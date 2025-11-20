Среди геймеров компания Valve имеет прекрасную репутацию. Почти все их решения и продукты получили одобрения геймеров всего мира и положительно повлияли на развитие игровой индустрии. И хотя неудачи у Valve были, о них обычно быстро забывали.

Одной из самых больших неудач Valve была попытка зайти на «железный» рынок. В 2015 году компания показала миру ряд устройств, которые должны были подарить ПК-игрокам комфорт консольного гейминга. Устройства были разными, каждое из них создавалось совместно с производителями компьютеров. Но была у всех Steam Machine отличительная черта – SteamOS в роли операционной системы и Steam Controller.

Тот период подарил нам потрясающие рекламные ролики, памятный значок в профиль Steam, новую операционную систему для геймеров на основе Linux, потрясающий геймпад от Valve и целую кучу несмешных обзоров, в которых блогеры смеялись над Steam Machine. Да, игрокам Steam Machine были не нужны. И Valve сделала ряд ошибок, пытаясь эти устройства продвигать. Даже тот самый памятный значок наивысшего уровня давали лишь тем, у кого был контроллер. Что, конечно, очень «порадовало» игроков, что любили Steam и играли только на клавиатуре с мышкой.

Тот самый значок, что расстроил многих ПК-игроков Самая большая ошибка Valve заключалась в том, что они хотели подарить ПК-игрокам «консольный комфорт», который им был не нужен. Тогда время было совсем другим. На тот момент консоли и ПК были двумя полюсами гейминга, между которыми то и дело вспыхивали интернет-конфликты. ПК-игроки смеялись над графикой, неудобным управлением и скучностью эксклюзивов. А консольные игроки не знали, чем ответить, ведь преимущества консолей были незначительны.

По какой-то причине Valve решили научить играть игроков на диванеЭто сейчас многие геймеры стали старше, завели семью и получили повышение по службе. Им уже сложно сидеть за ПК как раньше всё свободное время. А молодое поколение так и вовсе с детства привыкло к смартфонам, и атавизм в виде сидения за ПК им не понятен. Именно поэтому PlayStation Portal и стриминг игр на мобильные устройства так популярны. Даже игровой репертуар изменился. Сегодня люди всё больше играют в казуальные игры и различные мобильные гачи. Время классических одиночных игр и онлайн-шутеров проходит.

В итоге Steam Machine быстро покинули рынок. Нельзя сказать, что это были плохие устройства. Многие из них до сих пор работают, и их владельцы ими довольны.

Steam Controller сочетал удобство мыши и гейпадаСвою роль первое поколение Steam Machine сыграло. Люди увидели, что гейминг на Linux возможен. А на базе SteamOS не раз создавались аркадные машины и гибридные ПК. Геймеры оценили Steam Controller, геймпад от Valve. А главное, все увидели, что Valve хочет развиваться и создавать что-то новое. Они не просто продают игры. Они меняют гейминг и его суть. Снова и снова.

И после того, как Valve выпустили свой VR-шлем и портативную консоль Steam Deck, вспоминать Steam Machine было как-то неприлично. Все-таки новые устройства от Valve были хорошими, и игроки их полюбили.

Но, как оказалось, Valve идею Steam Machine не забыли. И в ноябре 2025 года игровой мир увидел анонс второго поколения Steam Machine. Я предлагаю разобраться, зачем Valve вернулись к старой идее и старая ли это идея на самом деле? А главное, зачем это Valve?

Steam Machine или не Steam Machine?-

Как я заметил, многие уже пророчат новой Steam Machine провал, потому как однажды они уже провалились на рынке. «Ну, нужны тогда, не нужны и сегодня», – говорят некоторые комментаторы. Но так ли это?

Новые Steam Machine вообще не похожи на старые. Самые первые Steam Machine своим дизайном напоминали дорогие системные блоки, дисковые хранилища и роутеры. Единственная новая модель имеет дизайн, который удивляет. Это небольшая коробочка, напоминающая упаковку от процессора. К примеру, у меня Ryzen 2600 с кулером в такой шел. Это невероятно маленький размер для ПК, который при этом весьма производителен, не имеет огромного блока питания и не требует ничего другого для комфортной работы.

Как показано в рекламном ролике, его легко разместить в любом месте, и он прекрасно впишется в интерьер. Представляете, как будут рады владельцы всяких фигурок, роботов и прочих игрушек использовать Steam Machine как подставку для своих любимцев? При этом у этой Steam Machine есть стильная световая полоса, напоминающая полосу знаменитой машины из сериала «Рыцарь дорог». Такой ПК не занимает место, и это огромный плюс.

