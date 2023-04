За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

История о том, как жадность фраера сгубила

Сразу скажу: я не противник компании Nvidia и в тоже время не фанат компании AMD. Сначала мне довелось 1.5 года просидеть на RTX3070. И с FullHD монитором. Но после выхода новых игр в 2022 и в 2023 годах, с переходом на 1440p монитор я начал замечать, что кто-то меня немного "налюбил" на деньги. Особенно, когда видеокарта бралась в то время отнюдь за немаленькую стоимость.

Почему я не посмотрел в то время в сторону 6700XT или 6800 - думаю, многие поймут. Когда на каждом углу жужжат про трассировку лучей, путей, детей, лошадей, про божественный DLSS, который не так уж и хорошо работает в 1440P (я уже промолчу про 1080P). Пожалуй, что моя собственная установка до сих пор не меняется - при возможности использовать только нативное разрешение, играть с FSR или DLSS только в те проекты, где реально разница почти незаметна. Также просто забить на трассировку, которая геймплейно ничего не добавляет. А реализация ее в большинстве игр сделана только для галочки.

Эта тема зрела уже достаточно давно, но не было особо времени для обширных тестов, да и не сильно много игр у меня куплено, чтобы этим заниматься. Тем более и 3070 по 10 раз перетыкивать нет желания, пусть ждет своего часа продажи на авито. И как по заказу вышло отличное видео о том - почему 8GB видеобуфера для видеокарт в 2023 году - это уже чертовски мало, если хочется поиграть со стабильным FPS с достойными настройками графики.

Давайте проанализируем видео ребят из HardwareUnboxed. При этом стоит упомянуть, что они уже при первых обзорах предупреждали, что на перспективу можно будет не рассчитывать на беспроблемное использование видеокарты в будущем.

Тесты

Last of Us

Версия последняя, 1.0.20, в которой якобы решили большинство проблем. Не тут то было, всё равно немалое количество косяков осталось. С 3070 в 1080P на ультрах мы получаем просто ужас - статтеры, подгрузки текстур и тд. На "высоких" ситуация выправляется, но не сильно. Бесконечные статтеры и подгрузки текстур:

Hogwarts Legacy

Версия также последняя, в которой также обещали выправить все недостатки для видеокарт с недостаточным объемом видеопамяти. Производительность удалось поднять, однако, если Вы не хотите видеть бесконечные подгрузки текстур - рекомендую снижать настройки. RTX также не сильно помогает - производительность на первый взгляд становится выше, однако статтеры всё портят и внезапно с трассировкой на AMD играть намного комфортнее и с самыми максимальными текстурами.

Resident Evil 4 Remake

В одном из лучших ремейков мы получаем статтеры и снижение производительно при пресете текстур выше 1 гигабайта. Ладно, давайте включим трассировку и оставим щадящее качество текстур для RTX3070 и все равно получаем колоссальный разрыв с 6800. Это печально, трассировка опять не спасает. Включаем трассировку и выставляем максимальное качество текстур и получаем просто краш игры. Замечательно.

Forspoken

Мало кому интересная игра, но в сравнении также стоит её упомянуть. Да, с трассировкой 3070 выступает несколько медленнее. Казалось, вот где всё хорошо. Показалось. Мыльные текстуры, подгрузки - как обычно.

A Plague Tale: Requiem

Без трассировки играть можно более-менее комфортно. Однако, стоит только включить RTX, то мы через 30-40 секунд получаем переполнение памяти и жуткие тормоза, мыльные текстуры и полную неиграбельность.

Callisto Protocol

Начало многообещающее - первые 30 секунд мы можем поиграть с комфортным FPS. А потом получаем опять переполнение видеобуфера и полную неиграбельность. Какая эта игра по счету, в которой с лучами на Nvidia нельзя нормально поиграть даже в 1080P?

В остальных проектах ситуация получше, но всегда стоит смотреть на 1\0.1 FPS и учитывать плавность игрового процесса.

Итоги

Получается интересная ситуация. Я нисколько не пожалел, что перешел на RX6800. Сколько раньше возгласов я слышал по поводу 3070 - и повелся на это. Казалось зря. Получил только дополнительные расходы через время. Купил бы радеон изначально - этой статьи бы здесь не было, так бы и дальше сидел ещё года 2 и дальше на ней.

Ценовая политика Хуанга и объемы памяти, которые были определены для 3000 линейки - просто не поддается логике. Что мешало сделать для 3060 - 8GB и так далее, прибавляя по росту производительности в линейке? Большой вопрос для меня. Ответ на него есть - это непреодолимая жажда навара и разработка 4000 линейки. Ситуация в ней немного выправилась, но до выхода middle карт все до сих пор неоднозначно. Спасибо за 12GB хотя бы в 4070Ti. Если 4060-4060Ti выйдут с видеобуфером в 8GB - это будет полный зашквар.

Что не стоит брать? 3070, 3070Ti, 3080. В перспективе это мертвые карты. При ограниченном бюджете лучше посмотреть на 6700\6750\6800. И, внезапно, на 3060 12GB, если бюджет уж слишком урезан. В будущем разработчики не научатся магическим образом компрессить текстуры или играть с вами в хорошую оптимизацию. Что вы хотите видеть в будущем - красивые партиклы и мыльные текстуры? Или в большинстве случаев текстуры на максималках без ощутимого падения производительности? В каком случае картинка будет красивее? Ответ очевиден. Про трассировку вообще стоит забыть почти на всех картах до 3080 минимум. И то, красивые сказки про PathTracing на 4090 с 16FPS в Киберпанке - это действительно победа.

