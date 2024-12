S.T.A.L.K.E.R. 2 одна из самых обсуждаемых игр года. Ее ждали, в нее верили, в нее мечтали поиграть. Но в России она официально не продается. Но что же тогда делать, если хочется почувствовать эту атмосферу постапокалипсиса? Есть масса игр и дополнений, которые способны подарить похожие эмоции.

Serious Sam: Siberian Mayhem

реклама





Сэма Стоуна можно назвать самым добрым и сильным персонажем видеоигр. Он никогда не смеется над слабыми, никогда не унывает и всегда готов порвать тысячу-другую инопланетных захватчиков голыми руками. Обычно мы привыкли видеть Сэма в жарких местах - Египет, Италия, Южная Америка, Персия…Но в игре Serious Sam: Siberian Mayhem Сэм Стоун попадает в заснеженную Россию, знакомится с достопримечательностями севера, совершает увлекательную экскурсию на завод, осматривает памятниками зодчества Сибири и продолжает свой трип увлекательной поездкой на поезде.

реклама





Приключения Сэма не пройдут в одиночестве - партизанский отряд Игоря Ледова составит компанию несокрушимому воину и поможет показать армии Ментала, что на Земле им делать нечего. Serious Sam: Siberian Mayhem - одна из самых красивых игр про Россию, которая когда-либо выходила. В ней удивительным образом сочетается русский фольклор, расположившиеся на улицах образцы машиностроения времен СССР, уникальная атмосфера русских городов и деревень, красоты природы и ощущение бескрайности, которое идеально подчеркнуты механиками передвижения на снегоходе и танке. Везде прячутся секреты и чудеса, везде есть что-то интересное. Это удивительная игра и лучшую характеристику ей дала виртуальная стримерша Гавр Гура. Она прямо так и сказала: “Аааааа!”. С этим тяжело не согласиться.

Pacific Drive

Какую научную фантастику вы любите? Может быть Стругацких? Или вам больше по душе Эдмонд Гамильтон? А может быть Станислав Лем? Какую бы фантастику вы не любили, вы наверняка оцените автомобильный вояж по охваченному аномалиями острову. Pacific Drive - это научно-фантастическая история в лучших традициях жанра. Одинокий протагонист попадает на полуостров, на котором когда-то давно велись исследования, вызвавшие аномалии. Там он находит автомобиль, который помогает ему передвигаться по острову. На связь по рации выходят ученые и объясняют, что машина не простая и хорошо бы от нее избавиться, а заодно, нейтрализовать источник массовых галлюцинаций, Вот только как от нее избавится, если на ней так удобно ездить по острову?

Это превосходный сурвайвл с элементами хоррора, в котором автомобильная романтика и аномалии рисуют живописную картину заброшенного людьми места. Если вам понравилась эта игра, стоит обратить внимание на проект Titan Chaser

Tunguska: The Visitation

реклама





Трехмерные шутеры - редкий гость на современных цифровых площадках. Поэтому Tunguska: The Visitation уже выглядит весьма интересно. Но что делает еще более интересной - сибирский сеттинг, созданный на основе реального случая падения метеорита в 1908 году. Тут есть искажения пространства, радиация, тунгусский синдром и масса опасных противников, которые стреляют по вам без промаха. Игра пропитана атмосферой советской эпохи и является хорошей альтернативой играм типа Atom RPG. Единственное, что меня смущает - большое число DLC.

35MM и “Свет”

Игры Сергея Носкова являются настоящими бриллиантами среди инди-игр. “Свет” когда-то стал шоком для тех, кто считал, что инди-игры это только пиксели и 2D. 35MM же стал хорошим примером того, как инди могут воспроизводить реальный мир так, что ААА-играм и не снилось. Я до сих пор помню атмосферную прогулку по лесу в начале 35MM - казалось бы, это просто прогулка, но как она впивается в память…

реклама





В 35MM главный герой и его друг отправляются в путешествие по России. Главный герой все время делает фото на старый пленочный фотоаппарат. Города, поселки, деревни - все они пусты. Почему? Найдут ли герои ответ на этот вопрос? Узнаете в конце игры, если конечно, поиграете. На мой взгляд, одна из сильнейших черт этой игры - удачно подобранный световой фильтр, делающий игру по-настоящему красивой.

Postal 2: Paradise Lost

После того, как городок Парадайз был уничтожен ядерным взрывом, жизнь в нем никуда не делась. Жители стали сбиваться в банды, открылись новые заведения, многие жители, не видевшие счастья в обычной жизни, наконец нашли себя и стали жить в достатке. В городе даже появились разные климатические зоны. И вот, в город решает вернуться чувак. Он ищет своего сбежавшего пса, но то, что он найдет в Парадайзе - подвергнет его в шок.

Этот аддон является большой пародией на современные ААА-игры. Borderlands, S.T.A.L.K.E.R., Doom - чего только не встретишь в этой огромной модификации. А сам сюжет призван навести порядок в хронологии серии и определить место Postal 3. Но стоит предупредить - если вы не знакомы с Postal 2, играть в нее не стоит. Юмор здесь очень грубый и злой.

