RTX 3070 и RTX 3070Ti - самые бесполезные видеокарты для покупки в 2023 году
Александр Сечков
07:37
Это лишь говорит о криворукости, а скорее на зависимость разработчиков игр! А может все вместе хорошо совпало. Надо же как то оправдать покупку нового поколения по оверпрайсу. Надо брать AMD, чтобы пр...
Видеокарты с 8 Гбайт уже не хватает для целого ряда новых игр — тест на примере RTX 3070 от HUB
Дмитрий
07:33
Какие то смешные 600 мегаватт 🤣🤣 одна балаковская аэс вырабатывает 4000 Мвт в 6 раз больше. А вы скорее всего даже и не знаете о такой. Фукусима 8000 мвт короче вообще не серьёзно даже
Украина возобновила экспорт электроэнергии в Европу
RangerXP
07:30
https://overclockers.ru/st/r/800/-/legacy/blog/424447/372143_O.png Не заметна разница, ага. Небо и земля по качеству картинки в ФуллХД.
Видеокарты с 8 Гбайт уже не хватает для целого ряда новых игр — тест на примере RTX 3070 от HUB
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем