Многие считают The Last of Us Part 2 шедевром. Продолжение от студии Naughty Dog вызвало споры, но при этом смогло превзойти всеобщие ожидания благодаря своей шокирующей, трогательной и глубокой истории о мести. С выходом обновленной версии игры для PS5 возникают серьезные вопросы: зачем возвращаться к классике Naughty Dog? И стоит ли платить за это?

В основе всех этих рассуждений лежит оригинальная кампания, которая остаётся одним из самых смелых игровых событий за всю историю PlayStation. Прошло четыре года с момента выхода продолжения «Сказки Элли», выполненного в кровавом стиле, и сейчас, в 2024 году, игра обладает той же отдачей, что и прежде. Вторая часть понравится не всем, поскольку в ней нет ожидаемых сюжетных ходов, позволяющих воссоздать контекст первой игры с беспощадной жестокостью. Вы будете размышлять над тем, хотите ли вы нажимать кнопки на своём контроллере DualSense и идёт ли по правильному пути персонаж, которого вы полюбили. Это служит напоминанием о том, что Naughty Dog — одна из величайших игровых студий, и всё, что делает Part 2 особенной, по-прежнему здесь, но теперь стало больше и качественнее благодаря обновлению.

Чем же обновлённая версия The Last of Us Part 2 стала больше и качественнее? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно разобраться, что нового появилось в игре. Благодаря возможностям PS5, в игре появились визуальные улучшения и улучшения производительности. Также появились новые игровые скины для Элли и Эбби, режим speedrun, новые концепт-арты, ранее не показанные уровни и, что особенно примечательно, режим выживания в стиле roguelike под названием No Return. В нём даже есть режим свободной игры на гитаре для тех, кто любит наигрывать мелодии за Джоэла или композитора Густаво Сантаолаллу. На бумаге это весьма впечатляющий ремастер, особенно учитывая, что многие другие предлагали гораздо меньше нововведений. Но так ли всё это хорошо, как кажется?

Конечно, многих игроков интересует, насколько улучшилась графика в обновленной версии. The Last of Us Part 2, выпущенная на PS4 в 2020 году, остается одной из самых красивых игр прошлого поколения и по-прежнему не уступает современным релизам. Кроме того, благодаря обратной совместимости, на PS5 игра работает со скоростью 60 кадров в секунду.

Рассматривая этот ремастер, можно увидеть, что есть два режима: производительности и качества. В режиме производительности игра выдает изображение с разрешением 1440p и частотой 60 кадров в секунду. Режим качества обеспечивает рендеринг в разрешении 4K и частотой 30 кадров в секунду. Для телевизоров с переменной частотой обновления доступна опция разблокировки частоты кадров, которая значительно улучшает качество изображения, повышая частоту примерно до 40 кадров в секунду. Даже если визуальные улучшения сами по себе не кажутся достаточными для того, чтобы оправдать покупку, это всё равно лучший сиквел в который когда-либо приходилось играть. При сравнении становится очевидно, что для определения различий требуется детальный анализ, но в динамике игра выглядит значительно более плавно, что отлично сочетается с плавным и напряженным геймплеем. Такой подход обеспечит паритет между ремейком The Last of Us: Part 1 и этой игрой, а значит, вся история может быть представлена на одном уровне качества.

К версии для PS5 добавили тактильную обратную связь и адаптивные триггеры. Эти функции контроллера DualSense великолепны, как и ожидалось от игры от Sony. Они обеспечивают безупречную детализацию грохота и устойчивость к срабатыванию, что делает и без того первоклассный экшн ещё лучше. Особенно приятно использовать эти функции, когда вы энергично перезаряжаете своё оружие. Некоторые тонкие вибрации могут усилить эмоциональный эффект от ролика. Тактильная реализация в эксклюзивных играх от Sony впечатляет, и в этой игре всё по-другому.

Кроме того, в игре есть дополнительный контент — «Потерянные уровни». Это интересное дополнение к ремастеру. Разработчики прокомментировали свой выбор дизайна и объяснили, почему эти уровни были вырезаны из основной игры. Всего в этих уровнях около получаса контента, и они могли бы показаться слегка переоценёнными. Однако то, что в них есть, просто завораживает. Нечасто удается заглянуть за кулисы разработки игр, и это здорово — увидеть, где должны были располагаться уровни во время прохождения основной кампании. На самом деле, самая большая проблема с the Lost Levels заключается в том, что нам хотелось бы большего. Хотелось, чтобы другие студии обратили на это внимание и начали включать подобные закулисные функции.

