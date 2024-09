Рэнди Питчфорд, глава Gearbox, защитил свою компанию от критики, связанной с недавними неудачами, такими как фильм «Borderlands» и дополнение к игре «Risk of Rain 2». Он сравнил Gearbox с легендарной группой The Beatles, подчеркнув, что даже величайшие музыканты имеют процент успешных работ всего 25%.

Питчфорд ответил на критику в социальных сетях, где пользователи сомневались в его способности принимать правильные решения. Он отметил, что Gearbox создаёт свои проекты с любовью и преданностью искусству, несмотря на то, что не все они становятся хитами.

Фильм «Borderlands» получил низкие оценки критиков и не оправдал ожиданий по кассовым сборам. Бюджет фильма составил 110–120 миллионов долларов, и он едва окупился, что стало серьёзным ударом для компании. Дополнение «Risk of Rain 2: Seekers of the Storm» также столкнулось с негативными отзывами игроков, которые жаловались на ошибки и несогласованность контента.

Несмотря на эти неудачи, Питчфорд заявил, что будет продолжать создавать новые проекты. Он также добавил, что его любимые артисты и исполнители тоже создавали вещи, которые ему не всегда нравились, но это не умаляло их таланта и вклада в искусство.

Эти заявления вызвали смешанные реакции среди фанатов и критиков. Некоторые поддержали Питчфорда, отметив, что неудачи — это часть творческого процесса и что важно продолжать двигаться вперёд. Другие же считают, что сравнение с The Beatles неуместно и что Gearbox должна сосредоточиться на улучшении качества своих проектов.

реклама





Будущее Gearbox остаётся неопределённым. Анонс «Borderlands 4» на Gamescom вызвал интерес у игроков, и многие надеются, что компания сможет вернуть себе доверие и признание. Время покажет, сможет ли Gearbox оправдать ожидания и вновь завоевать сердца своих фанатов.