Поэтому говорить о том, что Valve возродили «мертвые» Steam Machine неправильно. И вся аналитика, построенная на аналогии с ними, не имеет смысла. Это очень маленькая, компактная система. Я бы на месте Valve вообще забыл название Steam Machine и дал этому кубику другое имя. Например, Crate или Portal.

Зачем?

Давайте теперь попробуем понять, зачем Valve нужны Steam Machine сейчас. И главное, в какую аудиторию они целятся? Многие аналитики и блогеры уже поспешили назвать Steam Machine идеальным решением для ПК-гейминга на ближайшие пару лет. Это, конечно же, преувеличение. На самом деле Valve идет хорошо протоптанным путем, на котором оставили следы почти все крупные интернет-гиганты. И этот путь не связан с «идеальными» решениями. Наоборот, часто он связан с масс-маркетом и бюджетными девайсами.

Если ваш бизнес — это продажа цифрового контента, вы будете прилагать огромные усилия, чтобы добраться до аудитории. Одной рекламы тут недостаточно. Между цифровыми гигантами и конечным пользователем простирается опасное минное поле из операционных систем, различных умных устройств, целого зоопарка консолей и уникальных ПК-сборок, платежных систем и конкурентов, что работают в совсем другом бизнесе. Пройти все его этапы очень сложно. Немногие на это способны.

У вас может быть лучший поиск, но конкурент заключит договоры с производителями самых дешевых и хорошо продаваемых смартфонов. Он оттяпает солидную долю рынка. Вы можете иметь огромный каталог книг, но у китайской читалки за пять долларов есть возможность читать вообще всё, в любых форматах. Вы проиграете торрентам. У вас может быть потрясающий каталог фильмов, аниме и мультфильмов. Но приложение для iOS и умных телевизоров самых популярных брендов выпустил конкурент. И ваш каталог остался без зрителей.

Именно поэтому у Amazon есть читалка Kindle, у Google – Chromebook и Pixel, приложение Netflix можно найти почти на любом умном устройстве. Так цифровые гиганты сокращают путь к конечному потребителю. Простите, что говорю банальные вещи, но многие люди, в особенности геймеры, этого не понимают.

Да, у Steam никогда не было серьезных конкурентов. Но даже так, он оставался в прямой зависимости от Windows и её капризов, цен на железо и рекламных кампаний консолей. Более того, развитие стриминга фильмов и аниме тоже было огромной угрозой для Steam. Ведь люди смотрят фильмы и аниме не меньше, чем играют. Поэтому Valve пытались стать частью этой индустрии, и в Steam, помимо игр, можно было купить или арендовать фильм. А аниме продавалось сезонами и отдельными сериями.

Выпуск Steam Machine позволял Steam стать ближе к аудитории и не заботиться о том, что кто-то или что-то заставит игроков забыть о Steam. Капризы Windows уходили в прошлое, ведь Valve сами создавали SteamOS. Дефицит видеокарт тоже не стал бы проблемой, как и дефицит любого «железа». Просто Valve бы заключила солидный контракт с производителем железа, и пока все геймеры мира вылавливали редкие и безумно дорогие карты в магазинах, пользователи Steam могли купить Steam Machine и радоваться жизни. А вместе с ними радовались жизни бы и производители игр, ведь геймеры не переставали бы их покупать.

Но тогда Valve зашли не с той стороны. Никому не нужен был консольный комфорт. Все хотели дешевое и производительное устройство для игр с шильдиком от Valve. Сейчас Valve это понимают и делают ориентированное на массового геймера устройство. Который просто хочет поиграть, но не хочет иметь проблем с ПК.

Так для кого?

Представьте себе, вы молодая семья, что снимает комнату или небольшую квартиру. Места мало, частые переезды, нехватка денег. Можно забыть о развлечениях. Ведь таскать с собой ПК или современные консоли накладно и сложно. И игры сейчас не дешевые. Может быть, вы одинокая мама, ребенок которой очень хочет играть в игры, но у вас нет денег на консоль или донат в гачи на мобилках.

А может быть, вы вообще добрый начальник, что решил порадовать сотрудников и поставил в комнату отдыха игровой девайс. Вот только что туда поставить? Аркадный автомат — это дорого, да и не все в него играют. Консоль? На дисках разоришься. А тут дешевый, маленький ПК да ещё и со Steam.

Игрокам, которые играют только в Counter Strike 2, Steam Machine идеально подходитВозможно, вы любите Counter Strike 2 или Dota 2, но денег на дорогой ПК, как у друзей, нет. Да и собрать его вы не сможете, потому что не умеете. Может, вы просто студент и хотите поставить в общежитии небольшой ПК. На нем и курсачи писать можно, и кино смотреть, в общем, всё в одном, но при этом места не занимает.