Но давайте поговорим о сути этого ремастера: пути назад нет. В режиме выживания игрокам предстоит пройти через пять сражений, прежде чем они встретятся с боссом. После каждого боя вы будете возвращаться на свою базу, где сможете заработать ресурсы для улучшения своего персонажа, купить и улучшить оружие и крафтовые рецепты, а также выбрать следующий этап. Бои могут быть разными: от захвата сейфов, которые охраняют серафиты, до защиты от атак зараженных. Во время прохождения случайным образом применяются модификаторы, которые делают игру более интересной и непредсказуемой. Среди них могут быть дождь из коктейлей Молотова или невидимые враги. Всё это вместе с блестящим и невероятно напряженным боем от третьего лица создает атмосферу постоянного хаоса в стиле roguelike.

Нельзя не провести параллель с недавно вышедшими ролевыми играми God of War Ragnarok и Valhalla. Ведь они дают игрокам возможность рискнуть всем ради улучшения своего персонажа. В этой игре тоже есть баланс между риском и наградой. Например, можно выбирать, с каким противником сразиться, выполнять задания Gambit в разгар боя, чтобы получить небольшую награду, или оставлять ценное снаряжение (например, аптечки) в тайниках, чтобы получить большую награду по возвращении на базу. Несмотря на это, иногда казалось, что не совсем настало время биться с боссом, когда она становилась неизбежной. Однако в отличие от фэнтезийных историй о могуществе, таких как God of War Ragnarok и Valhalla, в The Last of Us вам приходится бороться за выживание. И в этом смысле No Return — отличная игра.

Это значило, что к моменту стычки с боссом — иногда после получасовой пробежки, — нужно было сохранять концентрацию, ведь одна фатальная ошибка могла испортить всю работу. Трудно не испытывать целую гамму эмоций: от отчаяния до восторга, когда персонажа уничтожали или приближался к победе.

Но что нам особенно нравится в No Return, так это его динамика. К тому моменту, как произошла победа над финальным боссом (а их было шесть), за игрой было проведено около 18 часов. Это время может значительно различаться в зависимости от навыков игрока, но на данный момент No Return остаётся свежей и увлекательной игрой. Всего в игре десять персонажей, у каждого из которых есть своё стартовое оружие, рецепты, преимущества и стиль игры. Начиная с Элли и Эбби, вы открываете нового персонажа по мере прохождения игры. По мере открытия новых персонажей становятся доступны новые модификаторы, гамбиты и типы столкновений.

Таким образом, по мере углубления в этот ролевой режим, он становится всё более обширным, динамичным и сложным. Победа над некоторыми боссами даже приводит к появлению новых видов противников, которые будут встречаться в битвах, например, «Гремучие змеи». Это значит, что в конце концов наступает момент, когда вы «проходите» игру без возможности вернуться, потому что после разблокировки всех аспектов геймплея остаются только задания на получение скинов персонажей. Но даже несмотря на это, у вас, вероятно, уйдет около 20 с лишним часов, прежде чем вы завершите последнее испытание.

И это не значит, что после выполнения заданий вам больше нечем будет заняться. Есть шесть уровней сложности, которые можно попробовать, в том числе печально известная сложность с заземлением. А благодаря ежедневным и пользовательским заездам вы можете экспериментировать со всеми модификаторами и делать испытания настолько сложными, насколько захотите.

Похоже, что The Last of Us Part 2 Remastered — это отличное обновление. Во многих аспектах это замечательная возможность для фанатов серии благодаря дополнительному контенту, режиму выживания, который сам по себе является поводом для покупки, и небольшим, но заметным визуальным и техническим улучшениям одной из лучших игр для PS4. Но что еще важнее, это идеальное предложение для тех, кто хочет впервые погрузиться в «Историю Элли»; это спорное продолжение по-прежнему сохраняет ту же внутреннюю динамику, что и в 2020 году. Теперь, в дополнение к ремейку первой части, The Last of Us Part 2 Remastered — лучший способ познакомиться с этим шедевром от Naughty Dog.