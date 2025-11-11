Сегодня HDD встречаются в компьютерах довольно редко. Пользователи предпочитают использовать быстрые SSD и M.2 NVMe накопители, а HDD считают шумными и медленными. Из-за этого пользователи лишаются массы преимуществ, которые дают HDD. Я же всегда ставил их во главу угла. И поэтому в моем ПК не было SSD. Правда, несколько раз я все же ставил SSD для игр, но они работали недолго и быстро выходили из строя.

Когда на горизонте появилась Windows 11, я решил все таки купить M.2 NVMe накопитель. У меня было несколько причин для этого. Во-первых, он не занимал SATA-порты. Во-вторых, NVMe были намного быстрее привычных SSD. Кроме того, у меня сложилось впечатление, что Windows 10 нестабильно работает на HDD. Поэтому переносом системы на M.2 накопитель я хотел исправить ряд проблем.

Прежде всего, устранить ошибки жестких дисков. Месяца не проходило, как Windows 10 «радовала» меня сообщение о том, что какой-то диск нужно проверить. Иногда диски переставали отвечать. Иногда работали очень медленно. И перекинуть какой-нибудь файл с одного диска на другой было невозможно. Перенос просто останавливался на скорости ноль мегабайт. Я решал проблему через команду sfc /scannow и все снова работало хорошо. Но это мне надоело. Хочу отметить, что все диски работали и работают исправно. Проблема была именно в Windows 10.

Windows 10 тоже плохо работала на HDD. Раз в полгода она принудительно начинала исправлять ошибки на диске C. И часто одного раза было недостаточно. Иногда решить эту проблему удавалось с помощью Victoria HDD и все ошибки магическим образом исчезали.

Хотя я получил GTA V бесплатно, поиграть в нее было трудно из-за сложности в установке

Другой проблемой были лаги в некоторых играх. World War Z, Superhot: Mind Control Delete и несколько аниме-экшенов работали так, будто я запускаю их на древнем ПК. Постоянные лаги, нестабильный фреймрейт, игры буквально двигались рывками. В сообществах игр мне советовали перейти на SSD. Иного способа решить проблему я не нашел. Поэтому вся надежда была на M.2 NVMe накопитель.

Была проблема и с лаунчером Epic Games Store. Не знаю, как обстояли дела последние два года, но в 2023 году я не мог нормально ничего там скачать. Скачивание игры и проверка файлов приводили к зависанию системы. Не работал интернет, папки не открывались, лаунчер полностью ложил систему. К примеру, проверка одной только GTA V проходила полтора часа и это время ПК невозможно было использовать. На Reddit мне советовали перейти на SSD. Также я надеялся ускорить работу Steam, а именно скачивании и проверку файлов.

Этих причин было достаточно, чтобы невзирая на мою нелюбовь к SSD/M.2, решиться на покупку накопителя. Проблема была лишь в том, что бюджет был ограничен и я понятия не имел, какой накопитель взять. При этом, появление M.2 NVMe накопителя не должно было влиять на температуру системы. Наконец, приближался день завершения поддержки Windows 10. Судя по отзывам, Windows 11 работала только на SSD, поэтому я решил заранее установить M.2 NVMe накопитель в систему и ждать.

Сложности выбора

Когда я стал просматривать каталог крупного магазина бытовой техники, меня поразило, насколько много разных M.2 NVMe накопителей существует. Есть очень дешевые, которые буквально можно купить «на сдачу». Есть дорогие, которые равны по цене жесткому диску. Я почитал много статей о том, как правильно выбрать M.2 NVMe. В итоге, было решено брать M.2 NVMe c параметром TBW 300 терабайт и TLC. Проще говоря, накопитель должен был точно выдержать запись 300 терабайт данных и записывать три бита в одну ячейку флэш-памяти. Это была гарантия надежности накопителя.

Первоначально я смотрел в сторону накопителей компании Team Group. Они были дешевыми и я много раз видел их в работе. Больше всего мне понравился Team Group MP33. Но потом я вспомнил, что у Western Digital был красивый и объемный SSD для игроков Call of Duty WD_BLACK SN850 на один терабайт. Когда я его нашел, я был поражен ценой и решил отказаться от этой идеи. Зато я обратил внимание на WD Black SN770 на 500 гигабайт. Стоил он около дороже бюджетных моделей, зато отзывы были прекрасными. Да и многие рейтинги и подборки M.2 накопителей выделяли его как хорошую и надежную модель.

Я остановил выбор на нем. Но была другая проблема - нужен был радиатор. Я не верил, что металлические квадратики на поверхности накопителя смогут отвести тепло. Посмотрев и прочитав массу обзоров радиаторов для M.2 NVMe накопителей, я понял, что мне нужен хороший радиатор. Который действительно отводит тепло. Беда была том, что мой бюджет в 8 тысяч рублей ни один приличный радиатор потянуть не мог. Покупать пассивное охлаждение в виде пластинок я не хотел. А понравившиеся мне радиаторы с вентиляторами стоили в среднем две с половиной тысячи рублей.

Нужен был какой-то компромисс, между ценой и возможностью охлаждения. Тогда я стал искать накопители с радиаторами. Первым был Netac NV3000 на 250 гигабайт. Меня отпугнули отзывы. Отзывы на Apacer AS2280P4U PRO тоже мне не понравились. Хотя тесты были неплохими. Я перебрал около 10 моделей с радиаторами, но у хороших часто была большая цена, а дешевые плохо справлялись с перегревом и часто выходили из строя, судя по отзывам.

