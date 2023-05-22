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Google, одна из последних, крупных компаний, решилась на создание и выпуск собственного складного смартфона. Первое складное устройство выпустила компания Samsung, модель получила название Galaxy Z Fold и была представлена 21-ого февраля 2019 года.

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После чего, практически все, поочередно стали демонстрировать собственные устройства, с такой же технологией гнущегося экрана. Vivo X Fold+, Xiaomi Mix Fold, Huawei Mate Xs и P50 Pocket, Oppo Find и несколько других, менее популярных моделей были выпущены в след за Samsung.

Huawei Mate Xs

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Xiaomi Mix Fold

Немного аналитики, по данным International Data Corporation, в 2022 году на складные смартфоны приходится всего 1,2% доли рынка, а южнокорейский технологический гигант лидирует в области складных устройств занимая 62% рынка, по состоянию на первую половину 2022 года.

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Вице-президент Google, Брайан Раковски сказал: “Сейчас, самое лучшее время для выпуска подобного устройства, потому что большая часть проблем, связанных с оптимизацией программного обеспечения и создания эргономичного дизайна, были решены.”

Сравним новый смартфон от Google, с самым главным конкурентом Galaxy Z Fold 4 от Samsung.

Дисплей и дизайн

Оба устройства, превращаются из закрытого смартфона в планшет при открытии. Внутренний дисплей Pixel Fold представляет собой 7,6-дюймовую OLED-панель, с разрешением 1840 x 2208, а внешний 5,8 дюймов, с разрешением 2092 х 1080. Galaxy Z Fold 4, имеет тот же размер внутреннего экрана, тип матрицы Samsung назвала “Dynamic AMOLED 2X”, разрешение -2176 x 1812 пикселей, внешний экран чуть больше, чем у конкурента и составляет 6,2 дюйма. Оба устройства обладают частотой экрана в 120Гц.

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По сравнению с Z Fold, Pixel будет чуть удобнее для ношения в кармане, т.к. он короче, чуть более чем на 13 мм. Смартфон от Google немного тяжелее, примерно на 20гр. Складка посередине экрана заметна на обоих устройствах, что характерно для складных смартфонов. Удивительно, но по сравнению с Galaxy Z Fold 4, Pixel Fold полностью закрывается в сложенном состоянии, без зазора возле шарнира, что приводит к меньшей толщине устройства и более комфортному использованию. Заявленный ресурс шарнира – 200000 складываний.

Galaxy Z Fold 4

google pixel fold

Камера

Смартфоны имеют 5 камер. Pixel Fold имеет три камеры сзади, в виде 48-мегапиксельной основной, 10,8-мегапиксельной широкоугольной камерой и 10,8-мегапиксельным телеобъективом, с 5-кратным оптическим зумом и до 20-кратного цифрового зума. Стоит отметить, что это не самая продвинутая система камер на флагманском телефоне Google (эта честь достается Pixel 7 Pro), поскольку Google был вынужден пойти на некоторые компромиссы, чтобы приспособиться к тонкому складному дизайну. Galaxy Z Fold 4 имеет 50-мигапиксельную основную, 12-мегапиксельную широкоугольную камеру и 10-мегапиксельным телеобъективом. Передняя камера для селфи, существенно отличается в Galaxy Z Fold 4, т.к. находится под экраном смартфона.

Батарея

Pixel Fold - 4821 мАч, Galaxy Z Fold 4 - 4400 мАч. Адаптеры продаются отдельно.

Процессор, память и связь

Google, в своем новом устройстве использует собственную разработку, процессор Google Tensor G2, который сочетает в себе два ядра Cortex-X1 (2,85 ГГц), два ядра Cortex-A76 (2,35 ГГц) и четыре ядра Cortex-A55 (1,8 ГГц), в паре с 12 ГБ ОЗУ LPDDR5. Galaxy Z Fold 4 использует 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 3,2 ГГц, в паре с 12 ГБ ОЗУ того же типа. Объем встроенной памяти составляет 256, 512 гб, у смартфона от Samsung есть версия на 1тб. Оба смартфона имеют самые продвинутые системы связи: USB-C, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, GPS, LTE, 5G, eSIM, Dual SIM, NFC.