Во всех этих случаях Steam Machine идеален. Единственные геймеры, кому Steam Machine не подходит, это хардкорщики и энтузиасты. Энтузиасты и так ПК соберут, и даже за цену куда меньшую. При этом он будет соответствовать их запросам. А вот Steam Machine с их запросами справится вряд ли.

Почему Steam Machine не для хардкорных геймеров?

Хардкорные геймеры — это игроки, что строят свою жизнь вокруг игр и всего, что с ним связано. Они хорошо знают, что индустрия не очень одобряет искреннее увлечение играми, модами и различными эмуляторами. Сайты с ромами безжалостно закрываются, моды удаляются, старые игры без следа пропадают из продажи. Даже сервера игр, в которых геймеры все ещё играют, закрывают.

Именно поэтому хардкорные геймеры давно подружились с кастомным матчмейкингом, эмуляторами, архивами с модами и HDD большого объема, на которых все это добро хранится. В крайнем случае SSD, но это дорого и непрактично. Ведь важен объем.

И вот представьте себе такую ситуацию: хардкорный геймер покупает Steam Machine. Множество игр на SteamOS не запустится, потому что их некому портировать и проверять. Предельный объем SSD в 2 терабайта быстро иссякнет, а HDD в Steam Machine не установить. Придется покупать док-станцию или портативный жесткий диск. Но стоит ли оно того?

Может, проще собрать ПК, напихать туда HDD, поставить брендовый игровой SSD или М.2, сделать крутую подсветку (или, наоборот, вообще от нее отказаться) и соорудить красивую систему охлаждения, что будет радовать глаз за стеклом. И тут хардкорный геймер уже заходит на территорию ПК-энтузиастов, которые могут такие ПК собрать, что рассматривать их будет интереснее, чем играть в свежую ААА-игру.

А если посмотреть на технические характеристики, то хардкорщики вообще могут начать смеяться. Хватит ли 16 гигабайт DDR5 через пару лет, при современном развитии игр? А 8 гигабайт видеопамяти GDDR6 в 2017 году будут актуальны? Да, под звездочкой Valve пишут, что некоторые характеристики с началом продаж могут измениться. Может, памяти досыплют. Но пока что, по всем характеристикам, мы имеем дело с железным масс-маркетом, который идеален для казуалов и тех, кто играет в популярные игры и онлайн-проекты. А как он будет тащить новые игры через пару лет – неясно.

Но как только геймер становится хардкорщиком, он перерастает Steam Machine. Как по возможностям, так и по характеристикам.

Вопрос цены

Наконец, давайте подумаем, сколько будет стоить Steam Machine? Как я уже говорил, Steam Machine — это железный массмаркет. А значит, ждать большой цены от устройства не стоит. Я думаю, что цена базовой модели будет равна $399, но при этом Valve сделают что-то такое, что психологически сделает покупку выгодной. Возможно, подарят какой-нибудь набор игр покупателям, либо сделают какой-то подарок, позволяющий выгодно использовать Steam. Самый очевидный ход — это премиальные цифровые предметы для игр Valve, которые в итоге могут превзойти цену Steam Machine в несколько раз.

В любом случае, я не верю, что Steam Machine будет сильно отличаться по цене от Steam Deck, который хорошо зашел геймерам. Valve сокращает путь к аудитории, а на этом экономить нельзя.

Паровой итог Судя по анимации со страницы Steam Machine, Valve намерены собрать целую компанию своих устройствSteam Machine — это попытка Valve дать широкой аудитории геймеров простой и доступный способ играть в игры, не требующий каких-либо усилий или знаний. Так компания Гейба Ньюэлла сокращает дистанцию между Steam и игроками, забывая при этом о проблемах, свойственных ПК-геймингу. Теперь они могут спокойно развивать свою экосистему, придумывать новые устройства для гейминга и жизни, а также развивать новые направления в дистрибуции.

Да, их большая часть пользователей все еще будет играть на ПК с Windows. Но теперь у Valve есть шанс увеличить аудиторию, которая использует Steam и Steam Deck, и не упустить её, вне зависимости от того, что будет с рынком ПК в будущем.

Я думаю, если Steam Machine станут популярны, следующим шагом Valve станет возврат продажи аниме и фильмов в Steam. Ведь технологии и опыт работы с ними у них есть. А теперь будет и «железная» основа. А там, глядишь, Valve и свою платежную систему организуют.

Valve всегда отличались желанием ни от кого не зависеть, и Steam Machine станут новым шагом к независимости компании на рынке. То, что начиналось как компания, превращающая моды в игры, становится видным разработчиком устройств. Остается лишь пожелать им удачи.