В итоге, я выбрал M.2 NVMe накопитель Adata XPG Spectrix S20G на 500 гигабайт. Тесты и отзывы говорили, что радиатор справляется со своей задачей и перегрева накопителя у этой модели нет. Плюс, у него была подсветка, что приятно. Когда я нес домой коробочку, я был уверен, что внутри лежат наклейки. Но нет. Кроме анимешного маскота на коробке, никакого фан-сервиса для покупателей больше не было. В итоге я успешно установил накопитель и начал устанавливать Windows 10 и игр. А затем установил и Windows 11.

Изменения и разочарование

Прежде всего, хочу сказать, что радиатор со своей задачей справляется. Даже во время игр температура редко превышает 55-60 градусов. В простое температура накопителя держится на уровне 44-46 градусов. Если не использовать работающий ПК, то температура опускается до 40 градусов. Визуальная новелла «Ghostwire: Tokyo. Пролог» смогла нагреть M.2 NVMe до 49 градусов. Такой же результат был в меню Tom Clancy's Rainbow Six Siege. Сильнее всего нагрел накопитель Counter Strike 2 – в некоторых матчах температура подскакивала до 60 градусов. Но такой нагрев наблюдался далеко не в каждой игре. Повлиять на температуру системы накопитель не смог. Никаких изменений в температуре компонентов не было.

Ошибки жестких дисков пропали. После установки Windows 10 на M.2 NVMe накопитель, все HDD диски стали работать стабильно и быстро. Даже двухгигабайтный SMR-диск стал работать лучше. На мой взгляд, это хорошо показывает, что Windows 10 перегружена ненужными процессами и во всем уступает Windows 7. Сама Windows 10 перестала меня мучить ошибками. За три месяца использования я уже давно не видел черного экрана с быстро меняющимися строчками об исправлениях системы.

А вот с играми все оказалось крайне печально. Большая часть китайских аниме-игр продолжала лагать. World War Z по прежнему был не пригоден для игры. Любой поворот в сторону тормозил игру, превращая её в слайдшоу. Superhot: Mind Control Delete просто зависал намертво. M.2 NVMe не помог. Это было первое и к счастью, единственное разочарование.

Похоже, Superhot: Mind Control Delete я уже не пройду

Но проблемы эти я всё же решил. Решение оказалось проще простого. Я просто создал файл подкачки на 100 гигабайт на обычном HDD. И всё, лаги пропали. Единственная игра которой это не помогло, это Superhot: Mind Control Delete. Судя по всему, M.2 NVMe никак не влияет на игры, в которые я играю. Разве что Killing Floor 2 стал загружаться быстрее раза в два.

Проблемы с Epic Game Store пропали. Я скачал GTA V меньше, чем за полтора часа и почти сразу её запустил. Никаких лагов, тормозов системы или зависаний не было. Весь тот кошмар, что не давал мне пользоваться Epic Game Store, закончился. И я если честно, я не знаю, это Epic Game Store обновили или правда помог M.2 NVMe. У меня просто нет места, чтобы проверить, будет Epic Game Store лагать во время установки больших игр на HDD снова или нет. А вот со Steam ничего не изменилось. Он стал устанавливать и проверять файлы чуть быстрее, но не настолько, чтобы заметить разницу с HDD.

Наконец, я решил попробовать установить Windows 11. Вдруг мне понравится и я сразу буду её использовать? Я поменял формат накопителя на GPT, скачал программу установки, установил ось и почти неделю пытался привести в Windows 11 в пригодное для использование состояние. Это оказалось невозможно.

Windows 11 оказалась очень неудобной, некрасивой и медленной системой. Я написал об этом отдельный блог. Здесь же хочу сказать только о том, что M.2 NVMe никак не помог в использовании Windows 11. Каждый день ось попросту зависала при запуске, радуя меня фиолетовым экраном загрузки. В этом случае я просто перезагружал ПК. А диски… Можно сказать, что я их лишился. Проводник так медленно открывал папки, что даже проблемы на Windows 10 уже не казались мне проблемами. В Windows 10 у меня раз в месяц начались проблемы с дисками. В Windows 11 проблемы были всегда.

Сейчас я вернулся на Windows 10 и не планирую переходить на Windows 11 никогда. Загружается Windows 10 на M.2 NVMe настолько быстро, будто компьютер был не выключен, а находился в спящем режиме. Для меня это не является достоинством, поскольку я никуда не спешу и привык к долгой загрузке с HDD. Но в сравнении с медленной Windows 11, это просто прекрасный результат. Почти все условия списка мне удалось выполнить и решение установить M.2 NVMe оказалось правильным.

Тесты

В дополнение к рассказу прилагаю скриншоты программ CrystalDiskMark 9 и CrystalDiskInfo. Скорость впечатляющая, при том, что свободно на накопителе всего 100 гигабайт.

При запуске визуальной новеллы по Ghostwire: Tokyo температура почти не поднялась.

После матча в игре FragPunk. При этом, профиль в DragonCenter был на сценарии «Баланс».

Итог

M.2 NVMe это полезная для системы вещь. Даже будучи фанатом HDD, я могу это признать. И хотя полезность её является следствием перегруженности и плохой оптимизации современных операционных систем и программ, нельзя не отметить положительное влияние M.2 NVMe на систему. Прежде всего, накопитель обеспечил стабильную работу Windows 10 и некоторых программ. При этом, за счет подбора модели с радиатором, мне удалось избежать нагрева системы.

Таким образом, не занимая места и не перегревая систему, M.2 NVMe накопитель смог добавить моему ПК стабильности работы и быстроты. Это серьезные изменения и я очень им рад. Но я не могу не отметить, что выбор M.2 NVMe сегодня является куда более сложной задачей, чем выбор HDD, где моделей куда меньше, а хорошие решения широко известны. Рынок M.2 NVMe сегодня это Дикий Запад, где моделей много и риск сделать ошибку при выборе огромен.