Spintires - Чернобыль

Это почти мистическое DLC появилось в Steam внезапно и также внезапно пропало. Посвящено оно работе лесорубов в Зоне Отчуждения. Вам необходимо ездить по зараженным радиацией местам, избегая особо опасных и искать места для вырубки. Атмосферы этому DLC добавляет треск счетчика радиации. Если у вас оно есть - поздравляю. Но я найти его в продаже не смог

Arma 3 - Contact

Сюжетные кампании игр серии Arma - вещь неоднозначная. Одни геймеры считают их неимоверно кривыми и глупыми, другие считают идеальным воплощением милитари-экшенов. В сюжетной компании “Первый контакт”, игроку предстоит взять на себя роль оператора дрона, ставшего свидетелем появления инопланетян. Огромный инопланетный корабль завис в воздухе и военные силы разных государств стягивают свои силы к месту возможной инопланетной агрессии. Однако, опасность исходит вовсе не от инопланетян…

Bohemia Interactive создала превосходный политический триллер, используя фантастический элемент как основу сюжета. Честно говоря, я давно не видел ничего похожего на сюжет этого DLC, разве что некоторые части CoD слегка его напоминают. Необычные девайсы, паранойя, шпионские игры и левитирующие предметы огромных размеров…а также жуткие находки. Все это Arma 3 - Contact. Из минусов можно отметить только необходимость основной игры для запуска и высокую цену.

Gorky 17

Эта игра не нуждается в представлении. Когда-то на вопрос “Во что поиграть, чтобы было похоже на Fallout или S.T.A.L.K.E.R.?” ее рекомендовали в числе первых. И это неудивительно - у игры была превосходная русская локализация, увлекательный геймплей и по-настоящему сильная атмосфера заброшенного городка, полного опасностей. Управляя отрядом из трех человек, вы исследуете заброшенный и полный мутантов объект “Горький 17”.

Эта игра интересна прежде всего тем, что является RPG c превосходной постановкой. Также здесь большой упор на тактику и некоторые обзорщики даже сравнивали игру с шахматами. Короче говоря, с точки зрения геймплея это игра очень хорошая. Сюжет здесь тоже хорошо прописан и является одной из причин, заставляющих перепроходить игру даже спустя годы.

Sir, You are being hunted

Блин, это же “Сталкер”! Нет, это конечно стелс, но ощущается, как “Сталкер”! Именно такое впечатление вызвала у меня эта замечательная игра при первом запуске. И уже спустя годы, из интервью разработчика я узнал, что он вдохновлялся “Сталкером”.

Sir, You are being hunted на первый взгляд выглядит плохо, но это такая фишка игры. С графикой у нее все хорошо. Внешний вид создает в ней особое видение происходящего. Вся эта низкополигональная трава и карикатурные роботы создают ощущение, что вы попали в какой-то серый, тусклый и мертвый мир. И по сюжету игры - так и есть. Попав под действие таинственной машины, главный герой был телепортирован в параллельную реальность, мрачную Британию, населенную роботами, которые ненавидят людей и ведут за ними охоту.

Теперь герой должен путешествовать по островам и собирать части этой машины. А путешествовать весьма сложно - роботы с ружьями ходят на каждом шагу. Вот и приходится прятаться в траве, ползать в зарослях и убегать, если вас нашли. А ещё отвлекать роботов разными способами.

Помимо стелса, герою придется еще и выживать. Голод не заставит себя ждать и в домах придется искать еду и ресурсы. Инвентарь - это еще одна вещь, которая очень напоминает S.T.A.L.K.E.R. Подходя к дому или осматривая поверженного робота, вы открываете две ячейки с предметами. Одна - ваш инвентарь, другая - то, что есть в доме или у противника в карманах.





Sir, You are being hunted игра крайне атмосферная, но весьма сложная. Если вы никогда не играли в выживалки и плохо играете в стелс-экшены, лучше обойти ее стороной.

Underrail

Жизнь на поверхности вымерла и человечество переселилось под землю. На многочисленных железнодорожных станциях кипит жизнь. Враждуют группировки, идет борьба за ресурсы. А игроки, взявшие на себя управление одним из жителей подземки, с легкостью наигрывают в ней по 400 часов. Что же это за игра такая? Это Underrail, олдскульная изометрическая RPG с прекрасной проработкой мира, крутой системой билдов и перков, а также настоящей свободой действия.

Underrail является классическим “скрытым бриллиантом” от мира инди игр. И в первую очередь понравится тем, кто любит классические RPG типа Avernum.

Planetarian: The Reverie of a Little Planet

Человечество вымерло. Одинокий сталкер, занимающиеся мародерством, заходит в опаснейший район города и находит там старый планетарий. Планетарием управляет человекоподобный робот, похожий на юную девушку. Он принимает сталкера за посетителя и хочет показать ему звездное небо, но проектор планетария сломан…Как будет развиваться эта история дальше? Сталкер разберет на детали сломанный проектор? А может быть и девушку-андроида заодно? В мире постапокалипсиса всё сгодиться

Вам никогда не казалось, что подборки игр по типу “Топ-10 игр, похожих на Fallout и S.T.A.L.K.E.R.”, всегда содержат игры определенных жанров? В них никогда не встретишь чего-нибудь необычного. Я хочу исправить это и добавить сюда игру, застрявшую между жанрами постапокалипсис, киберпанк и романтика.

“Планетарианка” это визуальная новелла без выборов и развилок. История дружбы мародера Кудзуи и андроида Юмэми многими считается одной из самых интересных визуальных новелл в истории. Это новелла культовой студии Key, без которой трудно представить современные японские игры и аниме. С помощью незамысловатых иллюстраций, “Планетарианка” рисует жуткую картину будущего. Которая очень резонирует с внешним видом Юмэми.

Эта новелла ценна тем, что находит в привычном для всех сеттинге новую тему. И что самое удивительное, известный штамп игрожура “каждый найдет в этой игре что-то свое” здесь действительно работает. Для одних “Планетарианка” это история о возможностях и особенностях искусственного интеллекта. Для других - драма об ужасах будущего. Кто-то увидит здесь притчу о важности мечты и стремлений. Важно отметить, что это правда другое видение популярного сеттинга.

Для тех, кому чтение визуальных новелл кажется пустым занятием, можно порекомендовать аниме адаптацию.



Какие игры в этот список добавили бы вы? Напишите в комментариях.